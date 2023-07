Kauno oro uoste pirmąjį metų pusmetį fiksuoja rekordinius keleivių ir krovinių skaičius

Anot Lietuvos oro uostų, per šių metų sausį–birželį aptarnauta daugiau nei 2,8 mln. keleivių: Vilniaus oro uostas – per 2 mln. keleivių, Kauno – per 640 tūkst., Palangos – daugiau kaip 150 tūkstančių. Iš viso fiksuotas 20 proc. keleivių skaičiaus augimas, lyginant su pernai tuo pačiu metu.

Šį pusmetį Lietuvos oro uostuose įvyko beveik 25 tūkst. skrydžių (2,5 proc. daugiau), gabenta 9,9 tūkst. tonų krovinių.

Lietuvos oro uostų maršrutų plėtros vadovo Tomo Zitikio teigimu, lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, keleivių srautas Vilniaus oro uoste šįmet dar buvo kiek mažesnis, bet Palangos oro uoste beveik susilygino, o Kauno oro uoste veržliai kilo aukštyn, priešpandeminį lygį pranokdamas net 18 procentų.

„Apskritai, Kauno oro uoste stebime rekordinius keleivių skaičius – per pirmą šių metų pusmetį aptarnauta per 640 tūkst. asmenų. O krovinių kiekis šiame oro uoste, palyginti su 2019 metų pirmu pusmečiu, yra kone pusantro karto didesnis. Toks pagreitis yra svarbus tiek regiono, tiek visos Lietuvos ekonomikai“, – komentavo T. Zitikis.