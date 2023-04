Lietuviai jau nebenori pigių atostogų – reikalauja prabangių viešbučių prestižiniuose rajonuose: įvardijo, kiek šiemet išleis

Mieliausiai vyksta į Turkiją

Lietuviai jau nuo žiemos kreipiasi į įvairius kelionių organizatorius ir perka keliones vasaros atostogoms užsienyje. Lyderiaujančių pozicijų neužleidžia Turkija, Graikija.

„Populiariausia kitų metų vasaros sezono kryptimi išlieka Turkija. Ši šalis lyderiauja jau ne vienerius metus. Toliau rikiuojasi Graikijos, Egipto, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Sakartvelo kurortai“, – portalui lrytas.lt sakė kelionių organizatoriaus „Teztour“ Rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė.

„Nors tendencijos išlieka tos pačios jau kelerius metus ir iš esmės atitinka prieš pandemiją buvusius rezultatus, tačiau matome, kad Lietuvos keliautojai atranda vis naujas reguliarių skrydžių kryptis. Pavyzdžiui, nuo šių metų vasaros sezono bus pradėti vykdyti nauji reguliarūs skrydžiai iš Kauno oro uosto Barį, Burgasą, iš Vilniaus oro uosto į Varną, Maljorką ir Alikantę“, – vardijo Lietuvos oro uostų maršrutų plėtros projektų vadovas Tomas Zitikis.

„Pastebime, kad daugėja keliautojų, kurių finansinės galimybės leidžia rinktis ilgesnes egzotines keliones. Juos traukia naujos patirtys, nepažintos vietos, ilgesnis poilsis. Dauguma egzotinių krypčių nebuvo paveiktos didelės infliacijos popandeminiu laikotarpiu, todėl tolimųjų kraštų kelionių kainos labiau priartėjo prie mums artimesnio Viduržemio regiono ir tapo įperkamesnės“, – sakė kelionių organizatoriaus „Novaturas“ Komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė.

Lietuviai vis dažniau renkasi ir aktyvias kryptis – nori ne gulėti paplūdimyje ar prie baseino, o žygiuoti, judėti, pamatyti kuo daugiau.

„Šiais metais organizatoriai padidino pasiūlą tokiomis kryptimis kaip Madeira, Juodkalnija. Lietuviai domisi ir išskirtinesnėmis kryptimis, pavyzdžiui, Albanija“, – vardijo kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius.

Reikšmingai padaugėjo keliausiančių

Kelioninių paketų pirkėjų – dvigubai daugiau nei pernai ar užpernai, tad prognozuojamas aktyvus vasaros sezonas.

„Šiemet perkamumas yra didesnis nei pernai. Pernai žmonės ilgiau laukė, nes buvo nežinomybių, apribojimų, tai buvo daugiau baimių“, – kalbėjo Lietuvos kelionių verslo asociacijos viceprezidentė Jurgita Kaušinytė.

Be to, keliautojai šiemet pradėjo ruoštis ir anksčiau – nemaža dalis atostogas užsienyje užsisakė dar prieš Kalėdas.

„Iš esmės keliautojų srautai reikšmingai atsigavo, o noras keliauti auga. Be to, matome tendenciją, kad keliautojai linkę keliones planuotis vis labiau iš anksto. Pavyzdžiui, šį sausį vidutinis laikas nuo kelionės įsigijimo iki kelionės pradžios siekė net keturių mėnesių laikotarpį ir buvo aukščiausias per pastaruosius kelerius metus“, – teigė M.Bielinytė.

„Žmonės keliones pradėjo planuotis dar prieš šventes, maždaug gruodžio mėnesį pasirodė didesnis aktyvumas, todėl, kad tiek kelionių organizatoriai, tiek įvairiausi viešbučiai iki Naujųjų metų siūlė žemesnes kainas, mažesnius pradinius įnašus už kelionę. Tai suviliojo tikrai nemažai žmonių. Bet pats aktyviausias vasaros atostogų planavimosi laikotarpis yra sausio mėnuo“, – tikino R.Širvinskas-Makalius.

Jis pabrėžė, kad paankstėjusius ir padidėjusius kelionių į užsienį pirkimus daugiausia lėmė pasibaigusi pandemija.

„Dar praėjusiais metais visi buvome šiek tiek pripratę prie įvairiausių pandemijos ribojimų, prie neaiškumų dėl reikalavimų, saugumo, o šiais metais pandemijos reikalavimų pasaulyje nebelieka, ypač Europoje, tad žmonės drąsiau planavosi atostogas į priekį. Tiesa, tikrai šiek tiek brangiau“, – pridūrė R.Širvinskas-Makalius.

Už atostogas mokėsime brangiau

Kad kelionės paketai brango, neslėpė ir kiti šios rinkos atstovai. Įvairiais skaičiavimais, kaina kilo apie 15–20 proc.

„Kainos šiemet aukštesnės nei pernai, nes viešbučiai siūlo aukštesnes kainas, vietos lėktuve kainuoja brangiau, nes kilo kuro kainos. Bet vėlgi paklausa skatina pasiūlą – jei nebus perkančių, tai kainos irgi nesilaikys, stebuklų nėra“, – tikino J.Kaušinytė.

„Pabrangimas yra apie 15 proc., palyginus su praėjusiais metais. Sunku atsakyti, dėl ko. Tiesiog brangsta paslaugos, maistas, skrydžiai, kuras. Iš tiesų, turizmo sektorius dar nelabai atsigavęs po pandeminių metų. Taip pat matomas susidomėjimas, tad atitinkamai ir kainos yra aukštesnės. Kai kas pabrango šiek tiek daugiau nei 15 proc., pavyzdžiui, kelionės į Turkiją“, – komentavo R.Širvinskas-Makalius.

Tiesa, brangesnes keliones lemia ir dar vienas veiksnys – lietuviai patys vis rečiau nori pigiausių kelionių. Vis daugiau gyventojų prašo prabangesnių viešbučių brangesniuose rajonuose, nori, kad į kainą būtų viskas įskaičiuota.

„Lietuviai planuoja brangesnes keliones, dažniau užsisako ilgesnės trukmės atostogas – 9–10 naktų bei renkasi aukštesnės klasės viešbučius. 80 proc. keliautojų savo atostogoms renkasi 5 žvaigždučių viešbučius, ši tendencija ypač ryški Turkijos kryptyje – 96 proc. keliaujančių į šios šalies kurortus renkasi 5 žvaigždučių poilsį.

Natūralu, kad šiais metais įsigyjamas kelionės krepšelis yra brangesnis. Praėjusiais metais vidutinė kelionės kaina buvo 750 eurų asmeniui. Šiais metais įsigyjamų kelionių kaina asmeniui yra 860 eurų“, – tikino I.Aukštuolytė.

„Šių metų vasaros lietuvių pasirenkamų atostogų vidurkis yra apie 800 eurų. Tai nereiškia, kad tik už tiek gali nuvykti atostogų, tai reiškia, kad lietuviai kelia savo kokybės reikalavimus, viešbučio klasės reikalavimus.

Pavyzdžiui, prieš kelerius metus vidurkis buvo 550–600 eurų, o dabar lietuviai nori kokybiškesnio poilsio. Pakilo ne tik kainos, bet ir pageidavimai. Tai rodo mūsų išprusimą kelionėse ir kad mums paprasčiausių, pigiausių viešbučių tiesiog nepakanka“, – antrino ir R.Širvinskas-Makalius.

Kainos į populiariausias ir pigiausias kryptis, tokias kaip Turkija, Graikija, savaitei dviem keliautojams, kai į kainą viskas įskaičiuota, prasideda maždaug nuo 1500 eurų, tačiau norintys mažiau prabangos, gali rasti ir pigesnių variantų.

„Anksčiau kelionė į Turkiją penkių žvaigždučių viešbutyje, bet ne liukso klasės, žmogui kainuodavo apie 600 eurų, o dabar kaina gali svyruoti apie 800 eurų. Pernai buvo 200 eurų pigiau“, – skaičiavo J.Kaušinytė.

„Pigiau paatostogauti galima Bulgarijoje. Tie žmonės, kurie pasirinks Bulgarijos kryptį, sakys, kad kelionės visai nepabrango, nes ji – labai pigi kryptis. Jei keliaujama sezono pradžioje, čia galima gauti „viskas įskaičiuota“ pasiūlymą ir už 400 eurų asmeniui“, – pabrėžė R.Širvinskas-Makalius.

Pigti neturėtų

Vis dėlto mažai realu, kad kelionių kaina kris. Pasak ekspertų, tą lemtų tik kelios priežastys, kurios nėra labai tikėtinos – bent jau ne šiais metais.

„Kainos kritimas bus tik tuo atveju, jei nebus pardavimų“, – trumpai tarė J.Kaušinytė.

„Kadangi kelionių paklausa išaugusi, vasaros sezonas bus aktyvus, apgyvendinimo kainos neturės pagrindo mažėti. Taip pat dar nėra aišku, kaip svyruos kuro kainos. Vis tik viena aišku – šią vasarą tikėtis mažesnių kainų nei praėjusią nereikėtų“, – pabrėžė ir I.Aukštuolytė.

„Vidutiniam bilietų kainų lygiui ženkliau kristi dar nėra daug objektyvių aplinkybių, tačiau kai kuriais laikotarpiais galima tikėtis, kad skrydžių bilietai gali būti pigesni, tai priklauso nuo oro bendrovių sprendimų, rinkodaros veiksmų ar tiesiog noro paskatinti pirkti kai kurių skrydžių bilietus.

Aviacinių degalų kainos stipriai nekrenta, orlaivių ir įgulų trūkumas dar aktualus, infliacijos poveikis bendrai ekonomikai ir aviacijos sektoriui išlieka, stipriai auga ir personalo išlaikymo sąnaudos, tai yra pagrindinės priežastys, kurios lemia esamą ir būsimą skrydžių bilietų kainą“, – manė T.Zitikis.

Kelionių kainų sumažėjimą galėtų lemti ir pernelyg daug pasiūlos rinkoje ir sumažėjusi paklausa.

„Nežinau, ar šiais metais taip bus, bet konkurencija tarp kelionių organizatorių tikrai padidėjo, jų atsirado daugiau, ypač daug kelionių organizatorių vykdo keliones į Turkiją. Tai jei tikrai pasiūla bus didesnė nei paklausa Lietuvos rinkoje, tokiu atveju kelionės pigs.

Bet aš tikrai nemanau, kad kainos turizme mažės, todėl, kad kiekvienais metais labai stipriai auga kaštai suorganizuoti kelionę, auga darbuotojų atlyginimai“, – svarstė R.Širvinskas-Makalius.

Patarimai norintiems sutaupyti

Norintys ir pakeliauti, ir neišleisti daug pinigų, turėtų vadovautis keliais patarimais.

„Jei jūs iš anksto žinote, kada galėsite kitais metais atostogauti, rekomenduočiau atkreipti dėmesį į išankstinius kelionių organizatorių pasiūlymus, kurie dažniausiai pasirodo dar iki Naujųjų metų. Taip pat palyginti skrydžių bendrovių ir organizatorių siūlomas kelionių kainas.

Jei esate jau keliavę, vadinasi, kelionę galite susiorganizuoti ir patys. Pasižiūrėkite, kiek kainuoja skrydis, automobilio nuoma, savarankiškas atvykimas į viešbutį, apgyvendinimas.

Be to, keliaujant su didesne kompanija, sumažėja kelionių išlaidos. Taip pat atkreipkite dėmesį į privatų apgyvendinimo sektorių, ne tik į viešbučius. Jei nespėjote į išankstinius pasiūlymus, stebėkite, kada būna išpardavimų savaitės.

Blogiausiu atveju, bandykite medžioti paskutinės minutės atostogas, tačiau nerekomenduoju to daryti liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nes vietų lėktuvuose ir viešbučiuose šiais mėnesiais trūksta“, – patarė R.Širvinskas-Makalius.