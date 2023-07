Apsimelavo: šios garsios įmonės atkakliai nesitraukia iš Rusijos, nors buvo žadėjusios kitaip

Nemažai žinomų bendrovių, kurios pažadėjo pasitraukti iš Rusijos Federacijos prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje, vis dar vykdo veiklą šalyje agresorėje.

Tokią informaciją liepos 11 d. paskelbė CNN, remdamasi Jeilio universiteto atliktu tyrimu.

Pranešama, kad per pastarąsias 500 dienų apie pasitraukimą iš Rusijos rinkos paskelbė daugiau kaip tūkstantis didelių bendrovių. Tačiau, pasak tyrėjų, ne visi įmonių savininkai laikėsi duoto žodžio.

„Šios bendrovės laužo savo pažadus. Jos elgiasi kaip karo spekuliantai. Tai daugiau nei nuvilia. Tai gėdinga ir neetiška“, – žurnalistams sakė Jeilio universiteto profesorius Jeffas Sonnenfeldas.

J.Sonnenfeldas kaip pavyzdį pateikia Nyderlandų alaus milžinę „Heineken“. Pranešama, kad praėjusių metų kovą bendrovė buvo giriama už tai, kad paskelbė pasitraukianti iš Rusijos, tačiau šiuo metu ji vis dar turi septynias alaus daryklas Rusijoje. Be to, „Heineken“ per tą laiką Rusijos Federacijoje pristatė keletą naujų prekės ženklų.

„Jie nepasiduoda ir dvigubina savo pastangas“, – sakė Jeilio instituto tyrimų direktorius Stephenas Tianas.

Kalbėdami apie bendroves, kurios, nepaisant pažadų, vis dar veikia Rusijos Federacijoje, tyrėjai paminėjo užkandžių bei saldainių milžinę „Mondelez“, gaminančią sausainius „Oreo“, krekerius „Triscuit“ ir užkandžius „Nabisco“.

Į sąrašą taip pat pateko „Unilever“ ir „Philip Morris“.

„Vartotojai turi suprasti, kad remdami šias bendroves, jie remia tai, kas maitina V.Putino karo mašiną“, – sakė J.Sonnenfeldas.