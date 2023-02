Tik penktadalį IT sektoriaus darbuotojų Lietuvoje sudaro moterys: A. Armonaitė siūlo laužyti stereotipus

Konferencijos „Women Go Tech“ metu pristatytas plėtros į Europos šalis planas, kurio tikslas – padėti moterims pradėti ar paspartinti karjerą IT ir inžinerijos srityse. Programos bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė renginio atidarymo kalboje pabrėžė, kad iniciatyva jau prisidėjo prie 600 sėkmės istorijų informacinių technologijų (IT) sektoriuje, o per dvejus metus joje sudalyvavo daugiau nei 10 000 moterų visoje Lietuvoje.

„Ateinančiais 2023-aisiais išplaukiame į tarptautinius vandenis ir tikimės į programą pritraukti 25 tūkst. moterų vidurio bei rytų Europoje“, – tikslais dalijosi Ž. Vitaitė.

Renginyje nuotoliu dalyvavusios google.org vadovės EMEA regionui Lizos Belozerovos teigimu, šiam tikslui pasiekti „Google“ skirs 800 tūkst. dolerių stipendiją. Tai pirmoji įmonės subsidija, skirta nevalstybinei organizacijai remti.

Svarbiausia moterims – nebijoti laužyti stereotipų

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sveikino iniciatyvos įkūrėjas ir akcentavo moterų vaidmens svarbą IT srityje.

„Kai yra tokių iniciatyvų – dirbti ministre gerokai lengviau ir paprasčiau. Kodėl tai yra svarbu? Visų pirma – stereotipų laužymas. Tiek politikoje, tiek IT srityse moterų yra nedaug, bet tą reikia pakeisti iš pačių pagrindų. Svarbu suprasti, kad mes mokomės visą gyvenimą ir nereikia bijoti keistis, rinktis kokias specialybes, laužyti stereotipus“, – mintimis dalijosi A. Armonaitė.

„Antras dalykas – pati industrija. Informacinės ryšių technologijos yra prioritetinė Lietuvai industrija, kurioje dirba 50 tūkst. žmonių, iš jų daugiausia – vyrai. Specialistų poreikis šiame sektoriuje tik didės, tad savo ekonominius poreikius galėsime patenkinti tik turėdami daugiau specialisčių moterų“, – šnekėjo ministrė.

Pasak politikės, Lietuvoje moterų skaičius IT bendruomenėje auga. Šiuo metu 38 proc. startuolių bendraįkūrėjų yra moterys – du kartus daugiau nei pasaulinis vidurkis. Vis dėlto, A. Armonaitė tikisi, kad tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus pagalba šis skaičius augs ir toliau.

Išskirtinės galimybės ukrainietėms

Minint Rusijos karo Ukrainoje metines, dalyvės pabrėžė karo pabėgėlių integracijos svarbą ir galimybes technologijų sektoriuje.

„Šiuo metu sulaukėme 75 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos, didžioji jų dalis – moterys. Jiems labai svarbu nesustoti gyventi nepaisant karo ir dalyvauti tokiose programose. Todėl „Women Go Tech“ kviečia ukrainietes prisijungti prie programos nemokamai, su galimybe dalyvauti nuotoliniu būdu“, – naujienomis dalijosi programos bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė.