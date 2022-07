Dreverna spraudžiasi į kurortų gretas: seniai jame buvę dabar neslepia nuostabos

Užpraėjusį šeštadienį atidarytas naujas restoranas „Strikis“, pradėjo veikti naujas fontanas ir t. t. Tačiau poilsiautojų srautai šiek tiek mažesni nei pernai.

„Žmonių skaičiaus mažėjimas Drevernos uoste nėra žymus, bet, palyginti su pernai, juntama, kad jų mažiau. Taip ir prognozavome, kad užpernai ir pernai atsiradęs dėl kovidinės situacijos žmonių srauto didėjimas šiemet proporcingai mažės“, – „Vakarų ekspresui“ sakė Liudmila Juknienė, UAB „Hortivita“, Drevernos uosto koncesininkės ir operatorės, Turizmo padalinio vadovė.

UAB „Hortivita“ 2017 metais laimėjo Drevernos mažųjų laivų uosto koncesijos 20 metų konkursą. Tais metais pradėjo veikti ir Drevernos kempingas, turintis 12 poilsio namelių ir 20 aikštelių kemperiams. Pastarųjų skaičius nekito, o namelių 2018 metais jau buvo 18, kitais metais – 31, o šiemet – 45.

Pasak L.Juknienės, nebelikus apribojimų dėl pandemijos, dalis Lietuvos gyventojų išvyksta ilsėtis į užsienį. Bet palyginti su tuo, kiek lankytojų buvo Drevernos kempinge prieš trejus metus ir dabar, jų skaičius yra išaugęs ir šiemet.

Į Dreverną pailsėti ir papramogauti dabar važiuoja žmonės iš visos Lietuvos, iš įvairiausių jos kampelių. Pernai padaryta analizė rodo, kad pagal lankytojų skaičių pirmoje vietoje yra Vilnius, mat poilsį čia savo darbuotojams užsakė nemažai vilnietiškų įmonių. Antroje vietoje – Klaipėdos miestas ir Klaipėdos apskritis.

Iki COVID-19 pandemijos apie 30 proc. Drevernos kempingo gyventojų sudarė svečiai iš užsienio, išsiskiriantys tuo, kad jų nakvynių skaičius didesnis. Per pandemijos laikotarpį, kai niekur išvažiuoti nebuvo galima, lietuviai irgi namelius užsisakydavo ir savaitei, ir 10 dienų.

Vasarą užsisakius namelį kempinge kelias dienas galime neišeiti iš Drevernos uosto teritorijos, nes pramogų ir paslaugų užtenka – per 15 minučių persikelti keltu į Juodkrantę, nuomotis vandens dviratį, valtį ir žvejoti ir t. t.

Gali apnakvindinti 400 žmonių

Daugelis namelių Drevernos kempinge yra aštuonviečiai, o keturi iš jų, kurie pagal naują suplanavimą pastatyti tik šiemet, yra didesni, erdvesni ir šešiaviečiai. „Vienu metu, įskaitant viešbutį ir pobūvių salės miegamuosius bei modulinius kambarius „Avilys„, mes Drevernos kempinge ir uoste galime paguldyti 400 žmonių“, – sakė ponia Liudmila.

Poilsio nameliuose yra visi patogumai: kondicionieriai, patalynė, indai ir kt., reikia atsivežti tik šlepetes. Tiems, kurie apsistoja poilsio nameliuose, visos pramogos Drevernos kempingo teritorijoje, įskaitant ir vandens, ir vaikų, yra nemokamos. Gyventojai gauna specialias apyrankes. Pasak Turizmo padalinio vadovės, galima nesiimti piniginės, jeigu nesiruošiama pirkti ledų, ir pramogauti visą dieną.

Apgyvendinimo kainos priklauso nuo apsistojusių namelyje žmonių skaičiaus. Bazinė paros kaina – 137,50 euro dviem asmenims, papildomas asmuo – 25 eurai. Jeigu atvykta trys žmonės, moka už tris asmenis ir namelyje gyvena trise, jeigu šeši – moka už šešis ir gyvena šešiese.

Kai mes lankėmės liepos 13 d., vietų nameliuose dar buvo. Pasak ponios Liudmilos, mitas, kad namelių Drevernoje vasarą negausi. Savaitgaliais jie, žinoma, būna užimti. Nameliai buvo išpirkti ir rezervuoti jau netrukus po Naujųjų metų iki Velykų. Bet, Turizmo padalinio vadovės teigimu, vienas kitas namelis tikrai atsilaisvina, nes žmonių planai keičiasi. Darbo dienomis vietų nameliuose paprastai būna.

Vilioja šildomas lauko baseinas

Šiemet pastatytas naujas lauko baseinas vaikams su keturiomis vandens čiuožyklomis. Beje, yra vandens čiuožyklos ir suaugusiems, ir didesniems vaikams.

Vidaus baseine vanduo ir žiemą, ir vasarą yra šiltas – 32 laipsnių, sūkurinėje vonioje – 36 laipsnių. Yra suomiška ir turkiška pirtys. Lauke yra šildomas baseinas, kuriame vanduo būna 25–26 laipsnių, turintis atskirą zoną vaikučiams, vadinamąjį varlinuką, prie jo – relaksaciniai gultai.

Šiemet Drevernos kempingo gyventojams ir dienos lankytojams, įsigijusiems bilietus, siūlomos papildomos pramogos. Atsirado naujas vaikų kambarys – minkštasis kliūčių ruožas, virvių laipynės „Keturi vėjai“. Šiemet įrengtas naujas mini golfas.

Dienos bilieto kaina suaugusiam – 24 eurai, vaikui iki 14 metų – 19 eurų, mažyliams iki trejų metų – nemokamai. Dirbama nuo 10 iki 20 val. Su šiuo bilietu galima nemokamai naudotis ir lauko, ir vidaus baseinais, vaikų žaidimo, krepšinio, tinklinio aikštelėmis, teniso kortais, virvių laipynėmis, vaikų žaidimo kambariu, mini golfu.

„Visus tuos malonumus esu išbandžiusi pati su savo keturmečiu vaiku. Visą dieną čia praleidau. Ir tikrai yra ką veikti. Turėdamas apyrankę gali išeiti iš teritorijos, eiti pavalgyti į paplūdimio piceriją, pietauti restorane „Dreverna„, išplaukti su vandens dviračiu ir grįžti į vaikų žaidimo aikšteles, kur batutai ir visa kita“, – tikino ponia Liudmila.

Pasak jos, esant prastesniam orui lankytojų taip pat netrūksta, nes turimi uždari šilti baseinai po stogu. Minkštasis kambarys yra po stogu, jame vaikai gali žaisti ir lyjant.

Pats Drevernos uostas teikia lankytojams 14 paslaugų. Vienintelė kitas paslaugas be jo paties darbuotojų teikia prieš penkerius metus čia įsikūrusi VšĮ „Vėjo zona“. Čia mokoma plaukioti vandenlentėmis prie marių esančiame iškastiniame kanale, be to, čia veikia jėgos aitvarų akademija. Drevernoje treneriu dirba ekstremalaus sporto profesionalas Artūras Morauskas.

Kai mes lankėmės, ant kranto prie marių buvo įsikūrusi ir „Vėjo zonos“ vaikų vasaros stovykla, kurioje 6 dienas ilsėjosi 20 vaikų, tarp jų ir 2 ukrainiečiai. Jie gyvena palapinėse su vadovais ant marių kranto. Vaikai stovykloje mokosi visko: pasistatyti palapinę, prisipūsti čiužinį ir t. t. Bazinė kaina už 6 dienas – 300 eurų.

Pasak „Vėjo zonos“ administratorės Daivos Ivoškaitės, stovyklos organizuojamos ir suaugusiems, ir šeimoms.

Kiekvieną savaitgalį – koncertai

Šią vasarą kiekvieną penktadienį ir šeštadienį 21 val. restorane „Dreverna“ vyksta koncertai. Koncertuoti kviečiami tokie žymūs atlikėjai kaip Ovidijus Vyšniauskas, Egidijus Sipavičius, Katažina Zvonkuvienė, Asta Pilypaitė, grupė „Delfinai“, Violeta ir Vilius Tarasovai ir kt.

Šiemet tradiciškai Drevernos uoste po dvejų metų pertraukos gegužės pirmą savaitgalį vyko vasaros sezono atidarymo renginys „Vėjo festivalis“ su laivų paradu. Tądien lankytojų per dieną buvo apie 11–12 tūkst. Grįžtantieji namo automobilių kamštyje nuo Drevernos iki Priekulės stovėjo pusantros valandos.

Miestelis nedidelis, sunku buvo ir automobilį pasistatyti, bet buvo paskirti žmonės, rodantys, kur tai galima padaryti. Pasak ponios Liudmilos, transporto problema buvo iškilusi prieš dvejus metus, kai koncertavo Saulius Prūsaitis, todėl, kad niekas nesitikėjo, jog bus tiek žmonių – apie 9 tūkst.

Pagrindiniai lankytojai – šeimos su vaikais

Drevernos uoste vasaros sezono metu dirba apie 110 darbuotojų. Priimami dirbti ir nepilnamečiai. Uždarbis priklauso nuo išdirbtų valandų, bet galima per dieną užsidirbti ir 40 eurų. Ne sezono metu kolektyvas sumažėja iki 30–35.

Paklausta, kaip Drevernos gyventojai reaguoja į pramogų komplekso kaimynystę, ponia Liudmila atsakė: „Pramogų kompleksas dirba nuo 8 iki 20 val., ramybės valandos – nuo 22 val. Per naktį budi sargas ir pasilieka personalas.

Į viską reaguojama labai operatyviai. Mūsų pagrindiniai lankytojai, namelių gyventojai – šeimos su vaikais, todėl pramogos ir paslaugos orientuotos į jas, tad stengiamės, kad jų ramybė nebūtų trukdoma. Didelių incidentų tikrai nesame turėję, kartais tenka sudrausminti, paprašyti, kad diskutuotų tyliau ar muziką pritildytų.“

Paklausta, kokia paslauga iš 14 ją pačią džiugina labiausiai, L. Juknienė atsakė: „Mūsų uostas yra kaip ranka. Jeigu neteksite vieno piršto, galėsite dirbti, bet visada galvosite, kad jums kažko trūksta. Negalėčiau išskirti, kuri mūsų paslauga yra pagrindinė.

Mane džiugina plėtra, mūsų spartus augimas, klientų lojalumas. Turime tokių, kurie pas mus sugrįžta penkerius metus. Smagu, kad kasmet turime ką naujo jiems parodyti. Tai patinka ne tik klientams, bet ir darbuotojams.

Kadangi savininko pagrindinis verslas yra Skandinavijoje, ir pas mus bendravimo kultūra yra truputį kitokia. Mes turime galimybę kurti, pasireikšti. Į mūsų pasiūlymus atsižvelgiama, gal ne visi jie priimami, bet aptariami.“

Atidarytas naujas restoranas

Ne tik pramogų ir poilsio kompleksas Drevernos uostas, bet ir pats miestelis kasmet gražėja, net gyventojų kiemai. Be abejo, jie susiduria su iššūkiais kaip ir visų kurortų gyventojai – su spūstimis, užstatytomis gatvėmis, automobilių statymu kiemuose.

Apie tai diskutuota dar 2017 metais ir su gyventojais, ir su Klaipėdos rajono savivaldybe. „Diskusijos apie priemones, kaip tai suvaldyti, su Klaipėdos rajono savivaldybe vyko šiemet. Mes nesame vieni, kurie užaugo, kartu užaugo ir Svencelė. Iššūkių turime, bet pats miestelis tikrai labai keičiasi ir po truputį jau panašėja į kurortinį“, – sakė ponia Liudmila.

Užpraėjusį šeštadienį atidarytas naujas restoranas „Strikis“. Tą savaitgalį žmonių antplūdis Drevernoje buvo tikrai labai didelis. „Strikis“ įsikūręs buvusioje muitinėje, toje vietoje, kur kažkada Drevernoje buvo nemažas žuvų turgus. Pastate labai daug stiklo. Beje, bus galima valgyti ir ant jo stogo. Pasak ponios Liudmilos, kol kas restoranas dirba minimaliomis pajėgomis. Dar bus šventinis jo atidarymas.