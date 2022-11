Paviešino, ką patiria „Twitter“ darbuotojai: liepta dirbti 84 valandas per savaitę, kai kurie miega biure

„Twitter“ vadovai kai kuriems darbuotojams liepė dirbti po 12 valandų septynias dienas per savaitę – taip esą siekiama suspėti paskui E.Musko nustatytus terminus, pranešė CNBC.

Be to, E.Muskui nusipirkus „Twitter“, ėmė daugėti darbuotojų nuogąstavimų dėl galimų atleidimų. Kol kas neaišku, kiek darbuotojų bus atleista ir kada, tačiau „The Washington Post“ spėjo, kad E.Musko komanda per pirmąjį atleidimų etapą planuoja sumažinti maždaug ketvirtadalį „Twitter“ darbuotojų.

E.Musko komanda kai kuriems „Twitter“ inžinieriams su projektais paskyrė dirbti savaitgalį. Kai kurios užduotys apima esminius „Twitter“ pakeitimus, rašo „Insider“. Darbuotojai skundėsi, kad iš jų tikimasi, jog bus dirbama „24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę“.

CNBC pranešė, kad darbuotojai dar nežino, ar gaus užmokestį už viršvalandžius, tačiau jie vis tiek dirba, kadangi nerimauja, kad kitaip jų karjera „Twitter“ gali būti baigta.

Įtampą jaučia ir „Twitter“ vadovai. „The New York Times“ kai kurie jų sakė, kad dėl per didelio krūvio penktadienio ir šeštadienio naktimis miegojo biure.

Nusipirko „Twitter“ ir atleido jo vadovą

Primename, kad spalio 27 d. paskelbus apie įsigijimo sandorio užbaigimą, amerikiečių žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad E.Muskas iškart nušalino kelis aukščiausio rango platformos pareigūnus – generalinį direktorių Paragą Agrawalą, vyriausiąjį finansų pareigūną ir saugumo skyriaus vadovą.

Anksčiau ketvirtadienį E.Muskas savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad perka šią platformą, nes „civilizacijos ateičiai svarbu, kad egzistuotų bendra skaitmeninė miesto aikštė, kurioje būtų galima diskutuoti apie įvairius įsitikinimus“.

Verslininkas teismo sprendimu turėjo iki penktadienio apsispręsti, ar perka šį socialinį tinklą. E.Muskas iš pradžių bandė pasitraukti iš susitarimo dėl „Twitter“ įsigijimo, tačiau pati platforma tuomet ėmėsi teisinių veiksmų.

Nors kai kurie aktyvistai būgštauja, kad E.Muskui įgijus „Twitter“ kontrolę, šiame socialiniame tinkle padaugės dezinformacijos, pats milijardierius ketvirtadienį pareiškė, kad suvokia, jog „Twitter“ negali tapti vieta, „kurioje būtų galima sakyti bet ką be jokių pasekmių“. Nepaisant to, E.Muskas anksčiau yra pažadėjęs „iki minimumo“ sumažinti turinio moderavimą ir yra užsiminęs, kad gali atkurti buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo paskyrą.