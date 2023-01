Nauja personalo atrankos ir konsultacijų įmonė „Team In-house“ padės startuoliams suburti reikiamus darbuotojus

Startuolių sektorius Lietuvoje išgyvena spartų augimą ir laukia pokyčių

Pasak įmonės bendraįkūrėjų, jų verslo modelis, orientuotas į startuolius, yra sąlygotas sparčiai Lietuvoje besiplečiančios startuolių ekosistemos ir startuolių poreikio greitai bei kokybiškai suburti profesionalių darbuotojų komandą.

„Unicorns Lithuania“ duomenimis, nepaisant to, kad 2022 metais rinka lėtėjo, Lietuvos startuoliai vis tiek sulaukė virš 238 milijonus eurų investicijų. Per metus itin išaugo ir šiame sektoriuje dirbančių specialistų skaičius, kuris dabar siekia apie 16 tūkstančių darbuotojų.

„Startuolių sektorius pasižymi dinamika, greitu augimu ir dideliu naujų darbuotojų poreikiu, tačiau šie metai žada įvairių iššūkių: mažės investicijos, kils investuotojų reikalavimai startuoliams, kurie vers dar efektyviau dirbti, samdyti tik itin kompetentingus žmones, kurie iš karto galės kibti į darbus ir siekti įmonės užsibrėžtų rezultatų, nereikės investuoti į jų apmokymus. Tikėtina, kad bus vadovų kaita, nes vadovų–vystytojų reikia, kai viskas auga, kitokių vadovų poreikis atsiranda, kai reikia išsaugoti įmonės efektyvumą ir nebijoti optimizuoti darbuotojų komandos, itin akylai stebėti įmonės turimus finansus“, – sako Viktorija Pranckietytė-Žalėnė.

Darbas startuoliuose padėjo sukurti naują personalo konsultacijų įmonės modelį

Sujungusios savo žinias ir patirtį, Marta Sprogytė ir Viktorija Pranckietytė-Žalėnė nusprendė į personalo atranką įnešti naujovių ir įkūrė naujo modelio įmonę.

„Su Viktorija susipažinome dar „NFQ Technologies“, kartu buvome labai stipri komanda, vadovavomės tomis pačiomis vertybėmis, savo kompetencijomis viena kitą papildydavome, rezultatai džiugino ne tik mus, bet ir tuometinius mūsų vadovus, tad jau tada pajuokaudavome, kad vieną dieną kartu įkursime savo agentūrą. Esame daugybę metų dirbusios su IT startuolių žmogiškaisiais ištekliais, gerai žinome kylančius iššūkius ir tai, kaip juos galima išspręsti, todėl noras personalo atrankas ir konsultacijas nukreipti į šią sritį kilo visiškai natūraliai. Tai – mums puikiai pažįstamas sektorius. Dirbdamos startuoliuose supratome, kad išorinės atrankos ir konsultacijos neveikia, teko auginti žmogiškųjų išteklių padalinius iš vidaus, o tai buvo labai imlu laikui. Mūsų tikslas – suteikti galimybę į spartų augimą orientuotoms organizacijoms turėti aukščiausio lygio žmogiškuosius išteklius vos jų prireikus. Norime klientams garantuoti kokybę ir atnešti pridėtinę vertę. Ją kursime dirbdamos tiesiogiai su klientais ir kuriam laikui tapsime jų „in-house“ (vidine) komanda. Mūsų tikslas – praleisti pas klientą tiek laiko, kiek jo reikia, kad pajaustume jo kultūrą, realų poreikį ir organizacijoje kylančius iššūkius“, – teigia Marta Sprogytė.

Marta Sprogytė su savo komanda nuo 40 iki daugiau nei 1000 žmonių užaugino Lietuvoje įkurtą kibernetinio saugumo startuolį bei vienaragį „Tesonet“, dabar vertinamą 1.6 mlrd. JAV dolerių, ir išėjo į vaiko priežiūros atostogas, kai personalo komandoje buvo beveik tiek pat žmonių, kiek visoje įmonėje jos veiklos pradžioje.

Tuo metu Viktorija Pranckietytė-Žalėnė plėtė Lietuvos ir Vokietijos kapitalo programinę įrangą kuriančią įmonę „NFQ Technologies“, taip pat kūrė ir Nyderlandų finansinių technologijų kompanijos „Hyarchis“ komandą.

Abi personalo atrankos ir konsultacijų įmonės „Team In-house“ bendraįkūrėjos yra dirbusios ir personalo atrankos agentūrose. Marta Sprogytė vykdė atrankas vadovų atrankos agentūroje „Aims International Lietuva“, o Viktorija Pranckietytė-Žalėnė vadovavo vienos iš didžiausių Lietuvoje personalo atrankų kompanijos „Amston“ Kauno padaliniui.

Naujas personalo konsultacijų modelis ištestuotas su „Fullreach“ startuoliu

Naujos personalo atrankos ir konsultacijų įmonės įkūrėjos, norėdamos ištestuoti savo verslo modelį ir jo patikimumą, atėjo į itin sėkmingą lietuvių nekilnojamojo turto startuolį „Fullreach“, kuris greitai įsikūrė JAV, pritraukė daugiau nei 1 mln. eurų investicijų darbui su nekilnojamojo turto agentais.

„Šiai įmonei pritraukus investicijų iš JAV, atsirado poreikis kuo greičiau suburti kompetentingą komandą, sudėlioti personalo procesus bei padėti surasti įmonės kultūros kryptį. Trims mėnesiams tiesiog atėjome dirbti į startuolio biurą. Šie mėnesiai buvo labai intensyvūs, bet atnešė džiuginančius rezultatus. Dirbdamos su „Fullreach“, darėme viską: nuo vidinių žmogiškųjų išteklių procesų kūrimo, sistemų įdiegimo iki darbuotojų samdymo. „Fullreach“ startuoliui pasamdėme visą komandą ir darbuotoją, atsakingą už įmonės žmogiškuosius išteklius. Pastarajai pozicijai pasamdėme specialistę, kurią įtraukėme į personalo valdymo kūrimo procesą, į kultūros formavimą, į kiekvieną savo kasdien atliekamą darbą, kad per labai trumpą laiką užaugintume patikimą profesionalę, kuri galėtų savarankiškai tęsti darbus komandos viduje. Tam, kad mums baigus darbus, personalo specialistė neliktų viena, suradome jai mentorių“, – pasakoja Marta Sprogytė.

„Fullreach“ bendraįkūrėjas Algimantas Padegimas teigia, kad startuoliai dažnai išgyvena greitą augimą, kuris neįsivaizduojamas be profesionalios darbuotojų komandos, kurią suburti ir valdyti būtini personalo atrankos ir konsultacijų partneriai, galintys pažvelgti į įmonę iš vidaus ir matyti tai, ko reikia sklandžiam, spartų augimą išgyvenančios įmonės darbui.

„Džiaugiamės, kad Marta ir Viktorija padėjo pagrindą sėkmingai mūsų įmonės veiklai, suburdamos stiprią komandą. Visada jautėme užnugarį, kad personalo dalimi ir samda bus pasirūpinta. Taip ir buvo. Išanalizavusios mūsų iššūkius bei poreikį, jos pateikė planą su laikotarpiu ir reikalingais jo įgyvendinimui resursais. Šiandien turime puikiai veikiančią personalo sistemą, samda vyksta sklandžiai. Esame ten, kur ir norėjome būti. Kuriant startuolį iššūkių netrūksta. Džiugu, kad galima kreiptis į partnerius ir dalį iššūkių perleisti tikriems profesionalams“, – sako Algimantas Padegimas.

Mato konkurencinį pranašumą prieš personalo atrankos agentūras

Viktorija Pranckietytė-Žalėnė teigia, kad tokia patirtis startuolyje, leido įsitikinti, kad judviejų komandos per daugybę metų dirbant su IT startuoliais įgyta patirtis yra itin vertinga ir leidžia per maksimaliai trumpą laiką pasiekti gerų rezultatų, o naujas personalo atrankos ir konsultacijų modelis – pateisina klientų lūkesčius bei yra konkurencingas.

„Matome, kad atrankos ir personalo agentūrų samdymas dažnai įmonėms nepasiteisina. Ten darbuotojų samdymas dažnai vyksta gana lėtai. Vienas žmogus atlieka itin daug atrankų skirtingoms įmonėms, neturėdamas laiko įsigilinti į jų kultūrą ir tikruosius poreikius. Taip pat dažnai atrankas atlieka personalo agentūroje savo karjerą neseniai pradėję asmenys, kuriems dar trūksta kompetencijų. Todėl susiklosto situacija, kai personalo atrankos paslaugą parduoda vienas žmogus, o faktines atrankas atlieka naujas specialistas. Mūsų veiklos principas visai kitas – ateiname su savo patirtimi ir profesionalumu į įmonės vidų ir stengiamės kaip galima greičiau ir efektyviau išspręsti atrankos ir personalo problemas startuoliuose. Mūsų darbo patirtys įvairiuose IT startuoliuose leidžia tai padaryti per maksimaliai trumpą laiką“, – teigia Viktorija Pranckietytė-Žalėnė.