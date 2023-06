Turtuolių pamėgtame kurorte – didžiulis lietuvių suaktyvėjimas: parduoda butus Nidoje ir įsigyja čia

Į rekordines aukštumas šoktelėję nekilnojamojo turto (NT) pardavimai tik patvirtina, kad šis kurortas tapo svajonių vieta investuotojams. Čia investuoja ir vis daugiau lietuvių.

Apie kurorto ypatumus pasakoja jame NT specialiste dirbanti Sonata Puškovaitė.

Rekordiniai pardavimai

Dar 2021 m. Marbeljoje ir aplinkiniuose kurortuose – nuo pat Malagos iki Sotograndės – buvo fiksuojami aukščiausios klasės NT rinkos rekordiniai pardavimai. 2022 ir 2023 m. ši tendencija nenutrūko, o kiekvieną mėnesį tik didėjo. Kaip teigia S.Puškovaitė, pirkėjai dažnu atveju net neapsilanko statomuose projektuose ir perka būstą iš brėžinių.

„Rekordines aukštumas siekiantys pardavimai rodo, kad Marbelja pagaliau sulaukė pasaulinio pripažinimo kaip aukščiausios kokybės tokio tipo kurortinė vietovė Europoje. Pirkėjai prieš įsigydami NT čia nebelaukia, kol apsilankys projekte ir jį apžiūrės. Šiandien sutinkame daugybę klientų, kurie tik nori kuo greičiau užtvirtinti sandorį dėl iš anksto su agentais pasirinkto NT įsigijimo. Pastaruoju metu pardavimai dažnai vykdomi pasitelkiant tiesiogines „Facetime“ ar „WhatsApp“ vaizdo ekskursijas, fiziškai net neapžiūrint dominančio objekto“, – teigia S.Puškovaitė.

Daugėja investuotojų ir iš Lietuvos

Anot pašnekovės, net 85–90 proc. NT pirkėjų Marbeljoje – užsieniečiai, o pastaruoju metu pastebimas didžiulis investuotojų iš Lietuvos suaktyvėjimas. Kaip teigia specialistė, vienas didžiausių šiam reiškiniui įtakos turėjusių veiksnių yra tas, kad europiečiai tam gali gauti net iki 60 proc. finansavimą.

„Marbeljoje investuoja vis daugiau lietuvių. Tautiečiai pastaraisiais metais demonstruoja didžiulį susidomėjimą NT Marbeljoje – parduoda kitose šalyse ar Nidoje turėtus būstus ir perka juos čia“, – pasakoja S.Puškovaitė.

Ji teigia, kad pirkėjai vis dažniau dairosi būsto, kurio dizaine būtų integruota žaluma, šviesa ir vanduo. Gyvos žaliosios sienos, vandens elementai ir natūralių medžiagų naudojimas visuose namuose – nauja architektūros bei dizaino tendencija.

Kaimynystėje – didžiausios pasaulio žvaigždės

NT šiame kurorte turi ir visa galybė garsenybių, todėl nereikėtų nustebti, jeigu vaikštinėjant Marbeljos gatvėmis prasilenksite su futbolininku Cristiano Ronaldo ar kino aktore Eva Longoria.

„Marbeljoje galima sutikti daug įžymybių. Čia būstus turi aktoriai Angelina Jolie ir Bradas Pittas, modelis Alessandra Ambrosio, vienas garsiausių futbolininkų Cristiano Ronaldo, aktorė Eva Longoria ir net Sasekso hercogienė Meghan Markle. Vienas didžiausių garsenybių traukos centrų – „La Sala By The Sea“. Tai – paplūdimio baras, restoranas, kuriame nuolat galima sutikti žymių veidų“, – teigia S.Puškovaitė.

Nuomos rinka taip pat klesti

S.Puškovaitės teigimu, daugelis investuotojų įsigytus būstus nusprendžia nuomoti, mat toks variantas atsiperka itin greitai.

„Jei prieš penkerius metus Marbeljos geriausiuose rajonuose naują, modernų, prabangų dviejų miegamųjų butą buvo galima išsinuomoti už maždaug 2 tūkst. eurų per mėnesį, tai dabar tokio paties tipo NT kainos gali siekti ir 3,5 tūkst. eurų per mėnesį ar daugiau. Šiandien gražios keturių miegamųjų vilos nuoma geriausiuose rajonuose gali kainuoti apie 10 tūkst. eurų per mėnesį, kai dar prieš metus panašus turtas buvo nuomojamas už maždaug 6 tūkst. eurų per mėnesį.

Ypač didelė yra vilų „crème de la crème“ (geriausių iš geriausiųjų) nuomos paklausa. Dabar matome, kad trumpalaikė tokio tipo NT nuoma siekia 40 tūkst. eurų per savaitę ar net daugiau“, – nuomos kainas atskleidžia pašnekovė.

Specialistė priduria, kad saulėtų dienų čia – net 320. Dėl šios priežasties sezonas Marbeljoje tęsiasi visus metus. Ir nors didžiausios nuomos kainos čia vyrauja nuo balandžio pradžios iki spalio pabaigos, kitus šešis mėnesius nuomos rinka nesustoja – tuo metu į Marbelją suplūsta golfo žaidėjai ir padelio entuziastai. Todėl tuo laikotarpiu itin populiarūs tampa butai, esantys netoli golfo laukų ir padelio kortų. Be viso to, vos per 2 valandas automobiliu nuo Marbeljos pasiekiamas ir slidinėjimo kurortas Siera Nevada, tad net ir žiemos metu lankytojų bei turistų čia tikrai netrūksta.

Iškovojo prestižiškiausios vietovės titulą

Praėjusiais metais Marbelja laimėjo „Geriausios vietovės Europoje“ titulą, kuriuo ji buvo pripažinta prestižiškiausia ir išskirtiniausia vieta šiame žemyne. Negana to, šis kurortas buvo išrinktas antra geriausia vieta pasaulyje, aplenkiant tokias garsias vietoves kaip Monte Karlas, Kapris ar Madeira.

„Nuo tada, kai šeštajame dešimtmetyje Marbelja išgarsėjo kaip pietinė Europos Kalifornija ir mėgstamiausia turtuolių kryptis, ši vietovė kiekvienais metais vis labiau populiarėjo. Dėl švelniausių Europoje žiemos orų, vengimo statyti daugiaaukščius, kokybiškos infrastruktūros, aukšto lygio tarptautinių mokyklų, parduotuvių, restoranų ir sporto objektų, Marbelja išsikovojo savo vietą tarp geidžiamiausių pasaulio vietovių. O pelnyti apdovanojimai tai tik patvirtina“, – pasakoja NT specialistė.

Marbelja patenka į taip vadinamą žymųjį „auksinį trikampį“, kurį sudaro Marbeljos, Estepono ir Benaviso miestai. Anot S.Puškovaitės, lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, šiuo metu „auksiniame trikampyje“ fiksuojama net 30 proc. daugiau pardavimų.

Milijardus eurų siekiančios investicijos

Pasak pašnekovės, Marbeljos NT rinka pradėjo atsigauti 2012 metais, kai po didžiosios 2008 m. ekonominės krizės vėl buvo pradėta pirkti daug būstų. Šią paklausą skatino ne tik įprasti vartotojai, bet ir visų rūšių investuotojai bei NT plėtotojai, pradedant pavieniais pirkėjais, renovuojančiais ar statančiais vieną namą, baigiant tais, kurie statė penkių ar dešimties vilų grupes.

Į didelius projektus čia ėmė investuoti ir stambūs tarptautiniai fondai, kurie pradėjo statyti ištisas uždaras bendruomenes. Dėl to Marbeljoje iškilo tūkstančiai naujų namų, į kuriuos investuota milijardai eurų. Be to, visuose aplinkiniuose rajonuose vyko senesnių NT objektų renovacija ir modernizavimas.

„Daugelis šių investuotojų, patikėjusių Marbeljos rajono ateitimi, suprojektavo, pastatė ir pardavė vienus kokybiškiausių tokio tipo NT objektų visame pasaulyje. Marbeljoje dar niekada nebuvo tokios didelės įvairovės namų, statomų pagal pasaulinio lygio dizainą, technologijas ir apdailos kokybę. Šiuo metu Marbeljoje, Siera Blankoje, viena po kitos dygsta prabangios vilos. Sulaukiame ir itin daug investuotojų iš Vidurinių Rytų, JAV, Kanados. Tokį jų sprendimą paskatina ir noras turėti auksinę vizą, leidžiančią laisvai ir be jokių apribojimų gyventi Europoje“, – tvirtina S.Puškovaitė.

NT specialistė priduria, kad ypač išaugo būstų, kurių kaina viršija 4 mln. eurų, pardavimai. Pasak jos, tai – visiškai įprastinis dalykas Marbeljoje, nieko nebestebina ir pardavimai už 10 mln. eurų. Kaip teigia specialistė, tai įrodo, kad ši vieta itin patraukli turtingiausiems pirkėjams.