Į NT rinką ateinantį pavasarį temdo nutraukiamos sutartys – jų gerokai daugiau nei anksčiau

181 būstai parduoti ekonominiame, 118 vidutiniame ir 44 prestižiniame segmente.

Augantys būstų pardavimai ir pilnėjantis būstų sandėlis rodo, kad prognozuotas NT pavasaris atėjo į sostinės rinką.

„Kovas yra šių metų rekordininkas: ne tik beveik triskart viršyti pernykščiai to paties laikotarpio pardavimai, bet ir trečdaliu didesni nei vasario mėnesį, kuomet buvo parduoti 208 būstai.

To paties negalime pasakyti apie pirmąjį metų ketvirtį. Per pirmuosius tris mėnesius šiemet Vilniuje parduoti 674 būstai, kai pernai pirkėjai per tą patį laikotarpį įsigijo 929 būstus.

Šiemet fiksavome 29 proc. mažesnius pardavimus, tačiau yra ženklų, kad prognozuotas NT pavasaris atėjo“, – komentuoja „Realco“ pardavimo direktorius Marijonas Chmieliauskas.

Pernykščiams rezultatams ir būstų pardavimų apimčių sumažėjimui, palyginti su rekordiniais 2021 metais, įtakos turėjo Rusijos Ukrainoje pradėtas karas, dėl kurio atsargiau ėmė elgtis tiek pirkėjai, tiek vystytojai.

Šiemet pirmojo ketvirčio rezultatus vis dar mažino netoliese vykstančio karo veiksnys, prie kurio prisidėjo ir ekonominiai iššūkiai bei Europos Centrinio Banko vis didinama bazinė palūkanų norma, kuri šiuo metu siekia 3,3 proc.

„Šių metų pirmąjį ketvirtį fiksuotas kitas negatyvus veiksnys – 70 sutarčių nutraukimų, kas yra gerokai daugiau nei per tą patį laikotarpį 2022 metais, kuomet nutrauktos vos 6 sutartys. Gausių nutraukimų priežastys buvo įvairios, dalį jų dėl įvairių priežasčių iniciavo patys vystytojai.

Nors pirmasis metų ketvirtis atnešė iššūkių, neišsiskyrė dideliu pirkėjų aktyvumu, su kiekvienu jo mėnesiu pardavimai augo, kas rodo, kad pirkėjų nuotaikos keičiasi teigiama linkme“, – pastebi ekspertas.

Pildosi būstų sandėlis

Pirminė Vilniaus NT rinka šiuo metu pirkėjams siūlo 123 projektus ir 3794 būstų sandėlį, iš kurių 823 – nepradėtuose statyti, 1219 – statomuose ir 1752– pastatytuose projektuose. Pernai tuo pačiu laikotarpiu tiek projektų skaičius, tiek būstų sandėlis buvo kuklesni – atitinkamai 115 ir 2703.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį į rinką įsiliejo 13 naujų projektų ar jų etapų, kurie pasiūlą papildė 773 būstais. Net šeši nauji projektai su 335 būstų sandėliu rinkai pasiūlyti šių metų kovo mėnesį. Skaičiuojama, kad Vilniaus pirminės rinkos sandėlis per mėnesį didėjo 2,4 proc. ir šiuo metu sparčiai artėja prie 4000 būstų.

„Neparduotų būstų sandėlyje auga pastatytų būstų skaičius, o bendrai didesnis pirkėjų aktyvumas pirminėje rinkoje skatina vystytojus drąsiau planuoti ir pradėti naujus projektus, ar paleisti į pardavimus jau suplanuotus. Ši tendencija nuteikia pozityviai“, – teigia M. Chmieliauskas.

Per 2023-iųjų metų pirmąjį ketvirtį daugiausiai į rinką naujai įlietų projektų ar jų etapai fiksuojama Šnipiškių mikrorajone – trys nauji projektai. Aktyviai nauji projektai vystomi Senamiestyje, Užupyje, Lazdynėliuose, Santariškėse, Pilaitėje ir Viršuliškėse. Pirmąjį metų ketvirtį dominavo ekonominės klasės projektai.

Aktyviausi pardavimai šių metų pirmąjį ketvirtį fiksuoti Lazdynėliuose (97), Šnipiškėse (94), Užupyje (62), Pašilaičiuose (56).