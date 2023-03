Suomijos pardavėją sėkmė „Pigu.lt“ Marketplace lydi nuo pirmųjų žingsnių

Kruopščiai suplanuotas startas

„Sėkmė lydėjo mus nuo pat pirmųjų žingsnių, nors prekybos pradžia ir buvo gana kukli. Prekiauti Baltijos šalyse pradėję 2022-ųjų gegužę, per pirmuosius porą mėnesių padidinome užsakymų skaičių nuo dešimčių iki šimtų per mėnesį“, – pasakoja „Nordic Sports Brands“ B2B-inbound Team Lead Eero Hiltunen.

Šiuo metu kompanija per „Pigu.lt“ Marketplace sugeneruoja apie 300–500 užsakymų kas mėnesį.

Prieš žengiant į Baltijos šalis, šios bendrovės pagrindiniai pardavimo kanalai buvo fizinės parduotuvės Suomijoje ir Švedijoje bei elektroninės parduotuvės šiose šalyse ir Norvegijoje.

„Daugiausia dėmesio vis dar skiriame Skandinavijos rinkoms, tačiau startą Baltijos šalyse kruopščiai apmąstėme ir planavome – šis žingsnis tikrai pasiteisino. Mums pavyko pasiekti naujus klientus, padidinti savo prekės ženklo žinomumą Baltijos šalyse ir užtikrinti stabilius pardavimus“, – konstatuoja E. Hiltunen.

Neišvengė netikėtumų

Tiesa, kompanijos startas naujose rinkose neapsiėjo be netikėtumų. „Tik pradėję prekybą susidūrėme su nesklandumais – importuojant prekių failus, įsivėlė klaida, kuri iškraipė prekių kainas. Stebėjomės – kiek daug užsakymų sulaukėme vos per vieną naktį!“, – šypsosi pardavėjas.

„Laimei, klaidas skubiai ištaisėme ir daugiau su panašiais nuotykiais nesusidūrėme. Nuo to laiko sėkmingai generuojame pardavimus ir sulaukiame puikių pirkėjų atsiliepimų, siūlome konkurencingas produktų kainas ir esame patenkinti marža“, – teigia verslininkas.

Populiariausių „Nordic Sports Brands“ produktų asortimente, kurį Suomijos pardavėjas siūlo Lietuvos pirkėjams, rikiuojasi sporto, gimnastikos, fitneso ir laisvalaikio prekės, svarmenys bei treniruokliai, masažuokliai ir masažo reikmenys, grožio bei sveikatos prekės, antklodės, patalynė ir namų tekstilė.

E. prekyba – svarbiausia

Verslininkas pabrėžia, kad „Nordic Sports Brands“ didžiuojasi savo fizinėmis parduotuvėmis ir paslaugomis, teikiamomis vietoje, tačiau svarbiausias ir didžiausias įmonės kanalas yra e. prekyba.

„Beveik visus savo klientus galime pasiekti internetu, mūsų e. parduotuvės veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Maža to, naudodamiesi internetu galime automatizuoti procesus ir dirbti efektyviau“, – vardina E. Hiltunen.

Anot jo, mažmeninės prekybos sėkmė visų pirma priklauso nuo paieškos sistemų ir klientų atsiliepimų. „Todėl nesvarbu, ar prekiaujate fizinėje parduotuvėje, ar tik internetu, klientas pirmiausia turi rasti jus ir jūsų produktus internete“, – įsitikinęs verslininkas.

Tarp pagrindinių „Pigu.lt“ e. prekyvietės naudų, kurias nurodo suomis – visose trijose Baltijos šalyse parduodamus produktus ir užsakymus ypač lengva ir paprasta valdyti per vieną sistemą, gauti Marketplace‘o atstovų pagalbą.

„Iki šios dienos jau įtvirtinę savo prekės ženklą ir sulaukę šilto klientų sutikimo mums naujose rinkose, Baltijos šalyse matome didelį potencialą tolimesnei plėtrai“, – pasakoja E. Hiltunen.

Testuoti ir atsirinkti savo nišą

Jo vertinimu, e. prekyboje veikiantiems verslams svarbu ne tik gerai ištirti naujas rinkas ir konkurencine aplinką, tačiau ir drąsiai testuoti savo prekes, kad atsirinktų tas, kurios bus populiariausios.

„Jūsų niša gali tapti tas produktas ar kategorija, kurios nematėte tarp geriausiai parduodamų naujoje rinkoje. Taigi, verta nebijoti išbandyti platesnę savo prekių įvairovę, pasitelkti skirtingus metodus“, – mano E. Hiltunen.

Jo teigimu, prekių matomumui labai pasitarnavo „Pigu.lt“ Marketplace reklamos paslauga „Martailer“. „Martailer“ – paprastas ir veiksmingas įrankis produktų matomumui didinti, rinkti duomenims ir auginti pardavimus e. prekyvietėje“, – patirtimi dalinasi verslininkas.

Kompanijos ateities planuose – plėsti asortimentą sveikatos ir gerovės prekių srityje, kad įgyvendintų savo misiją – užtikrinti žmonėms gerą savijautą.

„Taip pat norime įsitvirtinti e. prekybos rinkos viršūnėje, kad būtume matomi ir galėtume pasiūlyti paprastą ir malonią apsipirkimo patirtį. Už savo veiklos Šiaurės šalyse ribų jau ištyrėme keletą Europos rinkų, tai – vertinga ir naudinga patirtis. Taigi ir toliau liksime atviri visoms naujoms galimybėms“, – sako E. Hiltunen.

Daugiau apie galimybes pasiekti Baltijos šalių pirkėjus ir prekiauti Pigu.lt Marketplace: https://pigu.lt/lt/marketplace