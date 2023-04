„Litgrid“ pirmą kartą veikė visiškai savarankiškai – atliko izoliuoto darbo bandymą

Izoliuoto darbo bandymas yra vienas iš svarbiausių pasiruošimo elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentine Europa žingsnių, apie sėkmingą bandymą informuoja „Litgrid“.

Šeštadienį nuo 11 iki 21 val. jungtys su IPS / UPS sistema – Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi – buvo atjungtos nuo Lietuvos elektros sistemos, kuri dirbo energetinės salos režimu. Elektros energiją vartotojams tiekė Lietuvoje veikiančios elektrinės, taip pat nuolatinės srovės jungtys su Lenkija ir Švedija. Elektros sistemos balansą ir dažnį pirmą kartą nepriklausomos šalies istorijoje valdė tik „Litgrid“ dispečeriai, nurodoma pranešime.

Bandymui pasibaigus, šiuo metu Lietuvos elektros sistema sklandžiai veikia IPS / UPS sistemoje, kartu su kitomis Baltijos šalimis.

„Begalinis pasididžiavimas mūsų energetikais, LITGRID komanda ir visais, prisidėjusiais prie sėkmingo bandymo! Dar žingsniu, ir itin reikšmingu, arčiau dienos, kai būsime ten, kur mūsų vieta – Europos tinkle„, – savo „Facebook“ paskyroje rašo premjerė Ingrida Šimonytė.

Per pastaruosius metus „Litgrid“ jau atliko du svarbius elektros sistemos bandymus. Pirmą kartą izoliuotas dalies Lietuvos elektros sistemos bandymas buvo sėkmingai atliktas 2020 m., o 2021 m. „Litgrid“ kartu su Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatore PSE atliko avarinės pagalbos su Lenkijos elektros sistema bandymą per išplėstą „LitPol Link“ jungtį. Per šią jungtį bus vykdoma visų Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS / UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 metais, nurodo „Litgrid“.