VERT įpareigojo „Perlas Energija“ sumokėti 4,21 mln. eurų – bendrovė sprendimą skųs

„Bendrovė turi grąžinti į valstybės biudžetą 4,2 mln. eurų dalinio tarifo kompensavimo, kuris buvo taikytas tam, kad vartotojai nepatirtų finansinio nuostolio dėl to, kad bendrovė baigė savo veiklą“, – po VERT posėdžio ketvirtadienį sakė Tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

„Buvo nustatyta beveik 1,3 mln. eurų žala, kuri buvo padaryta tiesiogiai vartotojams. Reiktų atkreipti dėmesį, kad vartotojai turi teisę šią žalą, civilinio proceso būdu, išsireikalauti iš bendrovės kreipiantis į teismą ir prisiteisiant šitą sumą“, – kalbėjo jis.

Grąžintiną sumą VERT komisija apskaičiavo nustačiusi, jog pernai rugsėjį veiklą sustabdžiusi įmonė vienašališkai nutraukė elektros tiekimo sutartis su buitiniais vartotojais bei nevykdė prisiimtų įsipareigojimų.

Jos vertinimu, virš 96 tūkst. įmonės klientų, atskaičiavus tuomet valstybės ir pačios bendrovės taikytas kompensacijas, sumokėjo 1,27 mln. eurų daugiau nei būtų mokėję pagal su „Perlas Energija“ sudarytas sutartis. Vartotojų patirtų nuostolių esą nepadengė ir pačios bendrovės pritaikytos kompensacijos brangesnį planą pas kitą tiekėją pasirinkusiems klientams.

Pasak R. Pociaus, žalą valstybei „Perlas Energija“ turės atlyginti per 30 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo. Įmonei sumos nepervedus laiku, VERT pati kreipsis į teismą dėl lėšų išieškojimo.

„Suprantame, kad turėtų būti surastos lėšos, kurios nustatytos. Tyrimo akte buvo įvardinta suma – gruodžio 31 d. – kad įmonė turi teigiamą rezultatą (...) daugiau nei 1 mln. eurų. Dalis tų pinigų yra, o visa kita – bendrovės reikalas, kaip ji įgyvendins VERT sprendimą“, – kalbėjo R. Pocius.

Įmonė sprendimą skųs, tikisi palankaus teismų sprendimo

„Perlas Energija“ išplatintame pranešime įmonės direktorius Vilius Juraitis tvirtino, kad bauda bendrovei skiriama atgaline data, pernai gruodį priimto Elektros energetikos įstatymo pagrindu, todėl VERT sprendimas bus skundžiamas.

Vėliau žurnalistams jis patvirtino, kad įmonė pirmiausia kreipsis administracinį teismą su prašymu skundą išnagrinėti Konstituciniam Teismui (KT).

„Administracinio teismo prašysime, kad būtų kreiptasi į KT ir kad KT atsakytų, ar Lietuvoje esame pasiekę tą lygį, kad įstatymą būtų galima taikyti atbuline data“, – žurnalistams po VERT posėdžio teigė V. Juraitis.

„Turime sprendimą, darysime tą artimiausiu metu“, – pabrėžė jis.

„Perlas Energija“ savo poziciją argumentuoja tuo, kad pakeitimai, numatantys nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, nusprendusių nutraukti veiklą, atsakomybę, priimti pernai gruodžio 13 d. ir paskelbti gruodžio 21 d.

„Šiandien VERT uždaro posėdžio metu prisipažino, kad vienintelis įstatymas, pagal kurį esame baudžiami, buvo priimtas praeitų metų gruodžio 13 d. Ir į mūsų klausimą, ar jų nuomone teisinėje valstybėje turėtų būti taip elgiamasi – kad įstatymas priimamas gruodžio 13 d., o baudžiama įmonė sustabdė veiklą rugsėjo 1 d. – yra neatsakyta“, – sakė V. Juraitis.

Pasak buvusio elektros tiekėjo vadovo, bendrovė neturi pakankamai lėšų sumokėti nustatytos sumos, tačiau tiki, jog jos mokėti nereikės.

„Jei neturime pinigų 3,4 mln. eurų (VERT praėjusią savaitę nustatytos grąžintinos sumos, į kurią nebuvo įtrauktas PVM – ELTA), neturėsime pinigų sumokėti ir 4,5 mln. eurų“, – sakė jis.

„Norime pabrėžti, kad nemanome, kad baudą reikės mokėti. Manome, kad tai bus lengvas atvejis teisinėje Lietuvos valstybėje, kai įmonė baudžiama atbuline data“, – pabrėžė V. Juraitis.

Jo teigimu, visos patikros metu VERT komisija nenustatė, kad įmonė būtų pažeidusi tuo metu galiojusius teisės aktus.

„Perlas Energija“ vadovas taip pat patikino, kad įmonė šiuo metu neturi nei vieno teisinio ginčo su buvusiais klientais, esą visiems vartotojams žala buvo atlyginta.

V. Juraičio teigimu, bendrovė savo klientams tokios žalos, kokią nustatė VERT, nepadarė, nes, pasak jo, apie 80 proc. buvusių įmonės klientų perėjo pas kitą nepriklausomą tiekėją – „Ignitis“, pasiūliusį tokią pačią elektros kainą.

„Jei vartotojas išeina už tokią, kokią turėjo pas mus, kokią žalą vartotojams esame sugeneravę? Mūsų nuomone, jokią“, – kalbėjo V. Juraitis.

Jis taip pat tikino nesuprantąs, kodėl VERT prie grąžintinos sumos priskyrė ir tuomet į brangesnį garantinį tiekimą perėjusių buvusių „Perlas Energija“ vartotojų patirtus nuostolius.

„Jei vartotojas nutarė likti garantiniame tiekime, manome, kad tai yra jo pasirinkimas. Vartotojas tiesiog nutarė pirkti brangiau elektrą. Kiek tokių vartotojų yra, mes nežinome, VERT matematikos irgi nežinome“, – dėstė V. Juraitis.

ELTA primena, kad 2022 m. rugpjūtį „Perlas Energija“, tuomet antras didžiausias nepriklausomas elektros tiekėjas, smarkiai išaugus didmeninėms elektros kainoms, paskelbė nebeišgalintis vykdyti įsipareigojimų savo klientams, kurie pasirinko fiksuotos kainos planus ir pakeitė juos su biržos kainomis susietais planais.

Pernai rugsėjį buvusiems „Perlas Energija“ klientams, kurie tuomet pateko į brangesnį garantinį tiekimą, elektros tarifas buvo mažinamas valstybės biudžeto lėšomis, tam tikrą kompensavimo mechanizmą pritaikė ir pati įmonė.

Birželio 21 d. pažymoje VERT sudaryta patikros komisija dar nustatė, kad įmonė pažeidė įstatymą anksčiau nei prieš 3 savaites neinformuodama vartotojų apie nutraukiamas sutartis, netaikė pakankamų apsidraudimo priemonių, kad apsisaugotų nuo elektros kainų svyravimų biržoje ir suvaldytų finansines rizikas.

VERT patikros pažymoje dėstė, jog, „Perlas Energija“ taip pat neturėjo patvirtinto rizikų valdymo plano, kad ilguoju laikotarpių galėtų suvaldyti veiklos rizikas, „galinčias lemtis finansinius sunkumus ir atitinkamai vykdomos tiekimo veiklos pabaigą“.

Be to, VERT teigimu, bendrovė pateikė neteisingus elektros vartotojų suvartojimo duomenis „Energijos skirstymo operatoriui“ ir dėl to galėjo patirti finansinės naudos.