Grožio klinikoje Šiauliuose – nešvarūs pinigai: pareigūnus šokiravo nusikaltimo mastas ir įžūlumas

Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, buvo analizuojami Šiaulių apskrityje veikiančių estetinės dermatologijos klinikų duomenys. Tyrėjai ir mokesčių inspekcijos specialistai atkreipė dėmesį į vieną įmonę, kurioje nustatyta labai daug paslaugų, teikiamų taikant lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą.

Kadangi grožio paslaugoms yra nustatytas 21 proc. PVM tarifas, o gydymo paslaugoms jis yra nulinis, tad dalis grožio procedūrų, įtariama, buvo melagingai fiksuojamos kaip gydymo paslaugos.

Tyrimą pradėję pareigūnai buvo šokiruoti tokio didžiulio ir įžūlaus pajamų slėpimo masto. Administratorėms buvo nurodyta įplaukų už daugumą grožio procedūrų nefiksuoti kasos aparatu. Tad daug grynųjų pinigų plaukė tiesiai į įmonės kišenę be jokios apskaitos. Ir tai buvo ne atsitiktiniai epizodai, o įprasta kasdieninė įmonės praktika, siekiant išvengti kuo daugiau mokesčių. Preliminariais duomenimis, įmonė finansinėje apskaitoje nefiksavo ne mažiau kaip 400 tūkst. eurų gautų pajamų ir išvengė apie 100 tūkst. eurų mokesčių.

Be to, įtarimų sukėlė ir įmonės darbuotojų atlyginimai. Turint omenyje tai, kad teikiamos paslaugos įkainotos šimtais eurų, įmonės akcininkės gaudavo vos didesnį darbo užmokestį nei minimalus atlyginimas. O faktas, kad šioje įmonėje paslaugas teikiantis šalyje žinomas ir patyręs plastikos chirurgas, atvykstantis iš kito miesto, per mėnesį uždirbdavo tik 25 eurus, tyrėjams sukėlė šypsnį ir dar labiau sustiprino įtarimą, jog su finansine apskaita šioje grožio klinikoje – tikrai prasti reikalai.

Tą patvirtino ir birželio 6 d. Šiaulių apskrities policijos Ekonominių nusikaltimų valdybos pareigūnų atlikta baigiamoji operacija, kurioje dalyvavo ir kolegos iš Telšių, Klaipėdos Kauno, Panevėžio bei Šiaulių ir Kauno apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Jos metu apie 50 pareigūnų atliko 20 kratų, per kurias buvo paimta per 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų, finansiniai įmonės dokumentai, kompiuterinės laikmenos bei kiti tyrimui reikšmingi duomenys.

Įtarimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo pareikšti trims įmonės akcininkėms, kurių viena yra ir įmonės direktorė. Pastaroji dar įtariama ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo.