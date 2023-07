Moteris įpyko: neeilinis judesys Vilniaus oro uoste sujaukė kelionės planus 

Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas portalui lrytas.lt teigė, kad tuo stebėtis nereikia – juk būtent pirmadienį į Vilnių atvyksta didžioji NATO viršūnių suvažiavime dalyvausiančių delegacijų dalis.

„Žinodama, kad persėdimui Kopenhagoje, turiu dvi valandas, ramiai atvažiavau į Vilniaus oro uostą, bet dabar jau nežinau, kaip baigsis mano kelionė. Pats atvykimas į oro uostą buvo be jokių kliūčių. Tačiau nors skrydžiai turėjo būti stabdomi tik nuo liepos 11-osios, jau šiandien, pirmadienį, jaučiasi sujudimas – jų nemažai atidėta“, – portalui lrytas.lt piktinosi moteris.

Tuo metu oro uostų atstovas T.Vasiliauskas perdavė, kad drastiškų vėlavimų – daugiau nei kelių valandų – nėra, pasitaiko tik korekcijos. „Reikia suprasti, kad šiandien į Vilniaus oro uostą atvyksta didžioji dalis NATO delegacijų.

Oro erdvė veikia – atvyksta tiek lėktuvai su delegacijomis, tiek ir komerciniai. Tik pirmenybė nusileisti – delegacijų orlaiviams, todėl ir susitrukdo procesas. Be to, nedidelės skrydžių korekcijos – visai normalu ir įprastu metu. To gali prisireikti kad ir dėl oro sąlygų“, – aiškino T.Vasiliauskas.

Vis dėlto, pasak jo, sudėtinga kalbėti, kodėl vėluoja kiekvienos oro bendrovės lėktuvai. Gali būti, kad ne visi atvejai susiję su atvykstančiomis NATO delegacijomis.

Nežymių – kelių minučių – skrydžių korekcijų esama ir Kauno oro uoste.

Laikinasis Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Vidas Kšanas portalui „15min“ teigė, per pirmadienį, liepos 10 d., į Vilniaus ir Kauno oro uostus atvyks bent 20 specialiųjų skrydžių, kurių metu į Lietuvą atvyks delegatai dalyvausiantys NATO viršūnių suvažiavime. Pasak jo, toks paskirstymas per du oro uostus yra būtinas siekiant sutalpinti didžiausius orlaivius, kuriais į renginį atvyksta kelių valstybių prezidentai.

„Šiandien nusimato nemažai skrydžių į atribotą zoną. Visi jie yra specialieji ir patenka į specialią atribotą zoną, kuri yra mūsų šiauriniame perone, kur sustos tiek JAV prezidentas, tiek ir kiti lyderiai. Maždaug 20 specialiųjų skrydžių įvyks per šiandien, gal net šiek tiek daugiau“, – teigė V.Kšanas.

Iš viso į Lietuvoje vykstantį NATO viršūnių susitikimą atvyks 50 delegacijų orlaiviai, per 30 iš jų liks Lietuvoje viso renginio metu. Tarp šių lėktuvų – garsusis JAV prezidento „Air Force One“.

Anot V.Kšano, ruošiantis NATO viršūnių susitikimui, Vilniaus oro uosto saugumo lygis buvo pakeltas tiek, kad jį galima laikyti saugiausiu civiliniu oro uostu pasaulyje. Jo teigimu, siekiant tokio aukšto saugumo lygio buvo užtikrintas masinis daugelio saugumo tarnybų ir institucijų bendradarbiavimas, skirtas saugoti oro erdvei ir oro uosto perimetrui.

„Pagrindiniai iššūkiai – operaciniai, kurie reiškia, kad saugus atvykimas, saugus išvykimas ir delegacijų aptarnavimas yra kritiniai momentai, kada reikia pasirengti neeiliniam procesui, kadangi tiek pačių orlaivių dydis, tiek jų kiekis yra įspūdingas. Ir tas momentas yra vienas iš didesnių iššūkių, dėl to naudojame tiek Vilniaus, tiek Kauno oro uostą, nes vietos yra ribotai, o didieji orlaiviai užima daugiau nei vieno lėktuvo vietą“, – aiškino laikinasis oro uostų vadovas.

Priminsime, kad liepos 11–12 dienomis dėl NATO viršūnių susitikimo 30 km spinduliu aplink Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“ bus draudžiami skrydžiai. Tokia tvarka paveiks apie 100 komercinių skrydžių.

Skrydžiai Vilniaus oro erdvėje bus ribojami kiek daugiau nei parą – nuo liepos 11 d. 12 val. iki liepos 12 d. 14 val.