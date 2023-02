„Pigu.lt“ įvertino, kurių prekių pardavimus augino karas Ukrainoje

„Karo pradžioje patys apsirūpinę išgyvenimo reikmenimis, pirkėjai ėmė tiekti pagalbą nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Stebėjome, kad prekybos dinamikai įtakos turėjo tiek sezoniškumas, tiek įvairios paramos akcijos Ukrainai. Išgyvenimo prekių pardavimai aukštumoje laikėsi nuo pat karo pradžios iki gegužės mėnesio, vasaros metu grįžo į įprastas vėžes ir vėl žymiai išaugo rudeniop, atvėsus orams“, – konstatuoja K.Liškauskaitė, „Pigu.lt“ pardavimų vadovė.

Bene labiausiai buvo jaučiamas elektros generatorių poreikis. Per vienerius karo Ukrainoje metus generatorių pardavimai augo kelis ir daugiau kartų, lyginant su laikotarpiu iki karo. „Jei iki karo per mėnesį Lietuvoje parduodavome apie keliasdešimt generatorių, tai šį rudenį pardavimai sudarė po kelis šimtus vienetų per mėnesį. Vasarą šis skirtumas buvo mažesnis, tačiau pardavimai išliko bent dukart didesni nei anksčiau“, – skaičiuoja K.Liškauskaitė.

Pirmosios pagalbos vaistinėlių pardavimai nuo 2022-ųjų vasario 24 dienos „Pigu.lt“ buvo dešimteriopai didesni nei iki karo pradžios. „Anksčiau šių prekių parduodavome iki šimto vienetų, dabar – po kelis tūkstančius per mėnesį ištisus metus. Augimui įtakos turėjo ir pakitę reikalavimai Lietuvos automobilių vairuotojams, tačiau esame tikri, kad dalis pirmosios pagalbos vaistinėlių keliauja į Ukrainą“, – sako K.Liškauskaitė.

Išorinių baterijų (power bank) pardavimai šovė į viršų tik prasidėjus karui ir pirmuosius 2 mėnesius buvo kelis šimtus procentų didesni. Nuo 2023 metų rudens šių prekių pardavimai – vėl bent du kartus aukštesni nei laikotarpiu iki karo. „Pigu.lt“ skaičiavimu, kuprinių pardavimai viso karo metu išlieka trigubai didesni, prožektorių ir miegmaišių – maždaug dvigubai aukštesni nei iki karo.

„Ukrainos vėliavų ir kitos simbolikos pardavimai aukštumoje laikėsi nuo karo pradžios iki gegužės mėnesio. Šiuo metu per savaitę parduodame po keliasdešimt vėliavų, per karo metus pirkėjai įsigijo virš 2 tūkstančių Ukrainos vėliavų“, – pasakoja K.Liškauskaitė. Kitos populiarios prekės su Ukrainos simbolika: ženkliukai, lipdukai, marškinėliai, džemperiai, kepurės ir puodeliai.

Karinę Rusijos agresiją prieš Ukrainą smerkiantis e. prekybos centras „Pigu.lt“ jau 2022-ųjų vasario 25 dieną nutraukė prekybą Rusijoje ir Baltarusijoje pagamintomis prekėmis. Šių šalių produktai buvo pašalinti iš visų „Pigu.lt“ Marketplace prekiaujančių pardavėjų asortimento. Analogiškų veiksmų imtasi visuose e. prekybos centruose ir e. parduotuvėse, valdomose „PHH Group“.

„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos milžine „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuves ir prekybos platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų, asortimentą sudaro daugiau nei 3 mln. prekių. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.