Kovas kviečia sodo ir daržo mėgėjus raitotis rankoves

„Dabar ir jauni žmonės vis aktyviau domisi, kaip galėtų užsiauginti savo daržovių. Net ir tie, kurie dar neseniai kartojo, kad jokio daržo jiems nereikia ir užteks tik žolytės prie namų, šiandien jau domisi, kaip įsirengti bent nedidelę lysvę, aiškinasi, kaip pačiam susidaiginti daigų.

Per ilgus darbo metus įgyta patirtis mums padėjo surinkti tokį prekių asortimentą, kuris patenkintų ir gėlininkystę bei sodininkystę mėgstančių klientų poreikius“, – apie pastebimas tendencijas kalbėjo „Norfos“ sodo ir daržo prekių vadybininkas Gediminas Banevičius ir pridūrė, kad šiandienis žmogus vėl nori grįžti arčiau gamtos, populiarios ekologiškesnio gyvenimo idėjos.

Kovas kviečia atgaivinti žemę

Kovo mėnuo – puiki pradžia imtis pavasario darbų, kad vėliau galėtume džiaugtis puikiu derliumi.

Norint kasmet užsiauginti sveiką ir gausų šiltnamio daržovių derlių, reikia paruošti šiltnamį kitų metų sezonui. Čia svarbūs trys etapai: atliekamas sanitarinis valymas, profilaktinė konstrukcijų ir dangos dezinfekcija ir dezinsekcija, dirvožemio dezinfekcija.

Norint, kad dirva būtų itin derlinga, kasmet pavasarį geriausia per kastuvo gylį nukasti esamą gruntą ir atvežti naujo, tuomet gruntą galima papildyti dirvos papildais, įgėrio granulėmis, jeigu sezono metu kamavo kurmiai ir kurkliai, patiesti apsauginį tinklą. Be to, kovas – geras laikas neutralizuoti rūgštų dirvožemį kalkėmis.

Pasak G.Banevičiaus, pavasarį „Norfos“ tinkle bene perkamiausias produktas – žemė augalams.

„Mūsų sodo ir daržo prekių skyriuose galima rasti daug įvairios žemės skirtingoms augalų rūšims. Jos parduodame labai daug ir stengiamės klientams pasiūlyti optimalų asortimentą, kad jame būtų durpinių ir kompostinių substratų bei įvairios specializuotos žemės, pavyzdžiui, skirtos daiginimui.

Prekiaudami šios kategorijos produktais jau kelerius metus palaikome Lietuvos gamintojus ir grįžti prie importo neplanuojame. Lietuvių siūloma kokybe esame labai patenkinti ir mes, ir pirkėjai“, – aiškino pašnekovas.

Nuo balandžio pradžios parduotuvėse atsiranda ir įrankiai darbui sode ar darže. „Grėbliai, sekatoriai, kastuvai, žirklės, kirviai, laistymo asortimentas – nuo pigiausių iki brangiausių. Prekės ženklo „Fiskars“ įrankius renkasi itin dažnai juos naudojantys, tačiau turime ir pigesnių, ir visai pigių – pasirinkimas nemažas“, – sakė jis ir pridūrė, kad pavasarį į parduotuvių lentynas atkeliauja ir laistymo įranga – tiek tradiciniai rankiniai laistytuvai, tiek laistymo žarnos, įvairios jungtys ir purkštukai laistymo sistemoms, prekiaujama ir agroplėvele.

Turi mėgstamas veisles

Lietuviams itin aktualu pomidorų ir paprikų daigai. Sodininkų ir daržininkų kalendorius ragina nesnausti, nes kovo vidurys ir antroji jo pusė – tinkamiausias laikas sėti šių daržovių sėklas į daigyklas ar durpių tabletes, o vėliau 7–8 lapus turinčius kokybiškiausius daigus bus galima perkelti į pastovią vietą, dažniausiai – šiltnamį.

„Norfa“ pirkėjams siūlo daiginimo priemonių – plastikinių ir durpinių daigyklų ir kitų reikmenų. Dažnas prie sėklų stendo sutinkamas pirkėjas jau planuodamas apsipirkimą puikiai žino, ko ieškos ir ką pirks, mat paprastai sodininkai ir daržininkai atsirenka mėgstamas daržovių veisles ir jas augina ne vienus metus.

Anksčiausiai – kovą – lietuviai sėja pomidorų ir įvairių gėlių sėklas. Jei turi vietos ar tiesiog vedami smalsumo vis dažniau jie pabando pasisėti kokių nors egzotiškesnių augalų. Vis dėlto tokios sėklos populiarumu neprilygs tradicinėms daržovėms.

Daržo neįsivaizduojame ir be ridikėlių. Kovo pradžia – puikus laikas juos sėti šiltnamyje, o laiku suskubus galima turėti net kelis šių mėgstamų šviežių daržovių derlius. Antroje kovo pusėje į šiltnamį jau gali keliauti ir krapų, salotų sėklos, svogūnai laiškams – kiekvienas, trokštantis šių bene pirmųjų pavasario salotų ar prieskonių, matyt, pirmiausia galvoja apie tokias gaivias pavasarines daržoves.

Nori džiaugtis puošniais žiedais

Gėlės – tikros sodo, darželio ar kiemo puošmenos. Jų pasirinkimas didelis, tad metas atrasti gražiausias, pasisėti ir jau netrukus džiaugtis puošniais žiedais. Gėlių sėja nėra sudėtingas procesas – tereikia žinoti, kokias sėklas, kokiame dirvožemyje ir kuriuo metu sėti. Kovą, be kitų gėlių, sėjamos lietuvių itin mėgstamos raktažolės, verbenos, petunijos.

Raktažolės mėgsta drėgną substratą, ypač daug laistyti reikia intensyvaus augimo metu, bet liedami stenkitės nesušlapinti lapelių. Sudygę daigai laikomi šviesioje, bet nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

Verbenos – dailios gėlės, itin atsparios nepalankioms auginimo sąlygoms, ištveria net sausrą. Daiginant pasėlį būtina pridengti. Dabar – pats metas jų pasisėti ir laukti, kol pražydusios jos papuoš sodą ar kiemą.

Mūsų šalies gėlininkų itin mėgstamų petunijų sėklos smulkios, sėjamos į daigyklas arba durpines tabletes. Nei dražuotos, nei nedražuotos sėklos žeme neužžeriamos, tik lengvai įspaudžiamos į žemę ar durpinę tabletę. Pasėtas sėklas rekomenduojama pridengti ir laikyti uždengtas, kol sudygs. Kartą per dieną pasėlį reikėtų atidengti, kad pasišalintų kondensatas.

Gana greitai „Norfos“ parduotuvėse išperkamos ir gyvos gėlės vazonėliuose – pavasario ir žalumos pasiilgę tautiečiai, laukdami išdygstančių savųjų daigų, noriai įsigyja namuose pražystančius hiacintus ar narcizus. Šie vazonėliai – ir puiki Velykų stalo puošmena, tad parduotuvėse pavasarį neužsibūna, o vėliau gali keliauti į žemę ir džiuginti dar ne vienus metus.

Rūpintis vaismedžiais – kol nepabudo pumpurai

Kovo vidurys ir antroji pusė – metas sodinti vaismedžius ir vaiskrūmius, o jau esamus genėti, kol dar nepabudo medžių pumpurai ir nepradėjo augti.

Vazonuose ar konteineriuose užaugintus medelius galima sodinti visą šiltąjį sezoną, o iškastus iš dirvos – rudenį, kai sustoja vegetacija, arba ankstyvą pavasarį, kai lapai dar nepradėję skleistis.

Specialistai pataria nevengti pagenėti stipriau – taip atnaujinsite vaismedžio vainiką. Genėjimo darbus reikėtų pradėti nuo ligotų ar pažeistų šakų šalinimo, nupjauti trukdančias praeiti ar pjauti žolę šakas.

Dažnas į pavasarinių darbų sode sąrašą įtraukia ir medelių balinimą, tad „Norfos“ prekybos asortimente yra ir tam skirtų priemonių – patogių šepečių ir balinimo medžiagų.

Patyrę sodininkai primena, kad nevalia pamiršti ir trąšų, – tręšti reikia ne tik daigyklose dygstančias sėklas. Kovas – tinkamas laikas tręšti vaismedžius po žiemos. Trąšas įterpkite į dirvą, aplink krūmus ir medžius.

Trąšos – įvairiems poreikiams

Nuo kovo pabaigos iki maždaug balandžio vidurio tinkamas laikas pradėti tręšti ir dekoratyvinius augalus. Po žiemos iš dirvos išplaunamos maistinės medžiagos, ypač azotas, magnis ir kai kurie mikroelementai, todėl įsigykite specialiai šiems augalams skirtų trąšų.

Nepamirškite skirti dėmesio ir daugiametėms gėlėms lauke. Tręškite jas, nes tai skatina jų augimą, didina atsparumą ligoms.

Antroji pagal populiarumą sodo ir daržo skyriuje prekių grupė, anot G.Banevičiaus, yra trąšos: „Jų, kaip ir žemės augalams, nuperkama labai daug.“

„Norfos“ parduotuvių lentynose galima rasti daugiau nei 70 rūšių trąšų augalams: tiek birių, tiek skystų, o ir jų kaina įvairuoja nuo pačių pigiausių iki brangesnių.

„Prekiaujame net gana nišinėmis trąšų rūšimis ir įvairiais skiedžiamais priedais. Trąšų asortimentą prieš kelerius metus išplėtėme norėdami patenkinti pirkėjų lūkesčius ir poreikius“, – apie didėjančią trąšų paklausą kalbėjo pašnekovas.

G.Banevičius atkreipė dėmesį, kad po „Norfos“ prekybos centrų lentynas besidairantiems pirkėjams pavyks surasti ne tik trąšų daržovėms ir gėlėms, bet ir specializuotų, kurios apsaugo nuo samanų ir piktžolių augimo, – vejoms.

„Norfos“ parduotuvėse norimų prekių jau gali rasti ir sveikesnio gyvenimo būdo ieškantys sodininkai. Tokie produktai kaip keleto rūšių biohumusas ir ekologiškos organinių mikroelementų trąšos (granuliuotas ir miltelių pavidalo galvijų ir vištų mėšlas), kuriuos anksčiau prekybos tinklas užsakydavo tik dėl platesnio prekių asortimento, tampa vis populiaresni – jų pardavimas auga.