„Lidl Lietuva“ pristato naujausią tvarumo ataskaitą: nuo atsinaujinančios energetikos iki tvaresnio asortimento

„Mūsų strategijos dalis – pasiūlyti pirkėjams tvariausią asortimentą ir veikti kuo tvariau kiekviename žingsnyje. Norėdami atvirai parodyti, kaip mums sekasi įgyvendinti šiuos tikslus, pristatome jau antrąją „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitą, kurioje aprašyta 13 temų. Tarp jų – ekosistemų apsauga, rūpestis darbuotojais, išteklių taupymas ir perdirbimas, tvaresnių žaliavų naudojimas produktams gaminti, gyvūnų gerovė ir kitos“, – sako Rasa Didjurgytė, „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Dėmesys aplinkosaugai

Naujausioje ataskaitoje aprašyti svarbiausi „Lidl Lietuva“ pasiekimai, tikslai bei veiklos rodikliai 2020–2021 m. finansiniais bendrovės metais, tai yra nuo 2020 kovo 1 d. iki 2022 vasario 28 d.

„Šiuo laikotarpiu daug pasiekėme mažindami neigiamą poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, 2021 m. 99 proc. mūsų visos sunaudotos elektros energijos sudarė atsinaujinančių šaltinių energija. O nuo 2022 m. kovo mėnesio „Lidl Lietuva“ operatyvinė veikla yra neutrali klimatui, nes šiltnamio dujų emisiją, kurios kol kas negalime išvengti, kompensuojame, pasitelkdami specialius klimato projektus. Taip pat mažinome tam tikrų išteklių naudojimą, pavyzdžiui, popieriaus sunaudojimą kainų leidiniams 2021 m. sumažinome net 44,6 proc. ir mažiname toliau“, – sako R.Didjurgytė.

Be to, „Lidl“ minėtu laikotarpiu išsikėlė naujus tikslus dėl tvaresnių žaliavų ir asortimento bei nuosekliai tęsė bendradarbiavimą dėl produktų sertifikavimo su tokiomis pripažintomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“ ir kitomis. Pavyzdžiui, 2021 finansiniais metais tvaresni, sertifikuoti kakavos produktai sudarė 59 proc. šių produktų bendro asortimento, tvaresnės žaliosios, juodosios ir raudonosios arbatos produktai – 25,6 proc., tvaresnės žuvies gaminiai – beveik 47 proc., tvaresnės kavos prekės – taip pat 47 proc.

„Siekdami mažinti neigiamą poveikį aplinkai daug dėmesio skiriame ir mūsų pesticidų mažinimo programai. Pavyzdžiui, 2021 m. „Lidl Lietuva“ išplėtė sąrašą nepageidaujamų veikliųjų medžiagų, kurių negali naudoti mūsų šviežių vaisių ir daržovių tiekėjai. Tokiu būdu prisidedame ne tik prie biologinės įvairovės tausojimo, bet ir prie produktų saugos vartotojams užtikrinimo“, – sako R.Didjurgytė.

Filantropija ir gyvūnų gerovė

Minėtu laikotarpiu „Lidl Lietuva“ taip pat svariai prisidėjo prie filantropinių tikslų. Ukrainos pabėgėliams suteikta 200 tūkst. eurų vertės parama, o 2020–2021 finansiniais metais prekybos tinklas kartu su pirkėjais, aukojančiais savo depozitą „Lidl“ taromatuose, surinko virš 173 tūkst. eurų paramos vaikų dienos centrams. Visos šios lėšos yra reguliariai pervedamos vaikų dienos centrus kuruojančioms organizacijoms – Maltos ordino pagalbos tarnybai, „Gelbėkit vaikus“ ir „Caritas“.

„Didelį dėmesį skiriame ir gyvūnų gerovei. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrui, kuriame gydomi į krantą išmesti išsekę ruonių jaunikliai, kas mėnesį „Lidl Lietuva“ surenka vidutiniškai apie 5000 eurų. Taip pat iki 2024 m. pabaigos „Lidl Lietuva“ siekia, kad asortimente neliktų narvuose laikomų vištų kiaušinių“, – sako R.Didjurgytė.

Rūpestis žmonėmis

Neatsiejama socialinės atsakomybės dalis – rūpestis savo darbuotojais, pažymi R. Didjurgytė. 2023 metais jau penktus metus iš eilės „Lidl Lietuva“ buvo įvertinta prestižiniu tarptautiniu geriausių darbdavių „Top Employer“ apdovanojimu. Darbuotojams buvo išplėstas privatus sveikatos draudimas, pakelti atlyginimai, plečiamas finansavimas papildomoms naudoms.

Taip pat „Lidl“ laikosi griežtos nuostatos dėl žmogaus teisių užtikrinimo visose savo tiekimo grandinėse bei skatina jose pragyvenimą garantuojantį užmokestį ir pajamas bei sąžiningą vertės paskirstymą.

„Ypatingą dėmesį šioje srityje skiriame smulkiesiems ūkininkams ir jų šeimoms. Šiuo tikslu bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, pavyzdžiui „Cotton Made in Africa“ ir „Fairtrade“. 2021 finansiniais metais mūsų nuolatiniame ir akcinių prekių asortimente buvo net 130 „Fairtrade“ produktų. Šis skaičius, lyginant su 2020-aisiais, padidėjo daugiau nei dvigubai“, – sako „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Skaidrumo ir komunikacijos svarba

„Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitoje taip pat pažymima, kad „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vertinime bendrovė už savo skaidrumą ir atsakomybę 2021 m. surinko maksimalų balų skaičių. Bendrovė nuolat skiria daug dėmesio teisinės atitikties valdymui, pavyzdžiui, duomenų apsaugai, korupcijos prevencijai ir kitiems. Per visą „Lidl Lietuva“ gyvavimo laikotarpį įmonėje nenustatytas nė vienas korupcijos atvejis.

„Sąžiningumas ir skaidri komunikacija su vartotojais ir partneriais – socialinės atsakomybės pagrindas. Dėl to ne tik viešiname lengvai suprantamu formatu parengtas tvarumo ataskaitas, bet ir reguliariai komunikuojame apie savo darbus tvarumo srityje kitais būdais. Be to, prašome ir atgalinio ryšio iš visų suinteresuotųjų šalių – mūsų klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų. Tai yra, kas du metus vykdome jų apklausas ir atliekame reikšmingumo analizę, kurios metų aiškinamės, kurios tvarumo sritys jiems yra svarbiausios ir vertiname, kaip galime jose nuveikti dar daugiau“, – sako R.Didjurgytė.

Naujausią „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitą galite rasti čia.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 prekybos tinklo parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.