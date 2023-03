J. Bideno svarstomas naftos gavybos projektas „Willow“ Aliaskoje susilaukė didelio visuomenės pasipriešinimo

Teritorijoje, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, yra iki 600 mln. barelių naftos. Valstybės atliktais skaičiavimais, įgyvendinant projektą per metus būtų išmetama 9,2 bln. kilogramų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – tiek pat, kiek išmeta 2 mln. automobilių su vidaus degimo varikliais, rašoma CNN.

Be susirūpinimo dėl sparčiai šylančios Arkties, aplinkosaugininkai taip pat nerimauja, kad projektas gali sunaikinti vietinių rūšių buveines ir pakeisti gyvūnų migracijos modelius.

„Tai kelia didžiulę grėsmę klimatui ir neatitinka šios valdžios pažadų spręsti klimato krizę“, – CNN sakė Aliaskoje įsikūrusios aplinkosaugos teisininkų grupės „Earthjustice“ vyresnysis teisininkas Jeremy Liebas.

2020 m. prezidento rinkimų kampanijos metu Bidenas pažadėjo nutraukti naujus naftos ir dujų gręžinius valstybinėse žemėse ir vandenyse. „Earthjustice“ teisininkų grupė ruošia ieškinį prieš projekto įgyvendinimą.

Planuoja išsaugoti dalį vandenyno teritorijos

„Willow“ projektas, aplinkosaugininkų pramintas „anglies bomba“, sulaukė didelio pasipriešinimo internete. Baltieji rūmai gavo virš milijono protesto prieš pasiūlymą laiškų, svetainėje change.org sukurta ir beveik 3 mln. žmonių pasirašyta peticija, socialiniame tinkle TikTok skelbti įrašai su grotažymėmis #stopwillow, #stopwillowproject susilaukė virš 100 mln. peržiūrų, teigiama BBC.

Atsakydami į visuomenės pasipiktinimą, Bideno komanda sekmadienį paskelbė išsaugojimo planą, kuriuo Bidenas uždraus gręžti beveik 3 mln. akrų (1 akras sudaro 40,5 arų – ELTA) Arkties vandenyno plote ir nustatys naujas apsaugos priemones naftos rezervate, praneša Luizianos žiniasklaida.

Šios teritorijos apsauga užtikrinama, kad banginių, ruonių, baltųjų lokių ir kitų laukinių gyvūnų svarbios buveinės „visam laikui bus apsaugotos nuo naftos kasybos darbų“, sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.

Be to, prieš šimtmetį Aliaskos šiauriniame šlaite būsimai naftos gavybai buvo išskirta 23 mln. akrų žemės. Išsaugojimo plane numatyta, kad daugiau kaip 13 mln. akrų šio naftos rezervo būtų išsaugota.

Projektas čiabuviams – investicija į bendruomenes

Aliaskos valstijos atstovai teigia, kad šis projektas sukurs naujas darbo vietas, padidins vietinę energijos gamybą ir sumažins šalies priklausomybę nuo užsienio naftos. Aliaskos dvipartinės Kongreso delegacijos įstatymų leidėjai susitiko su prezidentu Bidenu ir jo vyresniaisiais patarėjais, ragindami prezidentą ir jo administraciją pritarti projektui.

Projektą remia ir Šiaurės šlaito Aliaskos čiabuvių grupių koalicija, teigdama, kad tai galėtų tapti labai reikalingu nauju pajamų šaltiniu regione ir finansuoti tokias paslaugas kaip švietimas ir sveikatos priežiūra.

„Willow suteikia galimybę tęsti investicijas į bendruomenes. Be šių pinigų ir pajamų srauto esame priklausomi nuo valstijos ir federalinių institucijų“, – CNN teigė Nagrukas Harčarekas, Arkties inupiatų teisių gynimo grupės „Voice of the Arctic Iñupiat“ prezidentas.