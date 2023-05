Jau galite užsakyti tiesioginį skrydį į Dubajų: štai kiek kainuos

Skrydžiai iš Vilniaus į Dubajų bus vykdomi du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais), o numatoma skrydžio trukmė – apie 6 val. 35 min. Be to, naujoji kryptis papildys jau esamą visus metus veikiantį maršrutą Ryga–Dubajus, taip dar labiau išplėsdamas kelionių į šią populiarią kryptį galimybes.

Mažiausia kaina į vieną pusę, įskaitant mokesčius, rinkliavas ir aptarnavimo kainą, sieks 239 eurus.

Dubajus yra ideali vieta tiek verslo, tiek laisvalaikio keliautojams. Dubajus pasižymi pasaulinio lygio infrastruktūra, unikaliomis verslo galimybėmis, prabangiais viešbučiais, nuostabiais paplūdimiais ir apsipirkimo galimybėmis bei įžiomis lankytinomis vietomis. Ši kryptis garsėja visame pasaulyje pripažinta turizmo pramone ir klestinčia verslo aplinka. Be to, siūlo gausybę lankytinų vietų, kuriose galima pažinti vietos kultūrą ir istoriją.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pirmą kartą istorijoje startuoja tiesioginis reguliarus skrydis tarp Vilniaus ir Dubajaus. „airBaltic“ yra įsipareigojusi didinti susisiekimą su Baltijos šalimis ir užtikrinti, kad mūsų klientai turėtų patogiausias galimybes keliauti. Dubajus yra viena populiariausių lietuvių žiemos krypčių, o praėjusiais metais tarp Vilniaus ir Dubajaus keliavo beveik 17 tūkst. keleivių. Šiuo naujuoju maršrutu be persėdimų užtikrinsime, kad jų kelionė būtų dar greitesnė ir patogesnė“, – teigia „airBaltic“ tinklo plėtros viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.

Kaip jau buvo pranešta, „airBaltic“ paskelbė artėjančio žiemos sezono skrydžių tvarkaraštį. Aviakompanija pradeda 11 naujų maršrutų iš Baltijos šalių ir Tamperės (Suomija) bei pasiūlys apie 70 maršrutų savo tinkle, kurie sujungs Rygą su kitais regiono miestais. Tai didžiausias „airBaltic“ istorijoje naujai pridėtų maršrutų skaičius per žiemos sezoną.

Visą žiemos sezoną „airBaltic“ Vilniuje dislokuos papildomą orlaivį, tad iš viso Vilniuje bus du orlaiviai.