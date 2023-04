Finansų viceministrė apie mokesčių sistemą: mus kaltina, kad esame per dosnūs verslui

„Mes jiems atrodome per gerai. Jie mus kaltina, kad esame per dosnūs verslui, ir tarifas mažas, ir dar turime... Jie vertina, kad per gera mokesčių sistema. Bet ji yra ir konkurencinga. Mes ir sakome, kad mūsų mokestinė sistema ne tik konkurencinga, bet ji yra geriausia Europoje“, – trečiadienį Seimo nario Valiaus Ąžuolo surengtoje spaudos konferencijoje „Verslo mokesčiai: individualiai veiklai jie didinami, uždaroms akcinėms bendrovėms – mažinami. Kodėl?“ teigė R. Bilkštytė.

Ji pažymėjo, kad mokestinė sistema Lietuvoje yra subalansuota ir neperžengianti „dosnumo ribų“, kurios numatytos tarptautiniu mastu.

„Ekspertai tą įvertina ir supranta. Ir bado (pirštu – ELTA), kad mūsų sistema yra labai dosni, bet iš kitos pusės neperžengianti taisyklių, tam tikrų ribų, kurios tarptautiniu mastu numatytos. Mokesčio minimalus tarifas 15 proc., skatinti mažą verslą galima, ji yra viską atliepianti, subalansuota“, – sakė finansų viceministrė.

ELTA primena, kad Vyriausybės pristatytoje mokesčių reformoje numatoma peržiūrėti pajamų mokesčio tarifus perskirstant mokesčio naštą tarp su darbo santykiais susijusių pajamų ir kitų rūšių aukštesnių pajamų, keisti individualios veiklos apmokestinimo sąlygas, peržiūrėti mokesčių lengvatas, keisti individualios veiklos įsigijus verslo liudijimą apmokestinimo tvarką.

Taip pat siūloma peržiūrėti smulkiojo verslo apmokestinimo kriterijus, suteikti visam verslui teisę taikyti momentinį tam tikro ilgalaikio turto nusidėvėjimą, pratęsti papildomiems 5 metams pelno mokesčio lengvatas investiciniams projektams ir filmų gamybai. Taip pat norima nustatyti teisingesnį pelno mokesčio apskaičiavimą.

Siūloma sukurti investicinės sąskaitos priemonę, smulkiojo verslininko sąskaitą, numatyti automatinį pajamų mokesčio deklaracijos pateikimą, padidinti registravimosi pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ribą nuo 45 tūkst. iki 55 tūkst. eurų.

Vyriausybė taip pat siekia savarankiškai dirbantiems asmenims užtikrinti didesnes socialines garantijas, plėsti nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptį, nustatyti minimalią nedarbo socialinio draudimo išmoką, pakeisti maksimalų nedarbo socialinio draudimo išmokų dydį. Jau anksčiau pristatyti pasiūlymai dėl žaliųjų akcizų ir nekilnojamojo turto mokesčio.