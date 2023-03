„Vičiūnų grupė“ stabdo vienos prekės gamybą: po tyrimų pamatė, kad ji gali kelti pavojų

„Papildomai atlikę RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) pranešimų analizę nustatėme, kad per pastaruosius metus kalmaruose ir kituose galvakojuose moliuskuose, kurių gamybos šalys yra: Kinija, Indija, Tailandas, Filipinai, Ekvadoras, rasta padidinta tarša kadmiu. Įvertindami, kad šios žaliavos pagrindiniai tiekėjai yra iš minėtųjų regionų, manome, kad šis produktas yra padidintos rizikos kategorijoje.

Atsižvelgiant į gautų tyrimų rezultatus, „Vičiūnų grupės“ įmonės imasi prevencinių veiksmų ir stabdo „Šaldyto jūrų gėrybių rinkinio“ produkto gamybą bei prekybą. Patvirtiname, kad šis produktas, „Vičiūnų grupės“ įmonių iniciatyva yra išimtas iš prekybos tinklų ir bus sunaikintas“, – pranešė įmonė.

„Vičiūnų grupė“ patikino, kad įmonė laikosi maisto kokybės ir saugos standartų ir imasi visų galimų prevencinių priemonių siekiant užkirsti kelią bet kokioms kokybės neatitiktims.

„Mūsų įsipareigojimai vartotojams – mūsų prioritetas, tad dedame visas pastangas, kad rinką pasiektų tik aukščiausios kokybės produktai“, – rašoma pranešime.

Elta primena, kad nuo kovo 9 d. Baltarusijoje uždrausta Kaliningrado srities gamykloje „Vičiūnai-Rus“ pagamintų žuvies mėsainių ir krabų lazdelių prekyba, radus „nepriimtinų maisto priedų“.

Anksčiau skelbta, kad Lietuvos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai atlikus papildomus patikrinimus dėl „Vičiūnų“ grupei priklausančių įmonių jūros gėrybių produkcijos, pusėje jų nustatytas didesnis negu leistina kadmio kiekis.

Tarnyba dar pranešė, kad sausio 8-ąją įmonė į Ukrainą iš Lietuvos eksportavo 22 tonas Kinijos gamintojos „Zejiang Zhoufu food Co.“ ruoštų jūros gėrybių mišinių. Tarnybos specialistai iš šios siuntos paėmė mėginius sunkiųjų metalų nustatymui. Teigiama, kad siuntos produktai leidžiama kadmio normą viršijo 0,4–2,65 mikrogramo kilograme.