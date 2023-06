Stringant ukrainietiškų grūdų eksportui per Klaipėdą M. Skuodis turi pasiūlymą, kaip tai spręsti

Anot jo, Lietuva yra pasiūliusi Lenkijai ir Europos Sąjungai (ES) visas iš Ukrainos gabenamų grūdų patikras atlikti Klaipėdoje, kad kroviniai greičiau vyktų Lenkijos-Ukrainos pasieniu.

„Didžiausias butelio kaklelis išvežti grūdus ar per Lenkiją, ar per Baltijos šalių uostus, šiuo metu yra Lenkijos pasienis. Dėl to esame pateikę ne vieną pasiūlymą, tiek Lenkijos pusei, tiek Europos Komisijai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Skuodis.

„Diskusijos vyksta, pavyzdžiui, dėl to, kad visos pasienio, fitosanitarinės ir kitos procedūros galėtų būti atliekamos Klaipėdos uoste. Kad pro pasienį viskas važiuotų tvarkingai“, – kalbėjo M. Skuodis.

Ministro teigimu, ukrainietiškų grūdų krova Klaipėdos uoste nėra didelė, nes atgabenti ir plukdyti prekes per Lietuvą – brangu, trūksta gerai išplėtotos infrastruktūros.

„Nepaisant to, kroviniai keliauja. Ypač, ką norėčiau pabrėžti, iš Lietuvos į Ukrainą keliauja labai daug naftos produktų“, – pabrėžė M. Skuodis.

Ukrainos grūdai per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis gabenami nuo tada, kai karinę invaziją į Ukrainą pradėjusi Rusija blokavo tradicinius ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra maršrutus. Tačiau dalis grūdų likdavo vietos rinkoje ir nebuvo eksportuojami į trečias šalis.