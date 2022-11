Seime – pirmasis 2023 metų valstybės biudžeto svarstymas: štai kam parlamentarai siūlo išleisti papildomus pinigus

Seimui spalio 11-ąją pristatydama kitų metų biudžeto projektą finansų ministrė Gintarė Skaistė teigė, jog jis yra kaip skydas apsaugoti visuomenę nuo itin aukštų energijos kainų, todėl didžiausias dėmesys skiriamas būtent šioms kainoms suvaldyti kitąmet bei investuoti į atsinaujinančią energetiką.

Pasak jos, augant energijos ir kitoms kainoms, per pusantro milijardo eurų skiriama žmonių pajamų didinimui – didės minimalus darbo užmokestis, socialinės išmokos, pensijos.

Kitais metais daugiausia asignavimų skiriama kompensacijoms už elektrą ir dujas, investicijoms į atsinaujinančią energetiką, saugumui, didinamas krašto apsaugos finansavimas.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad 2023 metų biudžeto projektas – rimtas žingsnis į priekį. Jis tikisi, kad biudžetą svarstant Seime kai kurie dalykai bus patobulinti, o tam pastangas sutelks tiek pozicija, tiek opozicija.

Opozicija kritikavo biudžeto projektą dėl per didelės paramos verslui kompensuojant energijos kainas ir siūlė mažinti ją perpus, dalį lėšų skiriant nepamokestinamo pajamų dydžio (NPD) didinimui. Be to, pasak opozicijos, projektas didina valstybės skolą, kurią ateityje suvaldyti bus vis sunkiau.

Seimo nariai, komitetai, įstaigos pateikė pasiūlymų papildomai įvairioms reikmėms numatyti virš 1,4 mlrd. eurų. Tačiau pagrindinis Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė nė vienam siūlymui ir visus juos siūlo įvertinti Vyriausybei.

Komiteto vadovo Mykolo Majausko teigimu, pavojinga didinti biudžeto deficitą daugiau nei numatytas 4,9 proc. Jis taip pat neatmeta, kad prognozės dėl įvairių geopolitinių ir ekonominių veiksnių gali būti liūdnesnės.

Pasak G. Skaistės, rengiant kitų metų biudžetą vadovautasi rugsėjį ministerijos parengtomis prognozėmis, kurios numato, kad kitąmet Lietuvos bendrasis vidaus produktas augs 1,6 proc., o vidutinė metinė infliacija sumažės iki 6 proc. Visgi ji tikino, jog išlieka didelis ekonomikos neapibrėžtumas.

Parlamentarų ir komitetų siūlymai

Iki pirmojo biudžeto svarstymo Seime parlamentarai ir Seimo komitetai jau pateikė pasiūlymų už maždaug 1,475 mlrd. eurų.

Didžiąją dalį bendros kitais metais papildomai išleisti siūlomos sumos sudaro pavienių Seimo narių ar jų grupių pateikti pasiūlymai – 1,271 mlrd. eurų. Tuo metu komitetai ir komisijos jų iki trečiadienio užregistravo už 215 mln. eurų.

Daugiausia papildomų lėšų prašo 30 opozicijos politikų, kurie 657 mln. eurų pasiūlė skirti kelių infrastruktūrai. Papildomas poreikis prašomas argumentuojant, kad kelių priežiūrai ir remontui asignuoti visas prognozuojamas biudžeto pajamas iš degalų akcizų, t. y., 1,2 mlrd. eurų. Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte tam suplanuota 617 mln. eurų.

188 mln. eurų kita opozicijoje dirbančių Seimo narių grupė, iš pajamų už akcizus bei skolintų lėšų, paprašė žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimui, kelių priežiūrai ir papildomai plėtrai.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Tomas Tomilinas ir Linas Kukuraitis mato poreikį 170 mln. eurų numatyti pagrindinei pensijos daliai indeksuoti iki 16 proc. Lėšų šaltiniu politikai nurodo iš gyventojų pajamų ir kitų mokesčių surinktas pajamas.

Seimo nariai sako, kad tai kiekvieno pensininko pensiją padidintų apie 17 Eur/mėn.

Kartu su likusiais frakcijos kolegomis jie taip pat paprašė 36 mln. eurų skirti Lietuvos geležinkelių infrastruktūros elektrifikavimui. Poreikis, jų vertinimu, galėtų būti finansuojamas viršplaninėmis biudžeto pajamomis ir skolintomis lėšomis.

Iš to paties finansavimo šaltinio jei taip kviečia išleisti 30 mln. eurų Darnaus judumo fondui finansuoti.

Dalis Seimo opozicijos nori skirti 14 mln. eurų Šiaulių geležinkelio atšakai ir krovos infrastruktūrai į miesto laisvąją ekonominę zoną ir oro uostą bei Lietuvos kariuomenės teritorijas. Lėšų šaltiniu taip pat nurodomos viršplaninės pajamos ir skolintos lėšos.

13 mln. eurų socialdemokratas Linas Jonauskas kviečia asignuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, antrų-ketvirtų klasių mokinių vasaros plaukimo stovyklų finansavimui. Jis mano, kad tam galėtų būti panaudotos akcizo už degalus, baudų už administracinius pažeidimus pajamos, kitos biudžeto įplaukos.

12 mln. eurų papildomų išlaidų Šventosios jūrų uosto molų įrengimui prašo „Vardan Lietuvos“ narys Saulius Skvernelis, kartu su Algirdu Butkevičiumi ir Kęstučiu Mažeika tiek pat siūlantis numatyti Marijampolės daugiafunkcinei sporto arenai.

Apie 10 mln. eurų politikai siūlo skirti neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, greitosios medicinos pagalbos paslaugoms, Lietuvos atvykstamojo turizmo skatinimo programai. Po šiuo siūlymu taip pat pasirašė ir keli valdantieji – Laisvės partijos narė Ieva Pakarklytė, liberalas Andrius Bagdonas bei konservatorius Kazys Starkevičius.

Likusių įregistruotų pasiūlymų sumos siekia nuo 16,8 tūkst. iki 8,2 mln. eurų. Lėšų prašoma sporto infrastruktūros objektams įvairiuose miestuose statyti, Lietuvos skrydžių skatinimo programai įgyvendinti, įvairioms Lietuvos miestų viešosioms įstaigoms ir paslaugoms, visuomeninės paskirties objektams, skirtingų sričių valstybės tarnautojų atlyginimas pakelti, Eurolygos krepšinio turnyro finalinėms varžyboms Kaune organizuoti, kt. reikmėms.

Daugiausia lėšų komitetai prašo Kelių priežiūros ir plėtros programai

Iš visų Seimo komitetų daugiausiai papildomų lėšų 2023 m. biudžete prašo Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai – 157 mln. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti.

Pastarasis komitetas dar siūlo skirti papildomus 8 mln. eurų mokinių pavėžėjimo organizavimui bei mokytojų pritraukimui į savivaldybių ugdymo įstaigas. Tam siūloma perskirstyti biudžeto lėšas.

Švietimo ir mokslo komitetas tokią pačią sumą siūlo skirti investicijoms į ikimokyklinio ugdymo įstaigų savivaldybėse plėtrą, o 6 mln. eurų – mokinių pavėžėjimui organizuoti, lėšų šaltiniu numatant skolintas ir valstybės rezervo lėšas.

Tuo metu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo 5 mln. eurų Valstybės saugumo departamentui, Jaunimo ir sporto reikalų komisija – 4,6 mln. eurų privalomai trečiai fizinio ugdymo pamokai 9 ir 10 klasėms, Teisės ir teisėtvarkos komitetas – 3 mln. eurų Generalinei prokuratūrai įvairioms išlaidoms.

Sveikatos reikalų komitetas 2,6 mln. eurų siūlo 8 sveikatos priežiūros sistemos įstaigų finansavimui, Kaimo reikalų komitetas – 2 mln. eurų savivaldybėse ir seniūnijose dirbančių žemės ūkio specialistų darbo užmokesčiui didinti.

Likusių komitetų pasiūlymų suma siekia nuo 15 tūkst. iki 1,3 mln. eurų.

Po pirmojo biudžeto svarstymo nebalsuojama – projektas grąžinamas Vyriausybei. Tai įprasta procedūra.

Biudžeto projektas šiemet teikiamas anksčiau nei įprastai, jį priimti taip pat planuojama anksčiau – lapkričio 22 dieną, o ne gruodžio viduryje.