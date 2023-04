Prekių pristatymo į namus tendencijos: „Iki“ atskleidė, kada ir ką labiausiai perka vartotojai

„Nuolat stebime savo pirkėjų įpročius ir poreikius. Pardavimų ir mūsų atliekamų apklausų duomenys rodo, kad jiems itin svarbus platus šviežių produktų asortimentas ir galimybė prekes gauti kuo greičiau. Todėl siekiame būti arti savo pirkėjų – ne tik fizinių parduotuvių prasme, bet ir siūlydami itin greitą pristatymą iš „Iki“ e. parduotuvės. Net 95 proc. platformoje apsipirkinėjančiųjų prekes nori gauti per valandą ar kelias ir tik likę 5 proc. savo pirkinius planuoja iš anksto“, – teigė Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Paklausta, ką dažniausiai internetu užsisakinėja vartotojai, „Iki“ komunikacijos vadovė sakė, kad krepšelio turinys keičiasi lyginant šiokiadienius su savaitgaliais ir šventiniais laikotarpiais, kai žmonės laukia svečių ar ruošia šventinį stalą. „Savaitgaliais ar prieš šventes pirkėjai turi daugiau laiko ir noro eksperimentuoti virtuvėje. Todėl jų krepšeliuose dažnai atsiduria gurmaniškesni produktai, šviežia žuvis, jūros gėrybės. Tuo tarpu darbo dienomis krepšeliuose daugiausiai dominuoja kasdienio vartojimo produktai: švieži vaisiai bei daržovės, mėsa, pieno produktai“, – pasakojo „Iki“ komunikacijos vadovė. V. Budrienė pastebi, kad atskirų prekių populiarumą lemia ir metų laikas bei oro temperatūra.

„Pardavimų statistika rodo, kad orui sušilus ir atėjus tikram pavasariui, išauga vaisių, daržovių ir uogų, taip pat griliui skirtų mėsos produktų pardavimai, į „Iki“ pirkėjų krepšelius dažniau patenka ir valgomieji ledai bei vaisvandeniai. Šiltuoju sezonu, padaugėja ir pačių užsakymų – lietuviai nori pasinaudoti geru oru, todėl rečiau gaišta laiką apsipirkinėdami fizinėse parduotuvėse“, – sakė „Iki“ atstovė. Įprastai didžiausi „Iki“ e. parduotuvės pirkėjų srautai fiksuojami savaitgalį, šiokiadieniais pietų metu arba vakare, darbo dienos pabaigoje. Ketvirtadienį pirkėjai jau pradeda galvoti apie savaitgalį – planuojasi savaitgalio pirkinius. Be to, pirkėjų skaičius priklauso ir nuo to, kokius nuolaidų pasiūlymus tam tikromis savaitės dienomis pateikia „Iki“ e. parduotuvė.

„Iki“ pirkėjams platus asortimentas – itin svarbus

Anot V. Budrienės, tam, kad būtų užtikrinta, jog pirkėjus pasiektų aukščiausios kokybės ir šviežiausi produktai, e. parduotuvės užsakymai surenkami tik didžiosiose „Iki“ parduotuvėse. Toks prekių surinkimo modelis pirkėjams leidžia pasiūlyti gerokai platesnį įvairių produktų pasirinkimą. Jie gali rinktis iš gausaus šviežios mėsos, žuvies, jūros gėrybių, jau paruoštų vartoti kulinarijos gaminių, taip pat konditerijos ir kepinių asortimento. Jį iš viso sudaro daugiau nei 10 tūkst. įvairių prekių: nuo kasdienio naudojimo iki gurmaniškų produktų. Neseniai „Iki“ užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad platus asortimentas – pirkėjams labai svarbus. Jį kaip svarbiausią kriterijų renkantis parduotuvę nurodė beveik kas antras apklausos respondentas.

„Mums rūpi mūsų pirkėjų poreikiai, todėl reguliariai atnaujiname savo asortimentą. Pavyzdžiui, kas mėnesį pristatome žuvies, duonos ir bandelių naujienas. Mūsų darbuotojai nuolat kuria naujus kepinių, konditerijos ir kulinarijos produktų receptus. Siūlome platų mėsos, daržovių ir vaisių pasirinkimą, įvairiausių uogų turime visais sezonais“, – pasakojo V. Budrienė.

Pristatymo greitį užtikrina „LastMile“ kurjeriai ir „Iki“ prekių surinkėjai

Kaip teigia prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, greitą prekių iš „Iki“ e. parduotuvės pristatymą užtikrina „LastMile“ kurjeriai, kurių didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirba apie 500, ir specialiai tam pasamdyti prekių surinkėjai. Be to, pirkėjų patogumui siūloma ir click&collect paslauga, kai „Iki“ e. parduotuvėje užsakytas prekes galima atsiimti pasirinktose „Iki“ parduotuvėse, kuriose ši paslauga teikiama.

Prekybos tinklą „Iki“ šiuo metu sudaro 238 parduotuvės, kulinarijos gamybos centras bei 3 regioninės kepyklos. Nuolat naujoves diegiantis prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidarė jau keturias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Tai pirmos tokios parduotuvės Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Prekybos tinkle dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ bei nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę. Šiemet prekybos tinklas „Iki“ buvo įvertintas prestižiškiausiu „Top Employer 2023 Lietuva“ sertifikatu.