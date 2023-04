Paskelbus apie mažinamas gavybos apimtis naftos kaina šovė į viršų

Minėtos valstybės informavo, kad naftos gavybą sumažins daugiau kaip 1 mln. barelių per dieną. Jos apie tai prakalbo po to, kai viena didžiausių pasaulyje naftos gamintojų Rusija neseniai pareiškė nurėšianti gavybos apimtis 500 tūkst. barelių per dieną.

JAV prieš tai ragino plėsti naftos gavybą. Tai pakurstė nuogąstavimus dėl naujo energijos kainų prieaugio, galinčio lemti centrinių bankų sprendimus dėl tolesnio palūkanų normų didinimo.

Kaip pranešama, dvi pagrindinės naftos rūšys vienu metu buvo pabrangusios beveik 6 proc.

Saudo Arabijos Energetikos ministerija kalbėjo apie „prevencinį“ žingsnį, kurio tikslas – užtikrinti naftos rinkos stabilumą. Analitikai mano, kad šis sprendimas gali suduoti smūgį akcijų biržoms, kuriose iki šiol tvyrojo optimizmas, jog pastarieji neramumai bankininkystės sektoriuje galėtų priversti JAV Federalinį rezervų banką (FED) nutraukti savo palūkanų didinimo kampaniją greičiau, nei manyta anksčiau.

Nepaisant to, Azijos akcijų biržose pirmadienį ir toliau buvo stebimos optimistinės nuotaikos, pastarosiomis dienomis paaiškėjus, kad infliacija JAV ir euro zonoje tęsia mažėjimą.

Naujausiais duomenimis, FED stebimas kainų indeksas PCE vasarį sumažėjo iki 5 proc., kai sausį siekė 5,3 proc. Tuo metu euro zonoje metinė infliacija kovą sumenko iki 6,9 proc. – vasarį analogiško rodiklio vertė sudarė 8,5 proc.