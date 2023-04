„Telia Lietuva“ kategoriškai atmeta spekuliacijas dėl pirkimų NATO susitikimui: įmonė užtikrino skaidrumą

Bendrovė pranešime žiniasklaidai nurodė raginanti visas atsakingas šalies institucijas kuo greičiau išsklaidyti abejones dėl šių pirkimų skaidrumo ir yra pasirengusi bet kuriuo paros metu suteikti tarnyboms visa reikalingą informaciją.

Nurodoma, kad praėjusių metų gruodžio 23 d. pasirašytoje ir viešai prieinamoje „Telia“ ir Lietuvos parodų ir kongreso centro „Litexpo“ sutartyje numatyta, kad nacionalinės svarbos statusą Lietuvos saugumui turinti telekomunikacijų bendrovė „Telia“ įsipareigoja suteikti liepą Vilniuje vykstančiam NATO viršūnių susitikimo renginiui būtinas aukščiausio saugumo lygio IT bei ryšio paslaugas ir įrangos už 2,7 mln. eurų.

Galutinė kaina gali būti ir mažesnė, nes pagal sutartį, „Telia“ neskaičiuos paslaugų, kurių neprireiks.

„Telia“ yra biržinė bendrovė ir visose savo veiklos srityse veikiame tik pagal aukščiausius verslo etikos ir valdysenos standartus. Užtikrinu, kad NATO susitikimui būtinų ryšio ir IT paslaugų konkursas įmonės viduje vyko laikantis visų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, įskaitant ir su tuo susijusių darbuotojų nusišalinimą“, – sakė „Telia Lietuvos“ vadovė G. Kaminskaitė-Salters.

„Telia“ pranešime primenama, kad kaip viešai paskelbė konkursą organizavusi „Litexpo“, jame dalyvauti buvo kviestos keturios IT paslaugas teikiančios Lietuvos bendrovės – „Atea“, „Bluebridge“, Lietuvos radijo ir televizijos centras bei „Telia Lietuva“.

Bendrovės vadovė pabrėžė, kad šis projektas yra susijęs su Lietuvai ir visai Europai svarbiu renginiu, kuriame svarbus ne tik maksimalus ryšio ir infrastruktūros saugumas bei patikimas, bet ir skaidrumas.

„Esame pasiruošę bet kuriuo paros metu ir kuo skubiau išsklaidyti visas abejones tarnyboms suteikiant visą reikalingą informaciją, pateikti technines projekto charakteristikas, paaiškinti patį projektą ir jo kūrimo logiką bei specifikacijas, žinoma, kiek mūsų neriboja konfidencialumo įsipareigojimai ir kiek tai nepakenks paties projekto saugumui“, – kalbėjo G. Kaminskaitė-Salters.

„Esame viena didžiausia IT ir telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje, tačiau net ir mums šis projektas kelia iššūkių, o jo įgyvendinimo terminai – labai trumpi. Be to, šis projektas imlus darbuotojų laikui, nes papildomai visi prie projekto dirbantys „Telia“ darbuotojai turėjo praeiti saugumo institucijų patikrinimus ir gauti atitinkamus leidimus,“ – pasakojo „Telia“ vadovė.

Ji nurodė, kad pagal NATO standartus, renginio metu keliami maksimalūs reikalavimai kibernetiniam saugumui. Ryšio tiekėjas privalo įsteigti saugumo operacijų centrą (SOC), kurį Lietuvoje be „Telia“ turi tik kelios kitos specializuotos IT bendrovės. Įprasti mobiliojo ryšio operatoriai su savo tinklo operacijų centrais veikia keliomis saugumo pakopomis žemiau.

Pasak G. Kaminskaitės-Salters, viena svarbių kibernetinio saugumo dedamųjų yra tinklo ir paties renginio apsauga nuo DDoS atakų. „Telia“ turi didžiausią ir moderniausią šviesolaidžio ir 5G ryšio tinklą šalyje, į kurį yra investavusi per 400 mln. eurų.

„Teikdami pasiūlymą laikėmės principo, kad svarbiausia yra stabili ir nuo priešiškų kėslų apsaugota infrastruktūra, todėl nors pirkimo specifikacijoje nurodyta, kad turi būti užtikrintas 10 gigabitų šviesolaidžio greitis, mes įrengiame dešimtkart didesnį, 100 gigabitų šviesolaidį, kad jei būtų bandoma vykdyti DDoS atakas, tinklas atlaikytų kenkėjišką srautą ir „nenulūžtų“. „Telia“ ruošiasi scenarijui, kad priešiškos jėgos gali bandyti atjungti ne tik „Litexpo“, bet ir visą Lietuvą atkirsti nuo tarptautinio interneto“, – pažymėjo ji.

Tris ketvirtadalius arba 2 mln. eurų „Telia“ pasiūlyto projekto sąmatos sudaro IT infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas. Tai apima 2 tūkst. darbo vietų kompiuterinio ir mažiausiai 10 tūkst. žmonių vienu metu aptarnaujančio belaidžio Wi-Fi tinklo įrengimą. Interneto ryšio, viešojo fiksuoto telefono ryšio, mobiliojo ryšio stiprinimo ir abonentų paslaugos dalis visame pirkime sudaro 10 proc.

ELTA primena, kad balandžio viduryje paaiškėjo, jog dalį NATO viršūnių susitikimui Vilniuje surengti reikalingų viešųjų pirkimų „Litexpo“ vykdė neskelbiamų derybų būdu, galimai permokant. Apie tai pirmasis paskelbė portalas tv3.lt.

„Litexpo“ trečiadienį teigė, kad NATO susitikimas yra išskirtinis renginys, todėl vykdant pirkimus „Litexpo“ turėjo įsitikinti, ar taikant standartinę procedūrą nekiltų rizika paslaugą gauti nekokybišką ar ne laiku. Anot „Litexpo“, neskelbiamų derybų būdu pirkimai vykdyti „kai tai buvo objektyviai būtina“, o kiekvienu atveju siekta užtikrinti konkurenciją.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) jau nagrinėja telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ skundą dėl galimai neskaidriai tokiu būdu vykdyto ryšio paslaugų teikimo konkurso. Įmonė pažymi, kad konkursą laimėjusios „Telia Lietuva“ stambaus verslo klientų padalinio vadovas A. Golodas kartu yra ir „Litexpo“ valdybos narys, todėl esą galėjo paveikti konkurso rezultatus. „Bitė“ tikina galėjusi šias paslaugas suteikti 900 tūkst. eurų pigiau.

Premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį tikino nematanti „kažkokių keistų dalykų“ dėl „Litexpo“ pirkimų. Ji neslėpė, jog jai neskelbiamų derybų būdas nepatinka, tačiau siekiant spėti pasiruošti NATO susitikimui gali būti pateisinamas. Pasak I. Šimonytės, susitikimo data paaiškėjo tik lapkritį, tad perkančiosios organizacijos turėjo „suktis pakankamai sparčiai“.

VPT tikina kol kas gavusi tik „Bitė Lietuva“ skundą, tačiau svarsto, kuriuos su NATO susitikimu susijusius pirkimus vertinti papildomai. Tarnyba tikina, jog atlikusi „Bitės“ skundo tyrimą, galės įvertinti, ar „Litexpo“ turėjo pagrindo taikyti būtent neskelbiamų derybų būdą.

Seimo Antikorupcijos komisija, ketvirtadienį paskelbė, jog reaguodama į kilusią padėtį pradėjo aiškintis, kaip vykdant pirkimus „Litexpo“ užkardė korupcijos rizikas bei valdė galimus interesų konfliktus.

Vyriausybė praėjusių metų birželį priėmė nutarimą „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių vadovų susitikimo Lietuvoje 2023 metais organizavimo“, kuriame Užsienio reikalų ministerija „Litexpo“ (kartu ar atskirai) buvo įpareigotos užtikrinti „Litexpo“ parodų rūmų parengimą Aljanso lyderių susitikimui pagal NATO reikalavimus.

NATO viršūnių susitikimas vyks liepos 11–12 dienomis.