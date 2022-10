Nauja investicija į darbuotojų sveikatą tapo tradicija: vitaminų rinkiniai – kiekvienam „Lidl Lietuva“ darbuotojui

Visi „Lidl Lietuva“ parduotuvių, Kauno logistikos centro ir administracijos darbuotojai jau artimiausiu metu gaus prekybos tinklo paruoštus imunitetą stiprinančių vitaminų rinkinius. Juose – vitaminas D3, magnio ir kalcio papildai, vitaminas C ir multivitaminai vaikams.

„Pirmą kartą vitaminų rinkinius visiems „Lidl Lietuva“ komandos nariams įteikėme pandemijos metu. Tuomet manėme, kad tai bus vienkartinis veiksmas, savotiškas palinkėjimas atsilaikyti prieš siaučiantį virusą, tačiau šis sprendimas sulaukė daugybės darbuotojų reakcijų ir netgi susidomėjimo iš kitų „Lidl“ šalių. Šį rudenį vitaminų rinkinius įmonės kolektyvui dovanojame jau trečius metus iš eilės ir planuojame tokią originalią tradiciją tęsti toliau“, – sako S. Savickienė.

Įmonės darbuotojams užtikrinčiau jaustis padeda ir prekybos tinklo suteikiama galimybė nemokamai pasiskiepyti nuo gripo – šia galimybe gali pasinaudoti tiek darbuotojai, tiek jų vaikai iki 14 metų amžiaus.

Draudžia papildomu sveikatos draudimu

Išskirtinį rūpestį darbuotojų sveikata prekybos tinklas rodo ištisus metus – visiems darbuotojams „Lidl Lietuva“ suteikia papildomą sveikatos draudimą. Tokį sprendimą prieš ketverius metus priėmusi įmonė, buvo viena iš pirmųjų Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriuje.

„Darbuotojus apdraudus papildomu sveikatos draudimu, jo teikiamą naudą jaučia tiek įmonė, tiek ir joje dirbantys žmonės. Verslui tai leidžia dirbti sklandžiau, pelnyti darbuotojų pasitikėjimą, o darbuotojai gali patogiau kreiptis į reikiamus gydytojus specialistus bei greičiau gauti kvalifikuotą pagalbą – vos tik pajunta negalavimo simptomus“, – teigia S. Savickienė.

„Lidl Lietuva“ valdybos narė pažymi, kad per šiuos metus papildomo sveikatos draudimo paslaugomis įmonės darbuotojai pasinaudojo apie 12 tūkst. kartų, o išlaidoms padengti išleista daugiau nei 279 tūkst. eurų. Populiariausia paslauga išlieka gydytojų specialistų konsultacijos ir dantų gydymas.

Nors „Lidl Lietuva“ darbuotojai yra patenkinti teikiamomis naudomis sveikatai puoselėti, S. Savickienė pažymi, kad vien to neužtenka – suteikiamą draudimo paketą būtina nuolat atnaujinti ir rūpintis jo aktualumu.

Pavyzdžiui, nuo šių metų pradžios naudodamiesi draudimu darbuotojai gali padengti ir dalį odontologijos bei optikos paslaugų išlaidų, o naujų paslaugų įgyvendinimui įmonė, lyginant su praėjusiais metais, šiemet skiria beveik 30 proc. didesnę investicijų sumą.

Dėmesys emocinei savijautai

Anot S. Savickienės, priemonių, kurios padeda užtikrinti gerą organizacijos darbuotojų sveikatos būklę, yra ir daugiau, o įmonės taikomos sveikatos stiprinimo priemonės nėra nukreiptos tik į fizinę komandos narių sveikatą.

„Rūpintis emocine darbuotojų savijauta taip pat svarbu kaip imunitetu ar sudaryti galimybes greičiau apsilankyti pas medicinos specialistus. Todėl visi „Lidl Lietuva“ darbuotojai gali nemokamai apsilankyti ir dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus bei naudotis jiems specialiai skirta konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, – pažymi įmonės valdybos narė.

Nemokamu, 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančiu numeriu gali skambinti ne tik „Lidl Lietuva“ darbuotojai, bet ir artimiausi jų šeimos nariai bei vaikai iki 25 metų. Per vienus metus galimybe savo klausimus anonimiškai telefonu užduoti psichologui, teisininkui ar asmeninių finansų specialistui „Lidl Lietuva“ darbuotojai pasinaudojo daugiau nei 700 kartų.

Užtikrina finansinį saugumą

Rūpestį darbuotojais tinklas parodo ir siūlydamas jiems vieną konkurencingiausių atlyginimų šalies mažmeninės prekybos sektoriuje.

„Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis rugpjūčio mėn. atlyginimas prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ siekė 2150,97 eurus ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. S. Savickienė pažymi, kad apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį „Lidl“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis, mat tai tiksliausiai darbo užmokesčio situaciją atskleidžiantis rodiklis.

Šių metų pradžioje bendrovė taip pat 5–15 proc. padidino darbo užmokestį visiems komandos nariams – šiam tikslui įgyvendinti iki 2022 finansinių metų pabaigos (iki 2023 m. kovo mėn.) įmonės atlyginimų biudžete numatyti papildomi 9 mln. eurų.

Be to, augant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ iki metų pabaigos savo parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams skirs ir papildomą finansinį pastiprinimą – elektronines „Lidl“ dovanų korteles. Tam įmonė planuoja skirti beveik pusę milijono eurų.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba beveik 2,8 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 65 prekybos tinklo parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.