Vis ieškote patrauklesnių darbo sąlygų? Atsakymas – novatoriškas darbdavys

Evolution Lithuania – tarptautinės Švedų B2B internetinių žaidimų bendrovės padalinio Lietuvoje – žaidimų studijos operacijų vadovas Reinis Krumins atskleidžia: patrauklias sąlygas jaunam žmogui sukuria moderni vidinė įmonės kultūra, galimybės augti, realizuoti savo idėjas, būti pastebėtam ir įvertintam. Beje, ne tik už turimą diplomą ar tam tikroje pozicijoje suskaičiuotus metus, o ir už iniciatyvas bei motyvaciją augti. Jeigu ir patys vis ieškote patrauklesnių darbo sąlygų, patarimas – pradėkite nuo novatoriško, dialogui atviro darbdavio. O visa kita, sako Reinis, jau priklausys nuo jūsų pačių noro ir motyvacijos. Jis atskleidžia, kaip įmonės gali pritraukti bei išlaikyti jaunus specialistus, o šiems – ko dairytis, jeigu svarbi ne tik pozicija, bet ir darbo vieta, kuri auga ir keičiasi kartu.

Vidinės įmonės kultūros pagrindas: atviras dialogas, įsitraukimas ir galimybės augti

Jeigu esate jaunųjų specialistų kartos atstovas, ko gero, pritarsite – jums svarbu, ne tik kaip apie save kalba įmonė, bet ir kaip komunikuojama įmonės viduje. Norite atviro pokalbio, nepriklausomai nuo to, kalbate su kolega ar įmonės vadovu. Tikitės, kad jums aiškiai iškomunikuos tai, ko galite tikėtis šiandien, ir ko – bėgant laikui, pasiekus tam tikrus tikslus. Dar būtų gerai, kad turėtumėte kuo daugiau savarankiškumo ir dalyvautumėte priimant svarbius sprendimus, tiesa? Evolution Lithuania internetinių žaidimų transliacijos studijos komandai vadovaujantis Reinis apibendrina – jums reikia tiesiog atviram dialogui pasiruošusio darbdavio ir nuoseklios jo komunikacijos.

„Įsitikinau, kad pasitikėjimas ir atviros komunikacijos tarp vadovų ir darbuotojų puoselėjimas yra raktas į tvirtus ir produktyvius tarpusavio santykius komandoje, – atskleidžia Reinis. Kalbėdamas apie atvirumą, specialistas iškart priduria, kad pažadai darbdavio komunikacijoje, pavyzdžiui, apie teikiamas galimybes augti, negali būti tik skambūs šūkiai. – Patys aktyviai skatiname nuolatinio mokymosi ir įgūdžių tobulinimo kultūrą, suteikiame įrankius augti, kilti karjeros laiptais. O kartu ir atsakomybę už savo profesinio tobulėjimo kelią.“ Studijos operacijų vadovas pabrėžia – jaunam žmogui labai svarbus tobulėjimo aspektas turėtų tapti įmonės vidinės kultūros dalimi: aiškia sistema ir gairėmis.

Jau po pirmojo darbo pokalbio galima pamatyti, ar įmonė yra atvira dialogui. Kokie signalai gali padėti jauniesiems specialistams identifikuoti, nuoširdi komunikacija yra tik gražus rinkodaros šūkis ar darbdavio vertybė? Įvertinkite gautą atgalinį ryšį, nepaisant to, kaip jums sekėsi darbo interviu ar naujos idėjos pristatyme. „Net po nesėkmingų kandidatų darbo interviu, visuomet pateikiame atgalinį ryšį. Tai būtina tam, kad jaunieji specialistai suvoktų, kokiomis aplinkybėmis ar kokius įgūdžius patobulinę, jie galėtų vėl pretenduoti į norimą poziciją“, – sako Reinis.

Kas svarbiau – konkreti pozicija ar daug galimybių teikianti darbo vieta?

Jaunosios kartos atstovai neretai aiškiai žino, ko nori ir kaip to siekti. Vis dėlto, bėgant laikui, kiekviena pozicija bus kvestionuojama – ar tai yra tai, ką aš noriu veikti dar bent kelis ateinančius metus, ar ji išpildo mano lūkesčius, ar aš jos „neišaugau“, ar dar yra kur tobulėti ir pan. Tai aiškus signalas, kad pokyčius mėgstantys jauni darbuotojai galbūt šiandien ieško konkrečios pozicijos, bet išties, ilgalaikėje perspektyvoje, jie ieško darbo vietos, kuri galėtų pasiūlyti pokytį.

Vienas būdų palaikyti tėkmę ir neužstrigti vietoje – aiški tobulėjimo sistema ir iniciatyvos ėmimasis. Tiek darbdavio, tiek jaunojo specialisto. Reinis dalinasi kelių Evolution Lithuania iniciatyvų pavyzdžiais: „Jau įgyvendinome kelias vidines įmonės programas. Pavyzdžiui, Buddy to Manager arba EVO‘s Got Talent programos suteikia galimybę komandos nariams įgyti naujų įgūdžių ir žinių globaliu mastu – tarptautinėje įmonėje programos dalyviai mokosi iš daug pasiekusių ir patyrusių mentorių. Per šias programas mūsų darbuotojams suteikiami reikalingi ištekliai, teikiamos srities profesionalų konsultacijos. Taip jie gali greičiau kilti karjeros laiptais ir atskleisti savo potencialą.“

Kitas kertinis momentas tiems, kurie ieško pastovios, bet ne monotoniškos darbo vietos ar nori tokią sukurti – erdvė augti, atrasti, pažinti save kaip specialistą ar specialistę. Juk dažnai jauni žmonės ima dvejoti ne dėl pačios įmonės ar komandos, o savo kelio joje – tam neišvengiamai reikia ruoštis. „Kartais darbuotojai tiesiog nebežino, ko nori, kur eiti toliau, jiems tiesiog reikia įžvalgų, pagalbos. Pavyzdžiui, daugelyje Evolution padalinių jau siūloma nuostabi programa – Shadow Days. Darbuotojai gali tapti dominančiose pozicijose esančių kolegų šešėliais ir patyrinėti jiems įdomias pozicijas įmonėje. Pandemija šią iniciatyvą buvo pristabdžiusi, tačiau 2023-iaisiais sugrįšime prie šio klausimo pilnu pajėgumu“, – pasakoja Reinis.

Reikšmingi pokyčiai ir teisingas abiejų pusių požiūris – dirbti ne kažkam, o kartu komandoje

Internetinių žaidimų studijos specialistų komandai vadovaujantis Reinis pripažįsta, kad motyvuoti ir įsitraukę, aktyvūs darbuotojai yra tai, nuo ko priklauso įmonės sėkmė. Ir atvirkščiai, patys darbuotojai įmonėje jaučiasi sėkmingi tada, kai ji suteikia galimybę aktyviai dalyvauti bendrovės augime, realizuoti savo idėjas, pasiūlymus. Tai yra didelė motyvacija besidairantiems lūkesčius ilgus metus pateisinsiančios darbovietės ir, atvirkščiai – norintiems išlaikyti darbuotojus.

„Evolution Lithuania komandoje tikime – jeigu yra teisingas paties darbuotojų požiūris ir valia mokytis bei augti, nėra jokių ribų tam, ką jie gali čia pasiekti. Visuomet įsiklausome į visų komandos narių atgalinį ryšį, nuomones, pasiūlymus. Dirbame kartu, įgyvendiname jų idėjas, kurios išties kuria pridėtinę vertę įmonei“, – pasakoja Evolution Lithuania atstovas. Reinis sako nematantis priežasties to nedaryti – daug gerų idėjų, ne tik procesų, bet ir pačių produktų tobulinimo atžvilgiu, atėjo būtent iš žmonių, kasdien dirbančių toje aplinkoje.

Esate pilni idėjų, noro keisti ir kurti? Šaunu, darbo pokalbio metu drąsiai klauskite, kaip darbuotojų iniciatyvos priimamos įmonėje, ar yra galimybė pateikti ir realizuoti savo idėjas. Pats Reinis pasidalina įžvalga iš darbdavio perspektyvos – tiek pat svarbus ir gerų iniciatyvų įvertinimas. „Aktyvūs ir ambicingi nelieka nepastebėti, tai yra Evolution vidinės kultūros dalis ir, pasižiūrėjus į paaukštinimų skaičių kasmet, būtų sunku tai paneigti“, – studijos operacijų vadovas vėl sugrįžta prie to, kad pasirinktas darbo kartu modelis turi tapti įmonės kultūros dalimi, kai yra suteikiama erdvė dalintis. Žinoma, atitinkamai, tai turi būti abipusių mainų sistema.

Galimybės suteikiamos specialistams, o ne jų diplomams

Lygiai taip pat, kaip ir darbdaviai susiduria su sunkumais išlaikyti darbuotojus, jaunųjų specialistų motyvaciją neretai smukdo reikalavimai – reikia konkretaus diplomo ir dar bent kelių metų patirties konkrečioje pozicijoje ar laukti kelis metus, norint iki jos pakilti. Žinoma, nereikia tikėtis pradėti nuo vadovo pareigų, bet tarp darbuotojo tinkamumo vienai ar kitai pozicijai vertinimo kriterijų tiek pat svarūs yra noras mokytis, motyvacija, augimas. „Mes suteikiame galimybes žmonėms, o ne jų turimiems diplomams“, – džiaugiasi Reinis ir sako, kad jauni specialistai, pasirenkantys novatoriškas įmones, kilti karjeros laiptais, jei tik tam yra priežasčių, neretai gali kur kas greičiau.

„Turbūt vienas įsimintiniausių pavyzdžių, įrodančių mūsų įmonės požiūrį ir įsipareigojimą investuoti į motyvuotų darbuotojų augimą – Manto karjeros istorija. Prie Evolution Lithuania jis prisijungė kaip žaidimų vedėjas, tačiau iškart buvo pastebėtas jo išskirtinis potencialas ir noras mokytis. Tik dėl savo pastangų ir atsidavimo, po mėnesio Mantas jau vadovavo savo pamainai, o po dešimties mėnesių – jis tapo vyresniuoju pamainos vadovu. Po metų nuoseklaus darbo, Mantą paaukštinome jau į komandos vadovo poziciją. Jis panoko lūkesčius, puikiai tvarkėsi būdamas skirtingose pozicijose ir nuolat augo“, – pasakoja B2B internetinių žaidimų studijos Lietuvoje vadovas ir priduria, kad Mantas šiandien yra pavyzdys visai komandai, o galbūt ir skaitantiems būsimiems darbuotojams.

Įmonė – darbuotojų bendruomenės atspindys

Norintys išlaikyti jaunuosius specialistus darbdaviai turėtų galvoti apie savo įmonę kaip bendruomenę. Ir atvirkščiai, tiems, kurie dairosi novatoriškos darbo vietos, verta atkreipti dėmesį į tai, kokia atmosfera, veiklos, požiūris į komandinį darbą, poilsio ir darbo balansą palaikomi bendrovėje. Jaunų specialistų komandai vadovaujantis pašnekovas pabrėžia – labai svarbi bičiulystė, vieningumo jausmas, šie stipriai prisideda ir prie pačių darbų efektyvumo, gerų rezultatų, sėkmingų projektų.

Studijos operacijų vadovas primena, kad viskas susideda iš vidinės kultūros kūrimo ir, žinoma, patogios darbo vietos. Svarbiausia – visuma, o ne pavieniai sprendimai. Evolution Lithuania biuro langai Kaune žvelgia į Nemuną, čia, terasoje ar poilsio zonoje, jaunieji specialistai net ir po darbų mielai lieka pasiruošti paskaitoms ar tiesiog atsipalaiduoti žaidimų kambaryje, paplepėti su kolegomis. Bendruomeniškumą skatina ne tik su profesiniu tobulėjimu susijusios, visą komandą įtraukiančios iniciatyvos, bet ir įvairūs pramoginiai bei sporto renginiai už biuro ribų.

Apie jaunimo lūkesčius tarptautinėms įmonėms

Daug jaunosios kartos atstovų svajoja apie darbą tarptautinėje įmonėje – čia dažnai siūlomas konkurencingas darbo užmokestis, greičiau įdiegiamos pasauliniu lygiu įmonėse taikomos inovacijos. Vis dėlto, norintys išnaudoti visus tarptautinių įmonių privalumus, turėtų pasidomėti, kokios galimybės augti tarptautiniu lygiu, galbūt išbandyti savo jėgas kitoje šalyje. Pats Reinis praėjusių metų liepą iš Latvijos padalinio atvyko studijos įrengti Kaune, Evolution Lithuania biure. Specialistas neslepia, kad tai stipriai jį motyvavo. Akivaizdu – panašių įmonių darbdaviai, pasiūlę galimybę judėti ne tik specifinių pozicijų atžvilgiu, bet ir tarp skirtingų šalių padalinių, jau turi didesnį pranašumą.

„Evolution Lithuania yra tarptautinės įmonės padalinys, tad suteikiame ambicingiems jauniesiems specialistams galimybę judėti ir dirbti ten, kur jie tuo metu save mato ir yra reikalingi. Mes patys norime turėti stiprius ateities profesionalus, todėl jau dabar kuriame aplinką, kur specialistai galėtų augti toje rinkos nišoje, kurioje save įsivaizduoja“, – pasakoja jis.

Nors kartais gali pasirodyti priešingai, jaunoji karta taip pat nori stabilumo, komandos ir ryšio, tad jei pokyčiai vyksta įmonės viduje ir darbdavys yra atviras pokalbiui – dairytis naujos darbo vietos yra kur kas mažiau priežasčių. Visos įmonės nori motyvuotų, besidominčių specialistų, bet jie nori to paties iš darbdavio – atvirumo, motyvacijos augti, pastebėtų iniciatyvų. Panašu, kad ši kombinacija tampa neatsiejamu ilgalaikio ryšio palaikymo pamatu.