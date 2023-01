Pagal susitarimą „Teltonika“ įgyja teisę naudoti instituto sukurtas puslaidininkių lustų gamybos technologijų ir prietaisų licencijas, ji taip pat gaus pagalbą rengiant detaliuosius projektus ir inžinerinius mokymus darbuotojams, pranešė įmonė.

Pagal sutartį 10 mln. eurų skirs Taivano užsienio reikalų ministerija, o likusius 4 mln. – „Teltonikos“ grupė. Puslaidininkių pramonei reikalingus projektus planuojama įgyvendinti iki 2027 metų.

„Turime pakankamai potencialo įsitvirtinti pasaulinėje puslaidininkių rinkoje, o ši partnerystė su Taivanu padės Lietuvai sparčiai eiti į priekį, lygiuotis į stipriausius pasaulio žaidėjus ir realizuoti ambicingus tikslus“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pasak „Teltonikos“ įkūrėjo ir prezidento Arvydo Paukščio, tai bus didžiausias Taivano Pramonės technologijų tyrimų instituto bendradarbiavimo projektas su užsienio šalimi.

„Ši sutartis įrodo, kad esame pajėgūs ir patikimi partneriai, su kuriais galima kurti tokius sudėtingus projektus. Tikiu, kad įgyvendinę planuojamus darbus padėsime Lietuvai atsidurti greta pažangiausių pasaulio šalių“, – teigė A. Paukštys.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija gruodį pasirašė sutartį su „Teltonikos“ grupe, kur iki 2029 metų sostinėje šalia Liepkalnio gatvės 14-kos hektarų teritorijoje įsikurs „Teltonika High-Tech Hill“ antro etapo technologijų parkas. Bendrovė čia investuos 96 mln. eurų ir sukurs 700 darbo vietų.

„SoliTek“ ir „Oxipit“ vadovai: Taivano skiriamos lėšos palengvins įmonių plėtrą

„SoliTek“ vadovas Julius Sakalauskas žurnalistams pristatė, kad įmonė pasirašė finansavimo sutartį su „Eximbank“, kuris valdo 1 mlrd. JAV dolerių paskolų fondą bendriems Lietuvos ir Taivano verslo projektams.

Suteiktas kreditas, anot jo, leis įmonei sparčiau augti.

„Tai kredito linija žaliavų pirkimui iš Taivano. Jau daug metų perkame žaliavas Taivane. Tai tiesiog pagerins mums sąlygas pirkti iš Taivano įmonių“, – žurnalistams teigė J. Sakalauskas.

Pasak jo, pasirašytas susitarimas turėtų palengvinti žaliavų tiekimą, kuris užtrunka keletą mėnesių.

„Tiekėjams iš Azijos paprastai mokama viskas iš anksto. Toks kreditas ir garantas iš Taivano banko leidžia nemokėti už krovinius iš anksto, o tik kai atvyksta į Lietuvą. Tai yra palengvinimas. Kadangi augame labai sparčiai, apyvartinės lėšos mums yra reikalingos“, – kalbėjo „SoliTek“ vadovas.

„Oxipit“ direktorius Gediminas Pekšys savo ruožtu žurnalistams pažymėjo, kad 3,5 mln. eurų Taivano investicijų bus skirtos įmonės ir jos gaminamų produktų plėtrai.

„Per praėjusius metus gavome reguliacinį leidimą taikyti dirbtinį intelektą, teikti radiologo išvadą be poreikio naudoti daktarą pasitvirtinimui, nes projektas yra ypatingai tikslus. (...) Investicija leis plėsti komandą, klientų skaičių ir augti įmonei“, – sakė G. Pekšys.

ELTA primena, kad Taivano rizikos kapitalo įmonė „Taiwania Capital“ dar praėjusiais metais paskelbė apie Vidurio ir Rytų Europai (pirmiausia Lietuvai, Čekijai ir Slovakijai) įsteigtą 200 mln. JAV dolerių vertės investicinį fondą. Šis fondas Lietuvoje viešai pristatytas gegužę.

Lapkritį pranešta, kad 3,5 mln. JAV dolerių iš šio fondo skiriama Lietuvos lazerių įmonei „Litilit“, tapusiai pirmąja bendrove, kuriai buvo šio fondo lėšos buvo numatytos.

Pernai taip pat buvo įkurtas 1 mlrd. JAV dolerių vertės paskolų fondas, valdomas Kinijos Respublikos (Taivano) banko „Export-Import Bank of the Republic of China“ („Eximbank“).

Tuo metu „Teltonikos“ įmonių grupė su Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė investicijų sutartį dėl 96 mln. eurų vertės 14 ha Teltonika High-Tech Hill“ antrojo etapo technologijų parko.

Šį objektą tikimasi pabaigti iki 2029 metų, sukurti 700 darbo vietų, o 95 proc. jame pagamintų lustų inžinerijos ir puslaidininkių technologijų eksportuoti. Projektą įgyvendinti padės Taivano Pramonės technologijų tyrimo institutas, perduosiantis lustų technologijas.

Ministras Gabrielius Landsbergis sveikina susitarimą su Taivanu dėl puslaidininkių pramonės Lietuvoje.

„Sprendimai dėl strateginės diversifikacijos ir ryšių su Taivanu stiprinimo duoda puikius rezultatus. Susitarimą dėl puslaidininkių technologijų perdavimo galima vadinti istoriniu, jis atveria galimybes plėtoti naują aukštos pridėtinės vertės pramonę Lietuvoje. Naujos Taivano investicijos ir eksporto leidimai leis dar labiau sustiprinti lazerių ir biotechnologijų gamybos sektorių bei eksportuoti aukštos kokybės lietuviškus jautienos produktus“, – sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Taivano ir Lietuvos bendradarbiavimas sustiprėjo praėjusių metų pabaigoje, lapkritį Vilniuje įsteigus pirmąją pasaulyje Taivano atstovybę, kurioje yra salos, o ne jos sostinės Taipėjaus pavadinimas. Dėl to paaštrėjo Lietuvos ir Kinijos santykiai, Pekinas ėmė Lietuvai taikyti ekonominio ir politinio spaudimo priemones, įspėjo užsienio įmones stabdyti bendradarbiavimą, jei šios naudos lietuviškos kilmės detales.