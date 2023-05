Palangoje vasarosime kitaip: tai, kad fotografuos kiekvieną automobilį – ne vienintelė naujovė

Fotografuos kiekvieną mašiną

Vaizdo stebėjimo kameros sumontuotos pagrindiniame įvažiavimo į kurortą kelyje nuo Kretingos, prie oro uosto, prie miesto ribos Nemirsetos kelyje, Liepojos plento transporto žiede ties posūkiu aplinkkelio link.

Kaip sakė miesto meras Šarūnas Vaitkus, nuo kovo automobiliai fotografuojami siekiant suskaičiuoti, kiek jų apytiksliai įvažiuoja į Palangą. Remiantis statistika, paprasčiau bus organizuoti policijos, gelbėtojų pajėgas, be to, atsižvelgus į kelerių metų duomenis, Palangos prieigose ruošiamasi statyti automobilių stovėjimo aikšteles. Čia palikę automobilius, žmonės miestą nemokamai galės pasiekti autobusais, kurie kursuos kas 15 minučių.

Pasak Š.Vaitkaus, vienas pagrindinių dalykų, skatinančių riboti srautus, yra ekologija. Miestas – nedidelis, galima daugiau pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiu. Praėjusiais metais buvo pasiektas atostogautojų pikas – Statistikos departamento duomenimis, užregistruota 1 mln. 250 tūkst. nakvynių.

Bet šiuos duomenis pateikė tik tie, kurie privalo deklaruoti, tai yra juridiniai asmenys: viešbučiai, sanatorijos, poilsio namai. Nuo 2013-ųjų fiksuota daugiausiai per dešimtmetį – 12 mln. – turistų. Turint omenyje, kad didžiąją apgyvendinimo sektoriaus dalį – 40 proc. – sudaro privatus sektorius, atostogautojų galėjo būti ir gerokai daugiau.

Per pastarąjį ilgąjį savaitgalį – nuo balandžio 28 iki gegužės 1 d. vidurnakčio – į Palangą įvažiavo 42 tūkst. 573 automobiliai. „Gerai, kad turime aplinkkelį, be jo srautai būtų nepalyginamai didesni – suskaičiuota, kad per metus aplinkkeliu pravažiavo apie 3 mln. mašinų“, – sakė Š.Vaitkus. Dėl automobilių parkavimo – Palanga esanti vienintelis miestas Lietuvoje, automobilių stovėjimą apmokestinanti ne ištisus metus, o 4 mėnesius. Šiemet įrengti du papildomi parkomatai – Prieplaukos g. ir Gubojų g., ties „Medūza“.

Atnaujinti takai, daugiau tualetų, kabinų ir šviesos

Ruošiantis aktyviam vasaros sezonui, ypač daug dėmesio skirta paplūdimiams. Atnaujinti visi prie jūros vedantys takai – 800 tūkst. kv. m paklota nauja mediena. Paplūdimiuose bus įrengta 14 naujų konteinerinių tualetų. Iš viso Palangoje šiemet veiks 33 viešieji tualetai. Jų paruošimas ir eksploatavimas miestui kainuos 300 tūkst. eurų.

Paplūdimiuose plečiama ir kita infrastruktūra – bus pastatyta apie 140 persirengimo kabinų, atsiras gerokai daugiau atliekoms skirtų konteinerių – visuose paplūdimiuose jų bus 900. Mero žiniomis, priklausomai nuo orų, per mėnesį iš paplūdimių išvežama apie 30–50 tonų įvairių komunalinių atliekų. Šiemet paplūdimius prižiūrės 40 komunalinio ūkio darbuotojų.

Praėjusią vasarą ypač daug poilsiautojų komplimentų susilaukė išpuoselėti gėlynai, prie kurių miesto svečiai pamėgo fotografuotis. Šiemet viešųjų erdvių želdiniams ir apželdinimui numatyta 350 tūkst. eurų, tai yra 20 proc. daugiau negu pernai.

Baigiamas atnaujinti 2 km dviračių ir pėsčiųjų takas nuo „Lino“ iki Kunigiškių, beveik 7 km tako nuo Birutės kalno iki Kunigiškių bus apšviesta.

Naujovė – matuos motociklų triukšmą

„Baigiantis vienai vasarai, iškart pradedam ruoštis kitai“, – sakė Palangos policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas. Jo teigimu, užtikrinant viešąją tvarką, talkins Viešojo saugumo tarybos pareigūnai, taip pat kolegos iš kitų šalies policijos komisariatų. Pajėgos bus siunčiamos į poilsiautojų pamėgtas miesto vietas, kur vyksta masiniai renginiai. „Niekam nenorim gadinti atostogų, bet, jeigu reikės, reaguosim griežtai“, – atviravo komisariato vadovas.

Pernai buvo gauta daug pranešimų, susijusių su triukšmu iš įstaigų bei privačių namų, taip pat dėl motociklų keliamo triukšmo. Pasak A.Budgino, šiemet pirmą kartą bus matuojamas motociklų skleidžiamas garsas. Pareigūnai patruliuos ir nežymėtu automobiliu, bus kreipiamas dėmesys į važinėjimo kultūrą, greitį.

Gelbėtojų darbą palengvins dronas

Palangos gelbėjimo stoties vadovo Jono Pirožniko žodžiais, centrinėje stotyje gelbėtojai pradėjo dirbti gegužės 15 d., kiti postai bus atidaryti kiek vėliau. Iš viso pajūryje iki rugsėjo 15-osios veiks 19 postų, bus įdarbinta iki 60 žmonių. Du postai bus mobilūs, jie atsiras ten, kur matys, kad susitelkė žmonių srautai.

Poilsiautojų saugumui Gelbėjimo stotis šiemet įsigijo naują gero pravažumo džipą, o birželio viduryje turės ypatingą droną, galintį pakelti iki 50 kg svorio gelbėjimosi ratą, taip pat, kol priplauks gelbėtojai, iki kranto bandyti traukti skęstantį nelaimėlį.

J.Pirožnikas pasidžiaugė gerėjančia statistika: paplūdimiuose be suaugusiųjų priežiūros paliktų vaikų, mažiau ir vartojančiųjų alkoholį. „Kaip ir pernai, šiemet taip pat alkoholiui skelbsime nulinę toleranciją“, – akcentavo gelbėtojų vadas. Tai užtikrinti padės policija. Komisariato viršininkas A.Budginas patvirtino: pareigūnai budės, turės ryšį su gelbėtojais, į pranešimus reaguos.

Stengsis pasiūlyti maksimalų komfortą

Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovės Ingridos Valaitienės, kurorto verslininkai vasaros sezono sutiktuvėms ruošėsi stiprindami paslaugų, kurios daugiausia bus orientuotos į poilsį šeimoms su vaikais, kokybę.

Atsiras vaikams skirtų sveikatinimo programų, žaidimo kampelių, restoranai, kurie dar neturėjo vaikiškų valgiaraščių, juos taip pat turės. Viešbučių kambariuose atnaujinamos kiliminės dangos, čiužiniai, kondicionavimo sistemos. „Kai geras miegas, gardus maistas ir užtikrinamos laisvalaikio bei pramogų paslaugos, poilsis laikomas pavykusiu“, – įsitikinusi I.Valaitienė.

Asociacijos vadovės teigimu, šiemet daug dėmesio skiriama paieškai restoranų operatorių, kuriems keliamos ypatingos sąlygos. „Patalpų nuomos kainos ir gaunamos už nuomą pajamos nebėra svarbiausia. Svarbiausia – maisto kokybė, patrauklumas“, – akcentavo ji. Kas sezoną Palangoje pradeda veikti naujų restoranų, šiemet taip pat bus atidaryti keli.

Tačiau atostogauti Palangoje bus dar brangiau negu pernai – apgyvendinimo sektoriuje kainos kils iki 10 proc., o maitinimo – maždaug 10–15 proc.

Daug renginių ir „vyšnia ant torto“

Birželio 2–4 d. Palangoje šurmuliuos meno, muzikos ir amatų festivalis „Aš myliu Palangą“. Nemokami renginiai pasibarstys, kur tik įmanoma: prie Gintaro muziejaus, Jūratės ir Kastyčio skvere, J.Basanavičiaus ir Vytauto gatvėse, „Šeimų“ pievoje Kurorto muziejaus prieigose.

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus pavaduotojas rinkodarai ir komunikacijai Albertas Martinaitis teigė, kad tokios plačios šventinės programos nė vienais metais kurortinio sezono atidarymo proga nėra buvę. Ji šiemet unikali tiek trukme, tiek atlikėjais, tarp kurių vokalo meistrė Monika Marija su Palangos orkestru, lyriškoji Gabrielė Vilkickytė, Solo ansamblis, novatoriškieji Nico, kostiumais kelerius metus Europą žavintys kojūkininkai iš Vokietijos.

Virš jūros tilto birželio 3 d. 22 val. 30 min. džiugins ANBO lėktuvų pasirodymas, 400 šokėjų J.Basanavičiaus gatvėje visą valandą šoks linijinius šokius. „Vyšnia ant torto“ A.Martinaitis pavadino birželio 3 d. 18 val. įvyksiantį gala koncertą išskirtinėje vietoje – Birutės parke, prie Gintaro muziejaus: garsiausių pasaulio kompozitorių kūrinius atliks Valstybinis choras „Vilnius“, Kauno miesto simfoninis orkestras ir solistė Ona Kolobovaitė.

Be koncertų, palangiškių ir svečių šventinėmis dienomis laukia daug kitų veiklų: įvairios sporto varžybos, spektakliai vaikams.