Seimas nepritarė siūlymui leisti visiems elektros vartotojams grįžti pas visuomeninį tiekėją

LVŽS frakcijos seniūnės pirmosios pavaduotojos Guodos Burokienės pateiktas projektas antradienį nesulaukė pritarimo po pateikimo, už jį balsavo 54 Seimo nariai, prieš buvo 24, susilaikė 32 parlamentarai. Projektas galutinai nebuvo atmestas, bet grąžintas tobulinti.

Seimo „valstiečių“ nuomone, iki šiol galiojanti tvarka yra ydinga – „Mat elektros naudotojai neturi jokios galimybės grįžti pas visuomeninį tiekėją, nors priverstine tvarka privalėjo pasirinkti nepriklausomą tiekėją“.

Frakcijos narių nuomone, būtina panaikinti 6 mėnesių laikotarpį, po kurio garantinis tiekimas galėtų būti nutrauktas, o esant garantiniam tiekimui, netaikyti numatyto 1,15 ir 1,25 koeficiento.

„Pasirinkimas turi būti be valstybės privalomo nurodymo, leidžiant žmogui laisvai apsispręsti. Daugelis buitinių elektros energijos vartotojų, pasirašiusių sutartis su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais ir mokantys ženklias sumas už elektros energijos tiekimą, jaučiasi apgauti, lyginant su tais, kuriems šis laikotarpis pratęstas iki 2026 m.“ – sako LVŽS frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė.

Anot jos, tokia tvarka negina vartotojo, riboja jo galimybes keisti nepriklausomą tiekėją ir visiškai nesudaro galimybės vėl pasirinkti visuomeninio tiekėjo. Anot parlamentarės, šiuo metu vartotojas privalo pasirinkti nepriklausomą tiekėją, nes to nepadarius kyla grėsmė po 6 mėnesių likti be elektros energijos tiekimo.

„Kita problema yra garantinio tiekimo kaina, kuri yra apie 15–25 proc. didesnė priklausomai nuo to, ar tai buitinis vartotojas ar ne. Be to, papildomai reikia mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas. Manome, kad tiekimo kaina turėtų nepriklausyti nuo vartotojo statuso, nes pagrindinis rodiklis yra suvartotas elektros energijos kiekis, o ne tai, kas ją vartoja“, – teigia G. Burokienė.