Kaip lietuviškos gėrybės iš Lietuvos ūkių randa kelią pas pirkėjus?

Tikisi ir pirkėjų, ir prekybininkų palaikymo

Lietuvos maisto gamintojai, ypač mažesnieji, ieško įvairių būdų, kaip galėtų pasiekti pirkėjus. Dalis jų renkasi mažas parduotuves, kiti prekiauja mugėse ar ūkininkų turguose, taip pat bendradarbiauja su didžiosiomis parduotuvėmis.

Ilzenbergo ūkio ir dvaro direktorė Diana Jokimčienė atkreipia dėmesį, kad ne masinės gamybos, vietinė produkcija šiandien dažnai yra mažiau pasiekiama platesnei pirkėjų auditorijai. Todėl svarbu, kad tokius produktus pamėgtų ir palaikytų tiek pirkėjai, tiek prekybininkai.

„Raginame tikėti ir pasitikėti mažaisiais Lietuvos gamintojais, įvertinti jų rankų darbą, natūralumą, kokybę bei vienetinius produktus. Vienas iš mūsų partnerių – „Lidl“. Bendradarbiavimas su jais mums atnešė naujų galimybių ir patirčių dirbant su prekybos tinklais. Jų klientai yra išrankūs ir pasitikintys šiuo prekybos tinklu, todėl džiaugiamės, galėdami plačiai auditorijai pasiūlyti išskirtinės kokybės ir natūralią, mūsų ūkyje pagamintą produkciją“, – sako D. Jokimčienė.

Šiuo metu „Lidl“ parduotuvėse galima rasti unikalų „Ilzenbergo dvaro“ desertinį varškės sūrį su spanguolėmis, kuris nepalieka abejingų net ir išrankiausių ragautojų. Beje, D. Jokimčienė išduoda, kad jų gerbėjai turėtų būti atidūs, nes jau netrukus „Lidl“ lentynose pasirodys ir daugiau produkcijos iš Ilzenbergo ūkio.

Apie 700 lietuviškų produktų

Šis ūkis yra tik vienas iš daugiau nei dviejų šimtų Lietuvos tiekėjų, su kuriais Lietuvoje bendradarbiauja „Lidl“. Šiuo metu parduotuvėse yra apie 700 produktų, kurie gaminami Lietuvoje. Daugiau nei pusė lietuviškų produktų randami bazinių pieno produktų (grietinės, pieno ir varškės), duonos gaminių ir kepinių, ledų bei alaus kategorijose. Priklausomai nuo sezono, parduotuves skirtinguose šalies miestuose pasiekia ir lietuviškos daržovės, salotos bei vaisiai. Dalis produktų į lentynas atkeliauja su savo prekės ženklu, dalis – užsideda privačios etiketės kepurę, pavyzdžiui, Lietuvoje yra gaminama dalis privačių prekės ženklų „Pilos“, „Ballino“, „Mano duona“.

„Galime tik pasidžiaugti visais savo partneriais, su kuriais pirkėjams kasdien stengiamės pasiūlyti aukštos kokybės prekių. Žvelgiame į tai kaip į bendradarbiavimą, siekiant patenkinti augančius gyventojų lūkesčius. Dabar itin aktuali yra prekių kaina, todėl kartu su vietos gamintojais nuolat rūpinamės, kad mūsų parduotuvėse žmonės galėtų rasti sveikų pasirinkimų už mažą kainą“, – sako „Lidl Lietuva“ pirkimų tarnybos vadovė Ilona Čiužienė.

Balansas, ieškant geriausios kainos ir kokybės

D. Jokimčienė atkreipia dėmesį, kad sveika gyvensena ir mityba pastaruoju metu domisi dažnas pirkėjas, tad jų požiūris į kokybę, renkantis maisto produktus, kritiškas ir atidus. „Pastebime augantį susidomėjimą ir sveikesne vaikų mityba. Pirkėjai renkasi sveikesnius ir natūralesnius produktus. Ekonominės aplinkybės ir kylančios kainos, be abejonės, koreguoja pirkėjų įpročius, tačiau dėmesys kokybei išlieka svarbiausiu veiksniu“, – priduria pašnekovė.

Tam pritaria ir Evaldas Masevičius, savo ūkyje Sakalų kaime auginantis įvairias salotas ir prieskoninius augalus.

„Per daugiau nei 10 metų mūsų ūkis gerokai išsiplėtė ir padidėjo. Žinoma, to nebūtume galėję padaryti be klientų, kurie kasdienių patiekalų neįsivaizduoja be salotų ir daržovių. Bendradarbiavimas su „Lidl“ mums suteikė didesnes plėtros galimybes, įvairesnes pardavimų rinkas ir didesnį pasitikėjimą. Norėdamas dirbti su tokiu tarptautiniu partneriu, privalu laikytis aukštų standartų ir tvarkos. Mes didžiuojamės, kad visi mūsų tiekiami produktai dabar yra sertifikuoti „Global Gap“ sertifikatu, o įmonei suteiktas „Global Grasp“ sertifikatas“, – sako bendrovės „Evaldo daržovės“ vadovas E. Masevičius.

Jų partnerystės gijos driekiasi į Italiją, Lenkiją ir Latviją, o Lietuvoje esančiose „Lidl“ parduotuvėse, priklausomai nuo sezono, galima įsigyti Lietuvoje augintų šviežių salotų vazonėliuose, įvairių prieskonių, svogūnų laiškų, špinatų ir kitų.

„Lietuviškumas bei vietinė produkcija neabejotinai yra vienas svarbiausių kriterijų formuojant mūsų vaisių ir daržovių asortimentą. „Lidl“ vaisiai ir daržovės atsiduria beveik kiekvieno pirkėjo vežimėlyje. Jausdami atsakomybę, taikome aukštus reikalavimus savo tiekėjams, kad pirkėjai mėgautųsi kokybiškomis ir šviežiomis gėrybėmis iš gamtos. Džiaugiamės galėdami savo lietuviškumo istoriją kurti kartu su atsakingai atrinktais mažesniais ir didesniais Lietuvos ūkiais“, – sako I. Čiužienė.