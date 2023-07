Šiemet antstoliai išieškojo 139 mln. eurų

Antstolių informacinės sistemos duomenimis, per šešis šių metų mėnesius antstoliams pateikta 110,1 tūkst. naujų reikalavimų išieškoti skolas. Šis rodiklis tik 0,7 proc. didesnis už buvusį atitinkamu 2022 m. laikotarpiu. Tuo metu skaičius fizinių asmenų, dėl kurių neįvykdytų prievolių kreditoriams tenka kreiptis į antstolius, taip pat išlieka panašus: tokių skolininkų per pirmąjį 2023 m. pusmetį buvo 60 475, arba 0,7 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. pirmuoju pusmečiu.

Anot antstolių, šiemet 38 proc. padaugėjo naujų reikalavimų išieškoti išlaikymą (vadinamuosius alimentus). Teigiama, kad to priežastis – išlaikymą mokančių asmenų vengimas indeksuoti periodines išmokas ir mokėti gerokai didesnes sumas, mat nuo šių metų vasario 1 d. taikomas vartotojų kainų indeksas dėl dviženklės infliacijos yra padidintas iki 121,7.

Pažymima, kad pastebimai padaugėjo reikalavimų išieškoti laiku nesumokėtas administracines baudas. Šių metų sausio–birželio mėnesiais antstoliams pateikta 42,4 tūkst. šios kategorijos vykdomųjų dokumentų, arba 9,4 proc. daugiau negu per pirmąjį 2022 m. pusmetį.

Bendra suma skolų, dėl kurių kreditoriai kreipėsi į antstolius, per šių metų pirmąjį pusmetį sudarė 274, 4 mln. eurų. Palyginti su 2022 m. pirmojo pusmečio duomenimis, naujų reikalaujamų skolų suma sumažėjo 6 proc. Antstolių pastebėjimu, pastaruoju metu rečiau kreipiamasi dėl penkiaženklių ar šešiaženklių skolų. Per šešis pirmuosius 2023 m. mėnesius iš varžytynių parduoti tik 463 praskolinto turto objektai, arba 41 proc. mažiau negu per atitinkamą 2022 m. laikotarpį.