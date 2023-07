ESO prie tinklo prijungė 50 tūkst. gaminančių vartotojų

„Šiemet, baigiantis liepai, prie tinklo bus prijungta daugiau gaminančių vartotojų nei per visus praėjusius metus. Ir bendras skaičius – 50 tūkstančių gaminančių vartotojų – įspūdingas, be to tai viena svarbiausių dedamųjų transformuojant energetikos sektorių ir kartu didinant visos šalies energetinę nepriklausomybę“, – sako ESO Tinklų vystymo tarnybos vadovas Ovidijus Martinonis.

Per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė prie tinklo prijungė virš 17 tūkst. gaminančių vartotojų. Tuo tarpu pernai iš viso buvo prijungta beveik 19 tūkst. Šiemet gaminantys vartotojai, tiek komerciniai, tiek ir buitiniai, įsirengė daugiau kaip 714 tūkst. saulės modulių. Bendras šių modulių plotas prilygsta pusei Trakų miesto užimamo ploto, pažymi ESO.

Anot O. Martinonio, birželio mėn. pabaigos duomenimis, didžioji dalis saulės elektrines įsirengusiųjų yra buitiniai vartotojai – virš 47 tūkst. Prie tinklo prijungtų komercinių objektų skaičius siekia beveik 3,5 tūkst.

Pažymėtina, kad per artimiausius trejus metus ESO į tinklo plėtrą investuos virš 80 mln. Eur. Šios investicijos leis sudaryti tinkamas technines galimybes prijungti gaminančius vartotojus. Lėšas skirs Europos Sąjunga.

ESO skelbia, kad per dieną vidutiniškai sulaukia po 150 paraiškų saulės elektrinėms įsirengti. Duomenys rodo, kad norinčių įsirengti saulės elektrines gretos smarkiai išauga Energetikos ministerijai paskelbus apie paramą įsirengiant saulės elektrines.

Šiemet Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), skirstanti 40 mln. eurų paramą, pranešė, kad prailgina ir paraiškų priėmimo terminą. ESO daugiausiai paraiškų tapti gaminančiais vartotojais sulaukė balandį ir gegužę. Balandį jų buvo gauta 4 tūkst., o gegužę dar beveik 6 tūkst. paraiškų. Birželį paraiškų skaičius siekė 3 tūkst.