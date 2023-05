Iš ateities sandorių jau matyti, kiek už elektrą mokėsime ateinančiu laikotarpiu: kainos banguos

Gamtinių dujų kaina nuo vasario pabaigos išlieka mažesnė nei 50 Eur/MWh, o jos mažėjimo tendencija tiek Europos, tiek Lietuvos prekybos zonose stebima jau daugiau nei 6 mėnesius, nuroma agentūros pranešime.

Vidutinė didmeninė elektros energijos mėnesio kaina „Nord Pool“ biržoje mažėjo du mėnesius iš eilės ir dabar yra mažiausia nuo 2021-ųjų gegužės.

Latvijos ir Estijos zonos elektros didmeninės kainos balandžio 28 d. – gegužės 4 d. praktiškai nesiskyrė nuo Lietuvos kainos, kur ji augo 1 proc. – nuo 74,7 iki 75,3 EUR/MWh. Lenkijoje kaina mažėjo 12 proc., nuo 115,6 iki 101,8 Eur/MWh, bet ir toliau išliko didžiausia Baltijos jūros regione.

Stebint elektros energijos ateities sandorių dinamiką Vokietijos ir Skandinavijos rinkose, matyti, kad rinkos dalyviai moka mažesnes sumas už elektros energiją artimuoju laikotarpiu – vasarą tikimas elektros energijos kainų kritimo. Tuo metu sandoriai, sudaromi šių metų rudens pabaigai ir žiemai, yra gerokai brangesni: Vokietijoje – apie 50 proc., Skandinavijoje – beveik 3 kartus brangesni, palyginti su vasaros laikotarpio kontraktais.

Padidėjus generacijai, šią savaitę Lietuva pasigamino 48 proc. visos reikalingos elektros, likęs reikalingas kiekis importuotas iš Švedijos ir Latvijos.

Gamtinių dujų ateities sandoriai šiuo metu rodo žemas kainas trumpuoju laikotarpiu: iki spalio sandorių vertė neviršija 50 Eur/MWh. Tačiau šaltajam metų laikui sudaromų kontraktų kainos šiuo metu yra apie 60 Eur/MWh.

Europos gamtinių dujų saugyklos ir toliau nuosekliai pildomos. Dujų kiekis saugyklose šiuo metu siekia 60,5 proc., kai praėjusią savaitę buvo 58,5 proc. Latvijoje esanti Inčukalnio dujų saugykla nenutrūkstamai pildoma nuo balandžio 7 d. ir šiuo metu saugyklos užpildymas siekia 40 proc. Tai didžiausias užpildymo lygis tokiu metų laiku per pastaruosius 5 metus.

Nagrinėjamą savaitę Klaipėdos SGD terminalas veikė 40 proc. pajėgumu. Duomenys rodo, kad 28 proc. per Klaipėdos terminalą atplukdytų dujų tekėjo į Lenkiją ir Latviją. Likęs kiekis sunaudotas Lietuvoje. Į Latviją siunčiamų dujų kiekis per savaitę mažėjo 86 proc., palyginti su ankstesne savaite: per nagrinėjamą savaitę šis kiekis siekė 44,5 GWh, ankstesnę savaitę – 313,7 GWh. Į Lenkiją buvo išsiųsta 72,8 GWh, ankstesnę savaitę – 144 GWh dujų.

Dujų suvartojimas nagrinėjamą savaitę Lietuvoje augo 1 proc., Estijoje – 25 proc., palyginti su ankstesne savaite, o Latvijoje išliko pastovus.

Biokuro kainos auga trečią savaitę iš eilės, nors šildymo sezonas baigėsi. Brangimas siekė apie 6 procentus.

Vidutinės degalų kainos šiuo metu Baltijos jūros regiono valstybėse yra 9,8–21,9 proc. (0,18–0,45 Eur/l) mažesnės už prieš metus (prieš 12 mėn.) buvusią kainą, Baltijos šalyse pigiausi degalai ir toliau išlieka Lietuvoje.

Mūsų šalyje benzino vidutinė kaina siekia 1,52 Eur/l ir toliau išlieka didesnė už dyzelino vidutinę kainą, kuri yra 1,38 Eur/l. Tarp kaimynių ir toliau išsiskiria Lenkija, kur benzino vidutinė kaina per savaitę padidėjo 2,2 proc., arba 0,03 Eur/l. Per šį laikotarpį degalų kaina labiausiai sumažėjo Lietuvoje (benzinas atpigo 10,8 proc.) ir Vokietijoje (dyzelinas atpigo 21,9 proc.).