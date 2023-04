Didmeninė elektros kaina kyla

„Elektros kainų kilimą Šiaurės ir Baltijos šalyse daugiausia lėmė mažiausia savaitės vėjo energijos gamyba regione šiais metais, kuri Šiaurės šalyse buvo 47 proc. mažesnė, o Baltijos šalyse – 43 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę. Be to, kainoms regione įtakos turėjo aukštesnė elektros kaina Vokietijoje. Be minėtų veiksnių, kainoms Baltijos šalyse įtakos turėjo 8 proc. sumažėję elektros srautai į Baltijos šalis, palyginti su praėjusios savaitės duomenimis“, – sako energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Artūras Zatulinas.

Praėjusią savaitę didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ regione kilo 23 proc. ir siekė 100 eurų/MWh. Elektros kainų augimas buvo stebimas ir didžiosiose Europos šalyse: Prancūzijoje savaitės neatidėliotinos kainos pakilo 36 proc. iki 125,16 euro/MWh, Vokietijoje – 35 proc. iki 120,39 euro/MWh.

Elektros vartojimas „Nord Pool“ regione šiek tiek mažėjo ir siekė 7 894 GWh, gamybos apimtys taip pat krito iki 8 656 GWh.

Lietuvoje mažėjo gamyba, ūgtelėjo vartojimas

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę bendrai mažėjo 5 proc. ir siekė 505 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 1 proc. daugiau, 227 GWh. Latvijoje vartojimas mažėjo 6 proc. iki 124 GWh, Estijoje – 11 proc. iki 154 GWh.

Elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę sumažėjo 6 proc. iki 424 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 24 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 74 GWh. Tuo metu Latvijoje – vos 1 proc. mažiau, 254 GWh. Elektros gamyba Estijoje liko ankstesnės savaitės lygyje ir siekė 72 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 79 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 32 proc., Latvijoje – 205 proc., Estijoje – 47 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.