Nesuvokia, kaip A. Armonaitė gali platinti tokią žinią: šią informaciją reikia paneigti

„Sveikinu Lietuvos startuolių bendruomenę ir „Baltic Classifieds Group“ tapus oficialiu trečiuoju vienaragiu iš Lietuvos. Naujausi skaičiavimai Lietuvai šiemet suteikė ne tik vienos greičiausiai augančių startuolių ekosistemos statusą, bet ir oficialiai patvirtino trečią vienaragį. Juo tapo didžiausia Baltijos šalių skelbimų portalų valdytoja „Baltic Classifieds Group“, kuri anksčiau buvo laikoma vienu neoficialių Lietuvos vienaragių“, – feisbuke šįryt rašė A. Armonaitė.

„Daugumai Lietuvos žmonių gerai žinomus „Aruodas“, „Autoplius“ ir kitus skelbimų portalus valdančios įmonės sėkmė yra puikus pavyzdys, kaip atkaklus ir ilgametis darbas virsta puikiais rezultatais ir pripažinimu. Sveikinimai! Nesustosime“, – teigiama ministrės įraše.

Tačiau paaiškėjo, kad ši informacija gali būti klaidinga. Komunikacijos agentūros „More“ vadovas Erikas Murinas feisbuke viešai paskelbė, kad džiaugtis visai nėra kuo.

„Dealroom“ pateikė neteisingą informaciją, A.Armonaitė ją kartoja žiniasklaidoje ir tikisi to fake it till we make it (apsimesti, kol tai iš tikrųjų įvyks – red. past.) Nesuvokiu, kaip tiek daug grandies dalių gali netikrinti informacijos“, – rašė E.Murinas.

Jo teigimu, „Baltic Classifieds Group“ nėra vienaragis. Vienaragis – privati startuolių įmonė, kurios vertė viršija 1 mlrd. JAV dolerių.

„Baltic Classifieds Group“ – viešai listinguojama įmonė Londono akcijų biržoje. Tebūnie, kažkodėl nuspręstume imti ir viešai listinguojamas (nors Amerikoje „Apple“ ar Kinijoje „Alibaba“ nėra skaičiuojami prie vienaragių jokiuose sąrašuose). Bet „Baltic Classifieds Group“ šiuo metu yra verti 715 mln. svarų pagal savo akcijų kainą. 864 mln. JAV dolerių. Vienaragiams yra du kriterijai – ir „Baltic Classifieds Group“ neatitinka nė vieno“, – pabrėžė E.Murinas.

Ir nors „Baltic Classifieds Group“ vertė seniau siekė 1 mlrd. dolerių, tačiau dabar taip esą nebėra, todėl įmonė negali būti laikoma vienaragiu.

„Tad šitą temą galim uždaryti ir reikėtų kaip tik visą neteisingą informaciją paneigti, kol mūsų neišjuokė. „Baltic Classifieds Group“ nėra mūsų trečias vienaragis. Tai didelė, viešai listinguojama įmonė, sukurianti daug darbo vietų ir kažkiek garsinanti Lietuvą, bet ne vienaragis. Vienaragių, oficialiai atitinkančių visus kriterijus, turime tik du: „Vinted“ ir „Nord Security“. Turėsim vienaragių ir daugiau, bet dabar neskleiskit neteisingos informacijos“, – įsitikinęs E.Murinas.

Į tokius kaltinimus sureagavo ir pati A.Armonaitė.

„Yra šalių, ne taip toli nuo Lietuvos, truputį šiauriau, kurios pasidžiaugtų ekosistemos sėkme ir pripažinimu. Bet čia Lietuva, reikia papildomų paaiškinimų ir argumentų, kad esi pakankamai geras. Na, tai štai. Iš tiesų yra įvairių vienaragio apibrėžimų, daug kas pasigūglino, pasidalino. O mes remiamės startuolių ekosistemos apžvalgas darančia „Dealroom“, – rašė ji.

Anot „Dealroom“, vienaragiu laikoma bet kuri privati įmonė, kurios vertė viršija 1 mlrd. dolerių, arba bet kuri įmonė, pasiekusi 1 mlrd. JAV dolerių, kai jos akcijos pradėtos listinguoti biržoje. Todėl A.Armonaitė pridūrė, kad reikėtų pasidžiaugti tokia sėkme ir pergale ir neieškoti klastos.

„Nesibarstykime galvos pelenais“, – rašė ministrė.

E.Murinas atsakė ir į tai.

„Čia Lietuva, mes šaudome fejerverkais, kai mus kažkas pamini „Simpsonuose“ ar kažkas praneša, kad 2021 metais turėjom vienaragį. Kompleksai? Niekas nesako, kad „Baltic Classifieds Group“ pasiekimas yra blogas, nepakankamas ar panašiai. Bet „Baltic Classifieds Group“ nebėra vienaragis. Nesakau, kad nebuvo“, – komentavo jis.