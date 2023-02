Maskvos lūkesčiai sugriuvo: rusiškos naftos kaina smuko žemiau 50 dolerių ribos

Gruodį ES ir G7 šalys susitarė dėl kainų lubų rusiškai naftai, kad sumažintų beveik prieš metus karą prieš Ukrainą pradėjusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajamas.

Gruodį rusiškos naftos „Urals“ kaina dar kiek viršijo 50 dolerių už barelį.

Vakarų pramoninių valstybių nustatyta viršutinė naftos kainų riba šiuo metu yra 60 dolerių už barelį.

50 dolerių naftos kaina Rusijos biudžetui, anot dienraščio „Kommersant“, yra skausminga. Šiais metais vyriausybė tikėjosi vidutinės 70 dolerių už barelį kainos. Jei Rusija, be to, dėl sankcijų turės sumažinti naftos gavybą 500 000–700 000 barelių per dieną, kaip prognozuoja vicepremjeras Aleksandras Novakas, šaliai, anot „Kommersant“, gresia netekti beveik 39 mlrd. eurų pajamų.