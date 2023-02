Ar galiausiai atsikvėpsime dėl elektros kainų šuolių? Skelbia, kokias sumas prognozuoja šiemet ir kokį planą verta rinktis

Kainos neturėtų stebinti

Pastaruoju metu elektros kaina stipriai nebebanguoja, tad tokį kainų stabilumą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius prognozuoja iki šių metų vidurio ar net pat metų pabaigos.

„Pernai biržoje kainos keitėsi kone 5 kartus, nuo 100 iki 500 eurų. Svyravimai buvo didžiuliai.

Pastaruoju metu biržos kaina dažnai svyruoja tarp 135–145 Eur/MWh. Jeigu neatsitiks ko nors nenumatyto, tokios stabilios kainos galėtų išlikti iki metų vidurio, gal net iki metų pabaigos“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ sakė R.Pocius.

Anot jo, pastaruoju metu mažesnes kainas turime dėl efektyviai veikiančių hidroelektrinių, pavyzdžiui, Latvijos hidroelektrinių.

„Tad jau de facto patiriame teigiamą hidroelektrinių efektą, gaila, kad Skandinavijoje esančių hidroelektrinių sukurtos pridėtinės vertės dar negalime pilnai pasiimti, nes turime ribotą jungtį“, – kalbėjo R.Pocius.

Sutarčių nutraukimas

Dėl šių pozityvių prognozių R.Pocius dar kartą paragino gyventojus keisti turimus aukštų fiksuotų kainų planus į palankesnius variantus.

Jis pripažino, kad šiuo metu skiriama Vyriausybės kompensacija neskatina gyventojų aktyviai keisti planų, tačiau priminė, kad nuo liepos 1 d. šių kompensacijų gali ir nelikti, tad veiksmų reikėtų imtis jau dabar.

Anot jo, nevertėtų gąsdintis ir taikomų sutarčių netesybų mokesčių, mat jie, jeigu ir yra, tai nedideli, o turėti mažesnės kainos sutartį, jo skaičiavimu, vis tiek išlieka naudingiau.

„Galima pasiskaičiuoti, sutartį vis tiek verta keisti. Net jei netesybų mokestis siektų 300 eurų, esant tokiam dideliam kainų skirtumui, kai buvo fiksuota, pavyzdžiui, 45 ct/kWh, o dabar kaina siekia 20 ct/KWh, šis mokestis tampa tik simbolinis“, – sakė VERT pirmininkas.

Lietuvos socialdemokratų frakciją siūlė Vyriausybei kompensuoti vartotojams tiekėjų numatytas baudas keičiant planus ar tiekėjus, neva tai paskatintų gyventojus peržiūrėti sutartis ir palengvintų sutarčių nutraukimą. Anot socialdemokratų, kompensuoti netesybų atvejų taikomus mokesčius būtų pigiau, nei toliau kompensuoti 28 ct/kWh viršijančias sumas.

„Sutartys turi būti gerbiamos“, – pareiškė Lietuvos energetikos agentūros vadovas Virgilijus Poderys. Tad jei jose įrašytas punktas apie netesybų atveju taikomus mokesčius, tokius jau gyventojams ir teks susimokėti, jei to reikalauja tiekėjai.

Visgi V.Poderys ragino atsargiai žiūrėti į įvairias tiekėjų siūlomas nuolaidas, jis tai vadina reklamos triukais.

„Dažnai žmonės net nesupranta tų nuolaidų ir kokios pasekmės paskui dėl to gresia. Ši nuolaidų ir sutarčių nutraukimo mokesčių sistema yra ydinga. Žmonės turėtų laisvai rinktis, keisti tiekėjus, sutartis. O žmonės, manau, neįsigilina ir neatkreipia dėmesio į nuolaidų, sutarčių punktus, tada turi susimokėti kokius nors mokesčius“, – portalui lrytas.lt komentavo V.Poderys.

Jis apskritai norėtų, jog tiekėjai trumpalaikių nuolaidų ir išėjimo mokesčių netaikytų. Esant „grynesnėms sutartims“ gyventojams būtų lengviau įsivertinti, kuris pasiūlymas visgi jiems yra tinkamesnis.

Portalas lrytas.lt jau rašė apie sutarčių nutraukimo mokesčius ir nuolaidų grąžinimą sutarčių nutraukimo ar tiekėjo keitimo atvejais. Kai kurie tiekėjai tokių mokesčių dar visai neseniai atsisakė. Apie tai plačiau galima paskaityti čia.

Su biržos kainomis susieti planai

Dar sausio pabaigoje R.Pocius paragino peržiūrėti sutartis tuos gyventojus, kurie turi didesnį nei 28 ct/kWh fiksuotą tarifą ir pasirašius naujas sutartis su žemesnėmis kainomis taip padėti sutaupyti kompensacijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas.

V.Poderys pripažino dar nespėjęs sutarties pasikeisti, nors jau ruošiasi tai padaryti. Jis yra nusprendęs rinktis su biržos kainomis susietą planą, mat, anot jo, dabar esant žemoms kainoms tokį turėti verčiausia.

„Rudenį kainą fiksavau per daug nepagalvojęs. Dabar žvelgiant kaina didelė, sutartyje tarp 30–40 ct/kWh.

Bet ruošiuosi pereiti prie rinkos kainų plano. Rinkoje kainos krenta, tai mokėti 22–24 ct/kWh vis tiek yra geriau nei 28 ct/kWh“, – sakė V.Poderys.

Jei visgi rinkos kaina imtų kilti, pasiekus 28 centų ribą bbūtų gaunama kompensacija, tad problemos V.Poderys nemato. O baiminantis, jog nuo liepos 1 d. kopmensacijų gali nelikti, o kaina biržoje pakils, prieš liepos 1 d. galima pasirašyti kitą jau fiksuotos kainos sutartį.

Visgi, V.Poderio manymu, bent pusę metų kainos turėtų išlikti stabilios ir į viršų nešokti, o įprastai balandį kainos dar labiau krenta, mat hidroelektrinės Latvijoje ir Skandinavijoje ima dirbti dar didesniu pajėgumu.

Rudenį ir žiemą naujų elektros kainų rekordų V.Poderys taip pat sakė nesitikintis. Baisiausias kainas jau matėme, tokių būti daugiau nebeturėtų.

Ar tikrai konkuruojama?

„Ignitis“ yra pasirinkę beveik 927 tūkst. privačių klientų, tai sudaro 77,6 proc. visų nepriklausomo elektros energijos tiekimo buitinių elektros energijos vartotojų ir juridinių asmenų, kuriems taikomi buitinių elektros energijos vartotojų tarifai.

Ar konkurencija išties vyksta, kai beveik 80 proc. klientų turi vienas tiekėjas?

R.Pocius mano, kad viskas yra taip, kaip turi būti: „Ignitis“ anksčiau turėjo visus elektros vartotojus, o šiandien jau turime 20 proc., kurie yra pasirinkę kitus tiekėjus. Tai jau nemažas pasiekimas. Kiti tiekėjai pastaruoju metu pasiūlė geresnius planus, jau daugiau nei 7,5 tūkst. vartotojų perėjo pas kitus tiekėjus.

O tai, kad „Ignitis“ siūlo didžiausias kainas, nėra blogai. Jei siūlytų mažiausias, vėl turėtume monopoliją, niekas kitų tiekėjų nesirinktų. Dabar, jeigu kažkas nori pakonkuruoti su dideliu žaidėju, turi pasiūlyti patrauklesnį planą, mažesnę kainą, ir tai daroma.

Rinka veikia po truputį. Rinkos kuriasi ne per dieną ir ne per metus. Tam, kad konkurencija tarp tiekėjų įsivažiuotų, reikia šiek tiek laiko. Norime, kad viskas susidėliotų per vieną dieną, bet tam reikia laiko, vartotojams irgi reikia laiko susigaudyti, viską suprasti.“