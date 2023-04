Čekija visiškai atsisakė dujų iš Rusijos

„Pirmą kartą naujausioje Čekijos istorijoje pirmajame metų ketvirtyje apsiėjome be dujų iš Rusijos. Tai – didelis laimėjimas. Nežinau nė vienos kitos šalies, kuri būtų įstengusi per metus atsikratyti beveik šimtaprocentinės priklausomybės nuo rusiškų dujų importo. Mes visi prie to prisidėjome, kadangi lemiamą vaidmenį atliko vartojimo mažinimas“, – pareiškė Čekijos prekybos ministras Jozefas Sikela.

Rusiškas dujas pakeitė importas iš kitų šalių. Gamtinių dujų Čekija pirmajame ketvirtyje gavo iš Norvegijos, o suskystintųjų dujų – iš Belgijos ir Nyderlandų. Visas tranzitas vyko per Vokietiją.

Ministerija taip pat pranešė, kad balandžio 20 d. šalies dujų atsargos sudarė 1 668 mln. kubinių metrų. Tai geriausias rodiklis bent jau nuo 2015 metų.