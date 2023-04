Išrinkti Lietuvos energetikai strategiškai svarbią Kruonio HAE plėtrą vykdysiantys rangovai

Kaip rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai, Lietuvai strategiškai svarbų 110 MW galios penktą Kruonio agregatą statys įmonių „Voith Hydro GmbH and Co. KG“ (St. Pölten, Austrija) ir „Voith Hydro GmbH and Co KG“ (Heidenheim, Vokietija) konsorciumas. „Ignitis gamyba“ sutartį su konsorciumu pasirašys artimiausiu metu.

Sprendimas sudaryti sutartį su laimėtojais priimtas po to, kai Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija atliko konkursą laimėjusio įmonių konsorciumo patikrą ir pateikė išvadą, kad konsorciumas ir planuojamas sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Taip pat buvo pritarta sutarties su „Fichtner GmbH & Co. KG“ dėl FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sudarymui.

Įsigyjamo agregato maksimali galia, kaip ir planuota, bus 110 MW. Tačiau nuo anksčiau planuoto įsigyti agregato jis skirsis tuo, kad generatoriaus režime galės dirbti platesniame diapazone, pradedant ne nuo planuotų 44 MW, bet nuo 0 MW, o siurblio režime vietoje planuotos apatinės 77 MW ribos galės veikti nuo 59 MW.

Atnaujinus verslo planą planuojamos investicijos į visas su projektu susijusias veiklas sieks apie 150 mln. eurų.

Platesnės naujojo agregato galimybių ribos taps ypač aktualiomis sparčios energetikos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros kontekste. Toks platesnio techninių parametrų diapazono Kruonio HAE 5 agregatas reikšmingai prisidės prie regiono energetinės nepriklausomybės, padės užtikrinti energetikos sistemos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) plėtrą bei sklandžią energetikos sistemos veiklą.

Įrengus 5-ąjį 110 MW galios agregatą Kruonio HAE galia išaugs iki 1 010 MW. Projektą užbaigti numatoma 2026 m pabaigoje.

Šiuo metu Kruonio HAE naudojami 4 agregatai, kurių kiekvieno maksimali galia siekia 225 MW. Esami agregatai gali teikti balansavimo paslaugas, tačiau dėl jau artimiausioje ateityje numatomų papildomų paslaugų poreikio pokyčių ir esamų agregatų riboto „lankstumo“, šių agregatų galimybės teikti dalį naujų su dažnio valdymu susijusių paslaugų bus ribotos.

Siekiant įgalinti sparčiai besivystančią atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančią elektros energijos gamybą, būtina efektyviai išnaudoti „lanksčius“ didelės talpos elektros energijos kaupiklius, kaip kad „Ignitis gamybos“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ši vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse, šiandien unikali savo geba 12 val. visai Lietuvai nepertraukiamai tiekti elektros energiją 900 MW galia.

Kruonio HAE dar teikia dažnio atkūrimo rezervo paslaugą ir su dažnio reguliavimu ir balansavimu nesusijusią įtampos valdymo paslaugą, balansuoja elektros gamybos ir suvartojimo skirtumą šalyje. Kruonio HAE taip pat teikia avarijų energetikos sistemoje prevencijos bei jų likvidavimo būtinąsias paslaugas.