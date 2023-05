Geriausio darbdavio sertifikatu apdovanotas „Iki“ toliau kelia algas: darbuotojams – iki 10 proc. didesni atlyginimai

Prekybos tinkle „Iki“ dirba apie 5,5 tūkstančiai darbuotojų. Jų visų atlyginimai yra nuolat peržiūrimi ir nuosekliai didinami – praėjusiais metais, priklausomai nuo pozicijai taikomų atsakomybių, jie kilo nuo 3,3 iki 14,3 proc.

„Šiemet algas reikšmingai daliai savo darbuotojų didiname jau trečią kartą – tą darėme jau sausio, kovo mėnesiais. Atlygio kėlimas yra tęstinis procesas, kurį vykdome atsižvelgiant į rinkos ir ekonominę situaciją bei darbuotojų veiklos rezultatus. Nuo gegužės 1-osios parduotuvėse dirbantys kepyklų darbuotojai sulaukė iki 10 proc. didesnio užmokesčio. Taip pat, priklausomai nuo pozicijos, algos iki 7 proc. kilo ir logistikoje bei gamyboje dirbantiems kolegoms. Be to, padidinome biudžetą, kad metinį atlyginimą būtų galima pakelti ir centrinio ofiso darbuotojams“, – sako M. Milė.

Žmonių ir kultūros departamento vadovės teigimu, bendrovėje itin daug dėmesio skiriama savo darbuotojų gerovei, o ypač rūpinamasi jautriausiose pozicijose dirbančių kolegų padėtimi.

„Suprantame, kad svyruojanti šalies ekonominė situacija jiems turi didžiausią įtaką. Todėl ne tik atidžiai laikomės valstybės keliamų reikalavimų, bet ir žvelgiame plačiau, kaip galime sąlygas pagerinti kuo gausesniam ratui darbuotojų. Per pastaruosius 5 mėnesius kruopščiai peržiūrėjome tiek linijines jautriausias pareigybes, tiek ir visas susijusias, kurioms darbo užmokesčio politikos pokyčiai daro net ir netiesioginę įtaką. Pasirūpinome, kad šiems darbuotojams už atsidavusį darbą būtų atlyginta dosniau“, – pažymi M. Milė.

Papildomos naudos mažina kasdienes darbuotojų išlaidas

Be nuosekliai auginamo užmokesčio, „Iki“ komandos nariams siūlomos ir papildomos socialinės bei finansinės naudos. Pavyzdžiui, siekiant sumažinti kasdienes išlaidas darbuotojams, kurie dirba logistikos ir gamybos padaliniuose, siūlomi specialūs į darbą vežantys autobusai, suteikiamas maitinimas, rūbų valykla.

Tiek laiką, tiek pinigus sutaupyti darbuotojams padeda ir sveikatos draudimas. Visi bandomąjį laikotarpį įveikę darbuotojai, nepriklausomai nuo jų pareigų, yra apdraudžiami papildomu sveikatos draudimu, kuris galioja ambulatoriniam ir stacionariniam gydymui. Papildomai suteikiama kompensacija odontologo paslaugoms, profilaktiniam patikrinimui, vaistams ir medicinos prekėms. Todėl „Iki“ darbuotojai, kuriems galbūt draudimo laikotarpiu neprireikia kreiptis į gydytoją, taip pat jaučia draudimo naudą. Be to, kasmet komanda nemokamai skiepijama nuo gripo.

Visi darbuotojai gali naudotis specialiomis nuolaidomis „Iki“ parduotuvėse, taip pat mokamos išmokos gimus kūdikiui, vestuvių, artimųjų mirties, nelaimės atveju. „Iki“ įsteigtas ir „Veikime drauge fondas“, kurio tikslas – paremti kritinėmis ligomis sergančius „Iki“ darbuotojus ir jų šeimos narius. Prekybos tinkle „Iki“ veikia emocinės pagalbos linija „Kaip jautiesi?“. Tai nustatytomis valandomis teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos.

Kasmet apdovanojami ilgamečiai „Iki“ darbuotojai, įmonėje išdirbę 10, 20, 30 metų, o išdirbusiems daugiau nei 5 m. įmonė dovanoja papildomą atostogų dieną. Skatinama ir darbuotojų sportinė veikla, stiprinant komandinę dvasią – rengiamos įvairiausios šventės.

Be to, biuro darbuotojams suteikiama galimybė mėnesį per metus dirbti iš bet kurios Europos šalies, taikomas hibridinis darbo modelis.

Dėmesys kiekvienam asmeniškai

„Iki“ tinklas metų pradžioje buvo įvertintas prestižiškiausiu „Top Employer 2023 Lietuva“ sertifikatu. Geriausio darbdavio įvertinimą „Iki“ pelnė už visokeriopą rūpinimąsi darbuotojais – nuolatinį darbo sąlygų gerinimą, siūlomas naudas, karjeros augimo galimybes ir nenutrūkstamai kuriamą palankią darbo aplinką.

„Mums rūpi, kad kiekvienas „Iki“ darbuotojas įmonėje jaustųsi gerai ir turėtų visas galimybes tobulėti profesinėje srityje bei kilti karjeros laiptais. Kad jiems padėtume, reguliariai rengiame kvalifikacijos kėlimo mokymus. Šiam tikslui turime specialią mokymų platformą, taip pat yra parengti individualūs darbuotojų ugdymo planai“, – pasakoja M. Milė.

Žmonių ir kultūros departamento vadovė pažymi, kad akcentuojamas visapusiškas komandos tobulėjimas įmonėje derinamas ir su darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

„Bendras atlygis bet kurioje darbovietėje nėra tik realios materialinės naudos. Labai svarbu, ir kokia atmosfera tvyro kolektyve, ar darbuotojai jaučiasi išklausomi, ar darbovietė lanksčiai prisitaiko prie jų gyvenimo pokyčių. Džiaugiamės, kad mums pavyksta puoselėti kultūrą, kurioje visi esame savi – komandiškumas yra visų mūsų vertybių pamatas. Girdime savo kolegų lūkesčius, nuotaikas ir poreikius – ir kartu ieškome sprendimų, kaip galime dar labiau gerinti darbo sąlygas“, – sako M. Milė.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 238 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs keturias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.