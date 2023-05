30-metį švenčianti „Vilvi Group“: drąsiai žengiame ir biotechnologijų kryptimi

Ateities maistas – pienas kitaip

„Prieš tris dešimtmečius, kurdami verslą Vilkyškiuose, pirmiausia iškėlėme sąlygą, kad mūsų žaliavos turėtų būti vietinės kilmės. Tai, kad gaminsime maistą, vertinome kaip papildomą, irgi itin svarbų privalumą. Juk žmogus gali nebūti puikiai apsirengęs ir apsiavęs, bet valgyti jis norės visada. Jau šiandien gyventojų skaičius pasaulyje perkopė 8 milijardus, dar po dešimtmečio Žemėje gyvens 10 milijardų, ir visus juos reikės pamaitinti. Ir nors išsivysčiusiose šalyse dalis žmonių ieško bei randa alternatyvų pienui, tačiau tikrai nemanau, kad per artimiausius keletą dešimtmečių žmonės atsisakys pieno produktų, juolab, kad dalis jų bus pagaminti pagal pažangias biotechnologijas“, – pasitikdamas įmonių grupės 30-metį, savo mintimis dalijasi „Vilvi Group“ generalinis direktorius G. Bertašius.

Pasak jo, pastaruosius keletą metų grupė drąsiai ir kryptingai žengia biotechnologijų kryptimi. Šios technologijos įgalina gaminti inovatyvius pieno produktus, tokius kaip galakto-oligosaharidų (GOS) produktai, tinkami kūdikių mitybai, ar produktai be laktozės, taip pat iš pieno išskiriant įvairius baltymus ar kitas pieno sudedamąsias dalis, kurios tampa svarbios kitiems produktams pagaminti. Grupės vadovo tvirtinimu, šiandien tai – milžinišką potencialą turinti industrija su didžiule nauda visam pasauliui ir, žinoma, kompanijos verslui, nes sukuria itin didelę pridėtinę vertę.

„Pavyzdžiui, kazeino baltymą, esantį varškėje, žmogaus organizmas įsisavina per 7–8 valandas, tuo tarpu mūsų džiovyklose gaminamą išrūgų baltymą gali įsisavinti per 3 valandas. O jei dar iš šio produkto išimi laktozę, netoleruojantiems asmenims jis tampa ypač vertingas. Stebėdami sparčią technologinę pažangą, matome didžiulę tokių investicijų prasmę“, – pasakoja „Vilvi Group“ vadovas.

Atkūrė verslą nuo nulio

Atsigręžus į „Vilvi Group“ verslo ištakas, matyti ne tik verslo tęstinumo siekis, bet ir drąsus šuolis į nežinomą sritį bei įžvalgūs vadovybės sprendimai. Nors „Vilvi Group“ pradžia simboliškai siejama su 1934 m., kada Vilkyškiuose veikusi pieninė čia pradėjo gaminti pieno produktus, po beveik šešių dešimtmečių čia nebuvo likę verslo, nuo kurio būtų galima atsispirti.

„Didžiųjų ekonominių permainų laikotarpiu, skirtingai nei kitos to meto šalies pieninės, 1993 m. pradėjome nuo nulio. Mūsų verslo sektoriaus perversmas didžiąja dalimi vyko privatizuojant veikiančias pieno perdirbimo įmones, tuo tarpu mes įsigijome tik tuščias patalpas. Iš penkių bendrovės steigėjų tik vienas iš mūsų buvo pienininkystės profesionalas. Visiems kitiems pieno kelias nuo karvės iki vartotojo buvo sunkiai suvokiamas, įskaitant ir mane patį – pagal įgytą profesiją esu kino inžinierius“, – prisimena G. Bertašius.

Tuometinė atgimusios „Vilkyškių pieninės“ vadovų komanda buvo jauni, ambicingi žmonės – nė vienas neturėjo 30 metų, tai kėlė nuostabą patyrusiems pieno sektoriaus vilkams. Nepamirštama ir pirmoji pačių separuoto pieno partija, bidonuose perdirbti gabenama grietinėlė – iš jos sumuštas pirmasis nuosavas sviestas.

Pirmieji to laikotarpio „Vilkyškių pieninės“ įrenginiai – naudota pieno separavimo įranga – per draugiškus ryšius atkeliavo iš Vokietijos. Ji buvo paleista 1994 m., kitais metais pradėjo veikti sviesto cechas, dar už metų – sūrių cechas. Uždirbti pinigai buvo skiriami investicijoms ir augimui. Iš vienos įmonės „Vilkyškių pieninė“ tapo įmonių grupe su 5 gamybinėmis įmonėmis – 4 iš jų veikia Lietuvoje, viena Latvijoje, kiekviena įneša vertingą dalį į visos grupės rezultatų krepšelį, įmonės papildo viena kitą pagal gaminamą asortimentą. Visose šiose įmonėse šiuo metu dirba daugiau kaip 860 žmonių.

Šiandien grupės misija siejama su ambicingu siekiu, kad aukštesnės kokybės pieno produktai ir ingredientai taptų labiau prieinami visame pasaulyje, suteikiant daugiau galimybių žmonėms jais mėgautis visur, kur jie bebūtų. Lygia greta siekiama, kad kiekvienas „Vilvi Group“ partneris, klientas ir vartotojas gautų išskirtinius pieno produktų sprendimus, suteikiančius prieinamus visavertės mitybos ir skonio potyrius.

Svarbiausi sprendimai siejami su investicijomis į skirtingas produktų kategorijas

Per tris „Vilvi Group“ dešimtmečius kompanijos pardavimų geografija nepaprastai išsiplėtė. Nuo vidaus rinkos su nedidelėmis gretimų rinkų dalimis išaugo iki daugiau nei 60 šalių visame pasaulyje, įskaitant Amerikos, Azijos, Balkanų, Arabų pusiasalio šalis. Praėjusiais metais buvo eksportuojama 89 proc. visos grupės produkcijos. Neliko be dėmesio ir vidaus rinka – gausėjo ir įvairėjo asortimentas. Šiandien vidaus rinkai siūloma apie 100 įvairių pieno produktų.

Kaip vieną svarbiausių ir teisingų verslo sprendimų pradiniame veiklos etape G. Bertašius įvardija tai, kad buvo pasirinkta sūrininkystės kryptis ir 1998 m. investicija, įsigyjant naują automatizuotą sūrių gamybos įrangą. Šiuo pagrindu 2000 metais pieninėje pradėjo veikti tuo metu Baltijos šalyse moderniausias sūrių cechas. Tai padėjo gauti leidimus eksportuoti produkciją Europos Sąjungoje. Kitas svarbus sprendimas – prieš 8 metus pradėtas sausų pieno produktų gamybos projektas – 32 mln. eurų investicija. Ši viena moderniausių džiovinimo technologijų, arba dvi džiovyklos, Baltijos šalyse buvo paleistos prieš 5 metus, tai įgalina gaminti ypač didelės pridėtinės vertės produktus – sausus išrūgų baltymus, permeatą ir kt.

Esamo laikotarpio investicijų kryptys – į ypač didelės vertės biotechnologijas, taip pat į gamybos automatizaciją bei robotizaciją – tai, kas ateityje padėtų subalansuoti tam tikrų profesijų personalo trūkumą ar palengvintų esamų darbuotojų darbą.

Dėmesys tvarumui

Atsižvelgdama į ateities iššūkius, „Vilvi Group“ vis daugiau dėmesio skiria tvarumui. Buvo nuodugniai įvertinti ilgesniam laikotarpiui suplanuoti tvarumo veiksmai – ar visi jie sklandūs, ar daliai jų reikia daugiau dėmesio. Tai paskatino vidines pertvarkas ir procesus, kurie garantuos ilgalaikius pokyčius, naudingus žmogui ir aplinkai.

Išlaikoma ir darnaus santykio su aplinka tradicija. 2023 m. įmonių grupė ketina ant gamyklų stogų sumontuoti saulės elektrines, svarsto galimybę įsirengti vėjo jėgaines ar pirkti jų gaminamą elektros energiją, įsigijo pirmuosius elektra varomus automobilius, investuoja į šilumos mainų projektus: tai leidžia paimti iš veiklos procese skysčio srautui perduotą tiek šilumą, tiek ir šaltį, kurie naudojami kituose veiklos procesuose. Gamybai naudojamas vanduo išvalomas ir panaudojamas antrą kartą.

Kompanija jau turi tradiciją savo sėkme dalintis ir su bendruomene, kasmet vykdo įvairios apimties socialinius projektus, nuolat remia įvairius kultūros bei edukacinius renginius, sveikatingumo ir sporto ir žaliąsias iniciatyvas, vietinių bendruomenių šventes. Palaikydama sveikos gyvensenos, judėjimo ir sporto idėją bei lietuviškas tradicijas, „Vilvi Group“ nuo 2009 m. remia Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandą, įskaitant šios komandos socialines iniciatyvas. Šiemet „Vilvi Group“ yra pagrindinis projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė“ partneris.

„Vertindami, ką nuveikėme nuo pradžių, matome akivaizdų tiek kiekybinį, tiek ir kokybinį pokytį, pradedant valdymo struktūra ir darbuotojų kompetencijomis, baigiant darbo kultūra ir savitu kompanijos braižu. Nepaisant įvairių permainų, esminiai dalykai nekito – visada vertinome darbuotojus, svarbi sėkmės dedamoji buvo stipri vadovybės komanda ir žodžio laikymasis, be to, laikantis pozicijos, kad nėra padėties be išeities. Po rekordinių 2022 m. pasaulyje jaučiamas pieno produktų rinkos nuosmukis, kainos sumažėjusios. Panašūs bangavimų ciklai kartojasi kas 5 metus, kartais tai užtrunka pusmetį, tačiau žinome, kad po nuosmukio ateina pakilimas“, – pastebi G. Bertašius.