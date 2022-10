Už turgaus tvoros – nelegali prekyba: štai kaip į tai reaguoja Vilniaus savivaldybė

Daugelį ant šaligatvio prekiaujančių gyventojų sudaro senyvo amžiaus žmonės. Ne paslaptis, kad prekiauti už turgaus teritorijos ant šaligatvio ir be leidimų – draudžiama, tačiau žmonės vis tiek tą daro. Gyventojų nestabdo ir šioje vietoje įrengtos drausminančios lentelės.

„Savivaldybė siekia ne bausti, o mokyti tokia prekyba užsiimančius žmones. Prie Kalvarijų turgaus įrengtos apie draudimą prekiauti šioje vietoje informuojančios lentelės, Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai reguliariai vykdo patikrinimus, organizuotos tikslinės kontrolės priemonės kartu su policijos pareigūnais. Be abejo, pasitaiko prekiautojų, kuriuos sunku sudrausminti žodinėmis pastabomis ir prevenciniais pokalbiais“, – komentuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Tokiems asmenims skiriamos 30 eurų siekiančios baudos. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja sako, kad šiemet patikrinimų policija nebuvo vykdžiusi.

Savivaldybė tikina, kad nuolat bendrauja su turgaus vadovybe ir ieško naujų sprendimų, kad žmonės neitų prekiauti į gatves. Tiesa, pasitaiko ir tokių prekiautojų, kurie netgi sumokėję mokestį vis tiek eina prekiauti į gatves. Taip tikimasi sulaukti daugiau pirkėjų.

Kalvarijų turgaus pastatas yra išnuomotas įmonei UAB „KTVG“. Savivaldybė susitarė, kad už simbolinį 1–2 eurų per dieną mokestį prekiautojams bus leidžiama parduoti užaugintas ar surinktas gėrybės bei namų gaminius. Už prekybą sendaikčiais prekiautojai moka 1,5 euro per dieną mokestį. Įprasta prekystalio nuoma yra apie 4–6 eurus per dieną.