Šešios skrydžių kryptys iš Lietuvos trumpoms atostogoms – štai ką patarė oro uostų darbuotojai

Kryptys iš Vilniaus oro uosto

Hamburgas, Vokietija

Hamburgas – spalvingas miestas šiaurės Vokietijoje. Viena iš pagrindinių Hamburgo lankytinų vietų – senamiestis. Čia galima atrasti gotikinės architektūros pastatus, įspūdingą rotušę ir miesto simboliu tapusią Šv. Mykolo bažnyčią. Be to, rekomenduojama aplankyti „Speicherstadt“ – didžiulį ir įspūdingą senų sandėlių kompleksą, kuris įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Pramogas mieste siūlo St. Pauli rajonas – naktinis gyvenimas, klubai, kavinės, o norintiems ramiai mėgautis gamtos kraštovaizdžiu verta apsilankyti HafenCity rajone, pasivaikščioti Elbės upės krantine.

Hamburgas žinomas ir dėl savo muziejų, įskaitant „Kunsthalle“ meno galeriją ar miniatiūrų muziejų, kuriame galima pamatyti įspūdingą geležinkelių sistemos modelį, įtrauktą į Guinnesso rekordų knygą. Jūrų muziejus lankytojus supažindina su uosto istorija ir laivybos tradicijomis. Besidomintys kulinarija turėtų aplankyti išskirtinį prieskonių muziejų.

Iš Vilniaus oro uosto nuvykti į Hamburgą galima su „airBaltic“ skrydžių bendrove.

Helsinkis, Suomija

Helsinkis – Suomijos sostinė ir pagrindinis pramonės bei kultūros centras. Miesto gyventojai draugiški ir paslaugūs, nors ir šiaurietiškai santūrūs. Pagrindinės Helsinkio lankytinos vietos yra senamiestis, Senato aikštė, kurioje rasite miesto simboliu tapusią Šv. Mikolojaus katedrą, ir galiausiai, turgaus aikštė, kur galima susipažinti su tradiciniu suomišku maistu ar įsigyti suvenyrų.

Svarbi Helsinkio dalis – gamta. Miesto gyventojai mėgaujasi parkais ir jūra. Galite pasivaikščioti po Helsinkio uostą, mėgautis vaizdingais peizažais ir išvykti į aplinkines salas. Verta užsukti į didžiausią mieste Sibelijaus parką. Šiek tiek už miesto driekiasi Nuuksio nacionalinis parkas, siūlantis puikią galimybę pasivaikščioti po miškus ir aplankyti ežerus. Linksmybėms puikiai tinka Linnanmäki pramogų parkas, iš jame esančio bokšto atsiveria viena gražiausių Helsinkio panoramų.

Tiesioginį skrydį iš Vilniaus į Helsinkį siūlo „Finnair“ oro bendrovė.

Amsterdamas, Nyderlandai

Kitas įspūdingas Europos uostas – Amsterdamas, kuriame gatves pakeičia kanalai. Iš viso jų skaičiuojama per 160, o tiltų šiame mieste – kone 1,2 tūkst. Verta pasivaikščioti kanalų krantais, o garsiausias kanalas – „Prinsengracht“, greta kurio galima išvysti daug tradicinės, senos architektūros objektų.

Dviračiai šiame mieste – itin populiarūs, o jų takai jungia visą miestą – taip keliauti labai patogu. Sostinė pakankamai maža, tad išnaršyti ryškiausias vietas galima per keletą dienų. Be to, galima išsinuomoti valtį ir plaukti kanalais – išvysti miesto grožį iš kitos perspektyvos.

Muziejų, kuriuos galima aplankyti – gausybė. Keletas pavyzdžių: Van Gogho muziejus, kuriame išvysite garsaus tapytojo paveikslus, Anos Frank namai, kurie dabar perdaryti į biografinį muziejų. Veikia rankinių ir piniginių muziejus, kuriame išvysite pasaulinio žinomumo prekių ženklų („Gucci“, „Vuitton“, „Prada“) pinigines nuo XVII a. iki pat šių dienų.

Skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Amsterdamą siūlo „airBaltic“.

Kryptys iš Kauno oro uosto

Olesiundas, Norvegija

Olesiundas – gamtos grožiu apdovanotas miestas, esantis Norvegijos vakarinėje pakrantėje. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris išsiskiria Olesiundą – unikali „Art Nouveau“ stiliaus architektūra. Simetriški ir tvarkingi pastatai sukuria įsimintiną vaizdą, o nuo parko atsiverianti panorama į Atlanto vandenyną ir supančius kalnus prideda dar daugiau žavesio pažinčiai su šiuo miestu. Taip pat nepraleiskite progos patyrinėti įspūdingų fjordų.

Norite kultūrinių patirčių? Tuomet verta apsilankyti viename iš miesto muziejų, kurie pristato Norvegijos kultūrą, istoriją ir meno kūrinius. Nemažai turistų pritraukia ir žvejybos muziejus. Kas gyvena vandenyje prie Norvegijos krantų, sužinosite užsukę į Olesiundo akvariumą, kur ramiai plaukioja vietinės vandens gyvūnų rūšys ir klesti vietinės ekosistemos pavyzdžiai.

Tiesiogiai iš Kauno oro uosto skristi į Oleisiundą galite su „Wizz Air“ oro linijų bendrove.

Alborgas, Danija

Alborgas – uostamiestis šiaurės Danijoje. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris pritraukia žmones į Alborgą – jo gamtos grožis. Miestas apsuptas nuostabių miškų ir parkų, kur galite pasivaikščioti, važinėti dviračiu ar tiesiog mėgautis gamtos ramybe. Kultūra taip pat vaidina svarbų vaidmenį Alborgo mieste. Čia rasite daugybę muziejų, meno galerijų ir teatrų, kuriuose galite susipažinti su vietine kultūra. „Kunsten“ meno muziejuje galima mėgautis garsių pasaulio menininkų darbais ir susipažinti su ryškiausių Danijos menininkų kūryba.

Vienas lankomiausių objektų mieste – zoologijos sodas, į kurį atvykus galima pamatyti daugiau nei 1,5 tūkst. gyvūnų iš viso pasaulio. Susipažinti su šiaurės šalių architektūra ir dizainu galima apsilankius Utzon centre. Tai buvo paskutinis pastatas, kurį suprojektavo Sidnėjaus operos teatro architektas Jørnas Utzonas.

Besidomintiems vikingais ir jų papročiais, galima aplankyti specialų muziejų, o už kelių minučių nuo Alborgo yra istorinės kapinės, kur palaidota daugiau nei 600 vikingų. Išskirtinės kapinės pasižymi iš akmenų sudarytais apskritimais, apimančiais visą piliakalnį.

Į Alborgą iš Kauno oro uosto skraidina „Ryanair“ oro linijos.

Kryptis iš Palangos oro uosto

Kopenhaga, Danija

Kopenhagos senamiestis – tikras architektūros ir istorijos lobis, kuris įstrigs atmintyje. Be jo galima aplankyti naująjį uostą (Nyhavn) ir pasigrožėti miesto centre esančia Rosenborgo pilimi. Taip pat verta apžiūrėti Frederiksbergo sodus ir nacionalinę biblioteką. Ne mažiau verta aplankyti naująją Karlsbergo gliptoteką (Ny Carlsberg Glyptotek) meno muziejų. Kopenhaga garsėja savo moderniais pastatais, o įspūdingas operos teatras sužavės architektūros mylėtojus.

Vienas iš garsiausių Kopenhagos objektų yra La Mermaida – H.Ch.Anderseno pasakos „Undinėlė“ herojės skulptūra. Kad įsitikintumėte, jog Kopenhaga sugeba palepinti net didžiausius gurmanus, užsukite į vieną iš gausybės puikių Danijos sostinės restoranų. Gardus maistas ir galimybė juo mėgautis yra svarbi danų „hygge“ gyvenimo filosofijos dalis.