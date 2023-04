Šioje Europos šalyje – kritinė situacija: už buto nuomą prašo žymiai daugiau, nei gyventojai uždirba

Portugalija yra viena skurdžiausių Vakarų Europos šalių. Duomenys rodo, kad daugiau nei 50 proc. darbuotojų pernai uždirbo mažiau nei 1000 eurų per mėnesį. Minimalus mėnesinis atlyginimas yra 760 eurų.

Turistų lankomoje Lisabonoje nuomos kainos nuo 2015 metų pakilo 65 proc., o pardavimo kainos – 137 proc. Vien lyginant su pernai metais, nuomos kainos padidėjo 37 proc., o tai yra žymiai daugiau nei Barselonoje ar Paryžiuje.

Padėtis ypač sunki jauniems žmonėms. Vidutinė buto su vienu miegamuoju nuomos kaina Lisabonoje yra apie 1350 eurų per mėnesį.

Portugalijos vyriausybė kovo mėnesį paskelbė naują įstatymų, susijusių su būsto rinka, paketą. Jame uždrausta „Auksinės vizos“ sistema, pagal kurią trečiųjų šalių piliečiams už finansines investicijas suteikiama Portugalijos pilietybė arba leidimas gyventi.

Be to, uždraustos naujos licencijos nuomoti neklinojamąjį turtą „Airbnb“ platformoje. Visgi kritikai sako, jog to nepakanka, kad kainos sumažėtų.

Tūkstančiai portugalų balandžio pradžioje rinkosi į Lisabonos ir kitų miestų gatves protestuodami prieš sparčiai didėjančias nuomos ir būsto kainas. Piktintasi, kad kainos milžiniškos infliacijos akivaizdoje, kai žmonės ir taip vos suduria galą su galu, kyla.

Protesto akciją organizavo judėjimas „Home to Live“. Jo narys Diogo Guerra sakė kasdien girdintis žmonių, kurie sunkiai gauna būstą, istorijas.

„Dirbantys žmonės dažnai lieka benamiais. Jie iškeldinami, nes jų namai paverčiami trumpalaikės nuomos būstais turistams“, – sakė jis.

Dabartinis Portugalijos 8,2 proc. infliacijos lygis dar labiau paaštrino problemą.

„Gavęs didesnį nei vidutinis atlyginimą, negaliu sau leisti išsinuomoti buto, nes jis per brangus“, – sakė Portugalijos sostinėje gyvenantis pardavimų vadovas italas Nuncio Renzi.

Parengta pagal „Reuters“.