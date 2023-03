Pristatė, kaip nori keisti mokesčius: tai paliestų visus

Pasak G.Skaistės, siūlymais siekiama trijų tikslų: sukurti paskatas patogesniam mokesčių mokėjimui; skatinti verslus augti ir investuoti įgyvendinant žaliosios darbotvarkės tikslus ir inovacijų plėtrą; pokyčiais prisidėti prie sąžiningesnės ir labiau subalansuotos mokesčių sistemos.

Deklaracijų pakeitimai

„Siūloma, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) parengtų automatines gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas. Šiuo metu jau yra panašiai daroma – žmonės, norintys deklaruoti savo pajamas, atsidaro VMI tinklalapį ir ten mato preliminarią deklaraciją.

65 proc. žmonių deklaracijas patvirtina be jokių pakeitimų, bet pernai žmonės nesusigrąžino 57 mln. eurų permokų, kurios jiems priklausė. Todėl siūlome, kad VMI suformuotų automatines deklaracijas ir, jei žmogus per tam tikrą laiką korekcijų nepadarė, būtų laikoma, kad deklaracija yra pateikta be pakeitimų. Jei būtų tokios automatinės deklaracijos, tie pinigai žmones pasiektų“, – pristatė G.Skaistė.

Nekilnojamojo turto (NT) mokesčio deklaracijos taip pat būtų formuojamos automatiškai, kad žmonėms liktų tik apmokėti sumas.

Siūloma ir smulkiojo verslininko sąskaita, kuria galėtų naudotis individualią veiklą vykdantys asmenys.

„Atsidaręs banko sąskaitą žmogus deklaruotų, kad tai – smulkiojo verslininko sąskaita. Tada VMI automatiškai įrašytų jį į mokesčių mokėtojų registrą, įplaukos į šią sąskaitą automatiškai būtų laikomos individualios veiklos pajamomis.

Būtų atskaičiuojamos įstatyme numatytos prezumpcinės sąnaudos, o likusios pajamos apmokestinamos pagal dabartinį reguliavimą. VMI suformuotų automatinę deklaraciją ir visus mokesčius – GPM, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo mokesčius – būtų galima apmokėti vienu spragtelėjimu“, – pristatė ministrė.

Lengvatos ir mokesčiai

Skatinant investicijas siūloma prastęsti dabar galiojančią investicinio projekto lengvatą, leidžiančią 100 proc. atskaityti investicijas į technologinį atsinaujinimą. Lengvata taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d., ją pratęsti siūloma iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Šiuo metu galioja ir neterminuota MTEP lengvata bei „Patentų dėžutė“, jos išliktų.

Lengvata filmų gamybai taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ją taip pat siūloma pratęsti dar penkeriems metams.

Naujiena – kaip alternatyva reinvestuojamo pelno modeliui, siūloma praplėsti turto klases, kurioms galima taikyti momentinį nusidėvėjimą. „Tai reiškia, kad būtų paskatintos produktyvios investicijos į įrengimus, kompiuterinę techniką, programinę įrangą, kad įmonės galėtų per vienerius metus atskaityti į sąnaudas šias produktyvias investicijas ir turėti daugiau likvidumo“, – aiškino G.Skaistė.

Svarstytos ir platesnės galimybės taikyti opcionų lengvatą. Iki šiol turėta įmonėje dirbti 3 metus ir naudos gavimo metu vis dar turėti galiojančią darbo sutartį. Priėmus pakeitimus užtektų 3 metus dirbti įmonėje, bet vėliau net ir nebedirbant išliktų galimybė išsipirkti opcionus.

Smulkusis verslas sulaukė Finansų ministerijos dėmesio, mat siūlomi net keli pakeitimai. Iki šiol smulkusis verslas turėjo lengvatines sąlygas ilgalaikio turto nusidėvėjimui, jeigu apyvarta neviršija 150 tūkst. eurų, o vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 darbuotojų. Tačiau, anot G.Skaistės, taikomas darbuotojų skaičiaus apribojimas neskatina įdarbinti daugiau gyventojų, todėl siūloma jo atsisakyti. Taip pat svarstoma apyvartos ribą padidinti iki 300 tūkst. eurų.

Kad būtų galima mokėti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, vidutinis darbuotojų skaičius turėjo neviršyti 10 žmonių, o apyvarta – 300 tūkst. eurų. Šiuo atveju vėl siūloma netaikyti darbuotojų skaičiaus apribojimo.

Šiuo metu įmonės neprivalo mokėti avansinio pelno mokesčio, kai jų apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 tūkst. eurų. Siūloma šią ribą didinti iki 500 tūkst. eurų.

Taip pat svarstoma registravimosi PVM mokėtojais ribą pakelti nuo 45 iki 55 tūkst. eurų.

„Siūlomi ir ekonomikos augimui palankesni mokesčiai. Tai – žaliųjų mokesčių plėtra. Aplinkos ministerija Seime jau pateikė akcizų įstatymo pakeitimą, kurį matome kaip mokestinių pasiūlymų paketo dalį.

Primename, kad siūloma ne tik apmokestinti energinius produktus pagal taršos lygį, bet yra ir nemažai investicijų iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, „Naujos kartos Lietuva“ plano, tai 4,7 mlrd. eurų investicijų, kurios nukreiptos į atsinaujinančią energetiką, renovaciją, netaršų verslą, šildymą ir transportą.

Manome, kad tai pakankamos paskatos, kuriomis būtų atsvertas didesnis apmokestinimas. Šiais sprendimais siekiama įgyvendinti bendrai ES priimtus tikslus mažinti taršą, prisidėti prie žalesnės, sveikesnės aplinkos“, – kalbėjo ministrė.

G.Skaistė priminė ir NT mokestį, kurio modelis jau buvo pristatytas. „Gyvenamajam būstui būtų taikomas lengvatinis tarifas. Tai reiškia, kad pusė gyventojų už savo būstą apskritai nemokėtų, nes atskaitos taškas būtų vidurinė būsto vertė kiekvienoje savivaldybėje. Iki tos vidurinės vertės būstai būtų apmokestinami 0 proc. tarifu, tad pusė žmonių nemokėtų.

Gyvenantys didesnės vertės būste, kurių vertė nuo vienos iki dviejų medianų, turėtų mokėti 0,06 proc. tarifą, o viršijantys dviejų medianų vertę mokėtų 0,1 proc. tarifą“, – teigė ji.

Vidutiniškai mokestis už gyvenamąjį būstą siektų apie 14 eurų per metus ir visos šios pajamos atitektų savivaldybėms. Pensininkai ir socialiai remtini asmenys galėtų teikti prašymą atidėti moeksčių atidėjimą iki turto perleidimo.

Už kitą nekomercinį NT tarifų dydžio (0,1–1 proc.) nustatymo teisė būtų suteikta savivaldybėms.

Pelno mokesčiai

Dalis pajamų ir sąnaudų nėra įtraukiami į pelno mokesčio skaičiavimą, todėl siūloma šį išskirtinumą panaikinti.

Anot G.Skaistės, gyvybės draudimo įmonėms draudimo įmokų dalis būtų laikoma atlygiu už suteiktas paslaugas, ji būtų įtraukiama į pajamas ir iš jų atskaitomos šioms pajamoms tenkančios sąnaudos. Taip pat siūloma į apmokestinamąjį pelną įtraukti ir sveikatos priežiūros įstaigų pajamas už paslaugas, kurios finansuojamos iš PSDF lėšų, ir iš pajamų atskaityti šioms pajamoms tenkančias sąnaudas. Taip būtų suvienodintas reglamentavimas su kitais sektoriais, teigė ministrė.

Raginama apriboti lengvatos taikymą rizikos ir privataus kapitalo subjektams (RPKS), kai jų investavimo struktūroje dalyvauja susiję asmenys.

Atsižvelgiant į tarštumo lygį siūloma nustatyti konkrečias iš pajamų galimas atskaityti automobilių įsigijimo ir naudojimo išlaidų sumas ir sąlygas, tai kartu prisidėtų ir prie aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo.

Raginama tikslinti prestižo vertės priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atsiskaitymams tais atvejais, kai piktnaudžiavimo rizika yra didelė. Taip pat svarstoma trumpinti prestižo nusidėvėjimą nuo 15 iki 10 metų.

Siūloma nustatyti pelno, kuris mažinamas iš grupės įmonės perimtais nuostoliais, dydžio apribojimą (iki 70 proc. apmokestinamojo pelno).

ELTA primena, kad Vyriausybė kovo pradžioje patvirtino artimiausios Seimo pavasario sesijos darbų programą, kurioje įvardyta mokesčių sistemos peržiūra.

Gegužės mėnesį Seime numatoma svarstyti mokesčių sistemos peržiūros įstatymų projektų paketą. Jame bus persvarstytos mokestiniuose įstatymuose nustatytos neterminuotos lengvatos ir kitos specialios apmokestinimo sąlygos, taip pat siekiama prisidėti prie savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, nelygybės mažinimo, pažangių investicijų skatinimo ir užtikrinti mokesčių sistemos efektyvumą ir prognozuojamumą.

Pernai lapkritį Lietuvoje viešėjo Pasaulio banko atstovai, pabrėžę šalies mokesčių sistemos spragas: daugiau nei dvigubai už Europos Sąjungos vidurkį didesnį Lietuvos surenkamo pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį bei pajamų nelygybę.

Institucija siūlo visus pajamų šaltinius apmokestinti vienodai, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų būdo, taip pat pajamas apmokestinti progresyviu tarifu, sumažinant mokestinę naštą uždirbantiems mažiau.

Pasaulio bankas taip pat suskaičiavo, kad Lietuvoje galioja 72 skirtingi apmokestinimo režimai.

Pildoma.