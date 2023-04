Perspėja šalies gyventojus: sukčiai prisidengia VMI vardu ir bando apgauti keliais būdais

Anot inspekcijos, sukčiai gyventojus apgauti bando įvairiais būdais, pavyzdžiui, SMS žinutėmis ir el. laiškais, kuriuose pateikiamos nuorodos, QR kodai su nuorodomis, raginimai kuo greičiau prisijungti. Šios nuorodos veda į sukčių internetinius puslapius, imituojančius VMI informacines sistemas ir siūlančius prisijungti su el. bankininkystės prisijungimo duomenimis.

Užfiksuota ir tokių atvejų, kai pranešimuose dėl tikroviškumo nurodyti ir iš galimai nelegalių duomenų bazių gauti gyventojų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas arba jo fragmentas).

„VMI nesiunčia gyventojams pranešimų el. paštu ar SMS žinute su jų asmenine informacija, asmens kodu, mokėtinomis sumomis, raginimu susigrąžinti permoką“, – patikina VMI Vidaus saugumo skyriaus vedėja Inesa Gineitienė, pridurdama, kad dėl sukčių siunčiamų pranešimų mokesčių administratorius aktyviai bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis, praneša apie nustatytus atvejus, teikia kitą naudingą informaciją.

Gavus įtartiną pranešimą iš VMI, inspekcija pabrėžia, kad reikėtų įvertinti, ar VMI oficiali svetainė, iš kurios galima tiesiogiai prisijungti prie VMI informacinių sistemų, yra www.vmi.lt. O jei nuoroda baigiasi .net, .com, .info, .org, .biz .eu – tai sukčiai. Taip pat jeigu po panašios į VMI nuorodos yra brukšnys „-“ (pvz.: vmi.lt-koks_nors_tekstas). Visais atvejais jungtis prie savitarnos sistemų reikėtų savarankiškai ne per gautas nuorodas, o per oficialius interneto puslapius.

Pažymima, kad oficialūs VMI el. pašto adresai baigiasi galūne @vmi.lt. Tad jei gaunamas laiškas, kuris baigiasi ilgesne galūne ar labai panašia (@vni.org. arba manovmi@vmi.meil-snder.lt) – tai sukčiai. interneto puslapius.

Be kita ko, inspekcija nesiunčia pranešimuose asmeninės informacijos apie gyventojus – permokų sumų, asmens kodų ar jų fragmentų. Taip pat nesiunčiamos ir SMS žinutės su papildomomis nuorodomis bei iš kitų šalių numerių.

Jei sukčių atsiųstoje SMS žinutėje siuntėjo pavadinimas, kurį savo telefone mato SMS žinutės gavėjas, gali būti nurodytas VMI, inspekcija pabrėžia, kad tai dar nereiškia, jog žinutę atsiuntė VMI.