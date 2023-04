Klaipėdos uostas kruizinių laivų sezoną pasitinka draugiškesnis aplinkai

„Siekdami užtikrinti tinkamą esamų statinių būklę, tęsti saugią jų eksploataciją bei įdiegti tvarius sprendimus nuotekoms iš laivų priimti, kapitalinį kruizinių laivų terminalo krantinių remontą pradėjome dar 2021 m. pabaigoje. Šiandien jau galime drąsiai sakyti, kad terminalo rekonstrukcija baigta, o Klaipėdą puošiančių kruizinių laivų sezoną skelbiame atidarytą“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Darbai kruizinių laivų terminale buvo vykdomi dviem etapais. Pirma, sutvirtintas dugnas ties krantinėmis, suremontuotos gelbėjimosi kopėčios, pakeisti atmušai, pastatyti nauji švartavimo stulpeliai bei atlikti kiti būtinieji darbai. Antro etapo metu Priešpilio gatvėje įrengti nuotekų tinklai. Jais iš kruizinių laivų į Klaipėdos miesto savivaldybės savitakinių nuotekų tinklus bus šalinamos nuotekos. Pirmo etapo darbus atliko UAB „Tilsta“, o antro etapo – UAB „Naujoji gotika“. Visų darbų vertė – apie 2,2 milijono eurų su PVM.

Klaipėdos uoste šį kruizinių laivų sezoną laukiama 44 laivų, 4 iš jų uostamiestį aplankys pirmą kartą. Nors tai mažesnis skaičius nei įprastai, kiti Baltijos jūros šiaurinėje dalyje esantys uostai dėl vykstančio karo, prognozuojama, šiemet sulauks net kelis kartus mažesnio kruizinių laivų skaičiaus, lyginant su ankstesniais metais.

„Pagrindinės priežastys, kodėl Baltijos jūros regiono uostuose kruizinių laivų šiemet bus mažiau, visų pirma – besitęsiantis karas Ukrainoje, taip pat pagrindinio mūsų regiono magneto – Sankt Peterburgo – eliminavimas iš kruizinių maršrutų bei kruizinių kelionių kainų augimas“, – teigia Uosto direkcijos tarptautinių ryšių vadovė Kristina Gontier.

Tiesa, skaičiuojama, Klaipėdos uostas šiemet būtų galėjęs priimti 7-iais kruiziniais laivais daugiau, jei turėtų pakankamai vietos jiems švartuoti.

„Esamas kruizinių laivų terminalas pajėgus vienu metu priimti du mažesnius arba vieną didesnį kruizinį laivą. Ankstesniais metais maždaug 10-čiai kruizinių laivų, išreiškusių norą užsukti į Klaipėdą, Uosto direkcija privalėjo pasakyti „ne“ vien dėl vietos stokos. Tačiau tikimės, kad taip bus nebeilgai. Nauja kruiziniams laivams švartuoti skirta krantinė centrinėje miesto dalyje jau projektuojama“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Baltijos kruizų asociacija, kuriai priklauso ir Klaipėdos uostas, pastaruosius metus vykdė naują Baltijos jūros regiono reklamos kampaniją Jungtinių Amerikos Valstijų keliautojams. Iki šiol regionas pristatytas per didžiausią traukos jame centrą – Sankt Peterburgą. Kitą savaitę Klaipėdos uosto ir Klaipėdos turizmo ir informacijos centro atstovai viešės Rostoke vyksiančioje Baltijos kruizų asociacijos konferencijoje, kurios metu, tikimasi, bus patvirtintos gairės, kaip reklamuoti Baltijos jūros regioną Amerikos rinkai, kad jis būtų patrauklus ir be Sankt Peterburgo. Per artimiausius dvejus metus laukiama esminio proveržio.

Kruizinių laivų sezoną pradeda ir šiandien Klaipėdos uoste vieši laineris „Hamburg“. Savo kelionę jis pradėjo balandžio 18 dieną, aplankęs Gdynės ir Gdansko uostus. Per 12 dienų truksiančią kelionę laivas „Hamburg“ dar lankysis Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje.

„Ir 2022 metais kruizinis laivas „Hamburg“ buvo pirmasis pasirodęs mūsų uoste. Šį laivą jau galime drąsiai vadinti kruizinio turizmo sezono pradžios šaukliu. Daugiau nei 180 Vokietijos turistų, atvykusių šiuo laivu, išvažiuos į ekskursijas, kurių metu aplankys Klaipėdą, Palangą ir Neringą, degustuos kulinarinį paveldą. Klaipėdos uoste šis laineris praleis vos keletą valandų, iki 13.00 val, todėl labai tikimės, jog viešnagė, kad ir trumpa, patiks mūsų svečiams. Turizmo paslaugų sektorius jau yra pasirengęs prasidedančiam turistiniam sezonui ir su nekantrumu laukia atvykstančių svečių, tiek kruiziniais laivais, tiek kitomis transporto priemonėmis, o ir mes labai tikimės, kad atvykstančių laivų užimtumas šiemet bus didesnis nei praėjusiais metais“, – teigia Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė.

„Hamburg“ plaukioja su Bahamų vėliava, o jo ilgis siekia 144 metrus. 1997-aisiais pastatytas laivas talpina 420 keleivių. Laivas priklauso Vokietijos kelionių operatoriui.

Paskutinis kruizinis laivas į Klaipėdos uostą šiemet turėtų atplaukti rugsėjo 17 d. 2024 metų kruizinių laivų sezonui jau yra užsiregistravęs 51 laivas.