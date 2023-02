Neeilinis įvykis Vilniaus oro uoste – dėl smuiko muzikanto neįleido į lėktuvą

„Man neleido pasiimti smuiko. Antžeminis personalas pateikė dvi galimybes: padėti instrumentą į bagažo skyrių po lėktuvo deniu arba palikti Vilniuje, nesuprasdamas smuiko vertės. LOT darbuotoja pasakė: „Pažiūrėsime, ar jis nebus sugadintas krovinių skyriuje“. Taip pat nebuvo atsižvelgta į mano paaiškinimą, kad jau daugelį metų su smuiku keliauju skirtingomis oro linijomis ir kad į Vilnių skridau ta pačia oro linijų bendrove“, – rašo smuikininkas Janušas Wawrowskis.

Muzikantas sako, kad skrido įvairiomis oro bendrovėmis ir niekada nekilo problemų dėl smuiko pasiėmimo su savimi į lėktuvo saloną. Lenkijos oro linijų puslapyje irgi matoma informacija, kad su savimi keleivis gali pasiimti rankinį bagažą, sveriantį ne daugiau kaip 8 kg, o jo matmenys neturi viršyti 118 cm. Papildomai keleivis gali turėti 2 kg sveriantį asmeninį daiktą, pvz., nešiojamojo kompiuterio ar fotoaparato krepšį.

J.Wawrowskis teigia, kad jo smuikas visus reikalavimus atitinka, tą byloja ir smuiko gamintojo pateikta informacija apie smuiko dėklą ir svorį. Prieš skrydį jis dar kartą patikrino, kiek sveria smuikas – svarstyklės rodė 6 kg. LOT puslapyje nurodoma, kad tokie instrumentai kaip smuikas gali būti vežami lėktuvo salone.

„Jau lėktuvui išskridus, bilietų kasoje dirbantis ponas pasakė, kad prieš pat išskrendant galiu paklausti kito lėktuvo įgulos, skrendančio po penkių valandų, ar įleis mane į lėktuvą su smuiku. Jis pasiūlė nupirkti man kitą bilietą (labai brangų), žinoma, be jokių garantijų, kad tai pavyks. Ankstesnis bilietas, žinoma, buvo prarastas. Į klausimą „kodėl negalėjote to paties paprašyti ankstesnės įgulos?“, kasininkė atsakė, kad į ankstesnį lėktuvą jau buvo parduota per daug bilietų (garsusis „overbookingas“) ir kad vienas iš keleivių net turėjo skristi į Varšuvą kitu laiku – man to nebuvo pasiūlyta“, – rašo muzikantas.

Visgi nupirkęs bilietą už 2000 zlotų (apie 500 eurų), išskristi kitu lėktuvu vyras negalėjo ir teko iš Vilniaus į Varšuvą važiuoti autobusu. Kelionė autobusu truko 8 val. Taigi užuot pasiekęs Lenkijos sostinę per valandą, muzikantas sugaišo laiką aiškindamasis situaciją oro uoste, o vėliau – organizuodamas kitą transportą į Varšuvą.

Tikimės papildyti LOT komentaru.